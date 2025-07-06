«Аль-Хиляль» возобновил переговоры о трансфере Тео Эрнандеса

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сегодня, 16:57

«Аль-Хиляль» хочет подписать защитника «Милана» .

По информации источника, клубы в начале июня уже контактировали насчёт трансфера игрока. В тот раз он ответил отказом, намереваясь перейти в мадридский «Атлетико», но эти переговоры сорвались. «Аль-Хиляль» хочет воспользоваться ситуацией и предложить футболисту выгодный личный контракт, а самому «Милану» — 20 млн евро напрямую и 5 млн евро бонусами. Но миланцы намерены получить 25 миллионов сразу.

В прошедшем сезоне 27-летний Эрнандес провёл 33 матча в чемпионате Италии, отличившись 4 голами и 3 голевыми передачами.