Малком может вернуться в «Зенит». Тренер Индзаги и фанаты «Аль-Хиляля» недовольны бразильцем

1751878260

07 июля 2025, 11:51

Назревает любопытный поворот.

У Малкома конфликт с фанами «Аль-Хиляля»

У жителей Саудовской Аравии своеобразное отношение к работникам. Они всегда проявляют уважение к гостям страны, особенно если у тех высокий статус. Но правозащитники отмечают, что в Эр-Рияде, как и в знаменитом Дубае из ОАЭ , можно встретить несчастных людей, которых взяли в трудовое рабство. Когда «Аль-Хиляль» выбил «Манчестер Сити» на Клубном чемпионате мира, то мир увидел реакцию фаната саудовской команды – мужчина в очках театрально показал, что англичанам «скрутили шею».

После вылета «Аль-Хиляля» от бразильского клуба «Флуминенсе» у фанатов случился конфликт с хорошо знакомым всем в РПЛ вингером Малкомом. Перепалка может стать последней каплей для шейхов, ведь они планировали убрать из заявки бразильцев до старта Клубного чемпионата мира. У «Аль-Хиляля» теперь новый главный тренер Индзаги, и он тоже не прочь попрощаться с Малкомом. Сигналы о желании самого бразильца уйти поступали давно, ведь ему скучно в Саудовской Аравии, привык жить иначе.

Не все легионеры прижимаются в стране шейхов. Неймар развлекался в лазарете как мог, но казино и девушки не спасли футболиста от закисания в лазарете «Аль-Хиляля». Малком играет в основе, поначалу у него многое получалось. Но бывший футболист «Барселоны» и «Зенита» тоже игрок настроения. На Клубном чемпионате мира бразилец выступил очень плохо, поэтому понимаем позицию тренера Индзаги. Симоне нужны вингеры, с которыми можно вернуться к завоеванию для клуба трофеев.

У «Аль-Хиляля» есть молодой правый вингер Кайо, опытный Малком и ещё один известный бразилец Лоди. Со всеми могут попрощаться, чтобы освободить места для других легионеров. Для любого клуба в Европе процесс расставания был бы тяжелым, ведь надо учитывать финансовый фактор. Для директоров «Аль-Хиляля» потеря денег на трансфере и зарплате Неймара ничего не значила. Также в клубе могут разорвать дорогой контракт с Малкомом. Для бразильца такой вариант будет идеальным.

«Зенит» интересовался планами бразильца

Впервые о недовольстве Малкома заговорили ещё в прошлом году. Сначала это сделали фанаты «Аль-Хиляля», а в Санкт-Петербурге эту тему поднял бывший комментатор и близкий к руководству «Зенита» человек Геннадий Орлов. Он всегда знает о трансферных планах клуба, хотя редко делится информацией. Но когда речь о бывшем футболисте, то Орлов раскрыл все карты, ведь они были на поверхности:

Малком сейчас страдает в Саудовской Аравии. Заработал там большие деньги, но жизнь-то какая там... Баров, театров, ресторанов не хватает. Никакой жизни. Сидит один – дремучая тоска.

Именно театров Малкому не хватило. А если серьезно, то бразилец мог жаловаться Сантосу из «Зенита» на тоску, отсюда информация Орлова. Или журналист просто угадал. Фанаты «Аль-Хиляля» сейчас пишут, что бразилец напрочь потерял мотивацию. Даже на Клубном чемпионате мира не собрался и разочаровал Индзаги. Всё идет к расставанию, но Орлов правильно говорит. Зачем Малкому возвращаться в «Зенит»? Он не в той форме, чтобы гарантированно стать лидером команды и вернуть статус звезды РПЛ .

Конкуренция в Саудовской Аравии была низкой. Малком чаще играл стоя и без должной опеки. Его команда отдала чемпионство «Аль-Иттихаду» тренера Блана с Бензема и Канте. Также не удалось выиграть Лигу чемпионов в Азии. В полуфинале «Аль-Хиляль» вылетел от другого саудовского клуба «Аль-Ахли». Шейхи быстро реагируют на неудачи, в их клубах часто меняют главных тренеров, как в «Аль-Насре» с Роналду. Им нравится раздавать деньги легендам, но Малком не являются магнитом для зрителей.

Олимпийского чемпиона все знают, но даже в статусе свободного агента правому вингеру будет сложно найти сильную команду на западе Европы. Аналитики клубов низко оценят его форму, а спортивные директора отметят высокую зарплату. А вот «Зенит» присматривался к варианту вернуть Малкома. Такая сделка не кажется продуманной, хотя с финансовой точки зрения будет выгодна, если «Аль-Хиляль» отпустит игрока бесплатно. Вот только у Семака есть основной правый вингер, причем это молодой игрок.

Луис Энрике может играть на левом фланге

Возвращение Малкома повлияет на позиции талантливых игроков «Зенита». Если опытный бразилец сыграет справа, то Семак передвинет Луиса Энрике на левый фланг. Там вингер тоже играл, но у представителей его позиции манера работы прямо зависит от рабочей ноги. Левша на левом фланге не смещается в центр для ударов по воротам, он превращается в короля навесов, которым у «Зенита» много лет остается левый латераль Дуглас Сантос. Луису Энрике удобнее играть на позиции Малкома справа.

Ещё одним пострадавшим от возвращения Малкома окажется Глушенков. У Максима были проблемы с попаданием в основу весной, ведь растаяла как снег его форма. Свободный художник отправится на скамейку, если Малком станет новой «десяткой» «Зенита». Но состав с дорогим Жерсоном, Барриосом и Малкомом в центре поля уязвим для контратак. Атакующий бразилец не любит отрабатывать в обороне. Глушенкову невыгодно возвращение Малкома, как и ещё двум заметным игрокам линии нападения.

Педро и Мостовой претендуют на место слева в атаке, а переход на эту позицию Луиса Энрике означает проблемы. Тут как с идеей подписать форварда Даку. Если бы трансфер в «Зенит» сорвался, то у Семака было бы четыре высоких форварда на одну позицию. Разумеется, такой подход ведет к конфликтам. Также Малком потребовал бы у «Зенита» подъемные и зарплату. Когда футболист с самым высоким окладом играет плохо, то это ведет к конфликтам. Орлов прав, сейчас Малком не нужен «Зениту».