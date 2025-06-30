«Даллас» – «Миннесота»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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30 июня 2025, 10:19

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч МЛС «Даллас» – «Миннесота», который состоится 5 июля 2025 года.

«Даллас»

«Даллас» добился лишь одной победы в пяти последних матчах МЛС , что вряд ли может помочь клубу пробиться в зону плей-офф. Коллектив занимает лишь 11 место с 21 баллом и отстает от девятой позиции уже на пять пунктов. В домашней игре с одним из лидеров западной конференции хозяевам придется очень постараться, чтобы добыть очки, ведь соперник крайне мотивирован на результат и скорее всего, будет владеть инициативой в поединке.

29 июня «Даллас» уступил на своем поле «Сан-Диего» (2:3), а 26 июня команда проиграла «Сан-Хосе Эртквейкс» (2:4).

«Миннесота»

«Миннесота» проигрывает не так часто, но иногда допускает и ничейные результаты в последнее время. Все это отдаляет команду от ее цели, которой является первое место в конференции. Сейчас коллектив идет на третьем месте с 34 баллами и отстает от лидера на пять пунктов. Только победа в этой игре поможет гостям хотя бы не отставать от прямых конкурентах, а при удачном стечении обстоятельств и вовсе сократить отставание.

29 июня «Миннесота» сыграла вничью с «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:2), а 26 числа одолела «Хьюстон Динамо» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Даллас» – 2.65

Ничья – 3.6

Победит «Миннесота» – 2.55

Тотал больше 2.5 мячей – 1.65

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.25

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Миннесоты» завершились тоталом больше 3.5 мячей

«Даллас» проиграл четыре из десяти последних поединков во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.25. Команды большинство своих поединков играют без большого количества забитых мячей и в этот раз наверняка болельщиков ждет подобный исход.