Малком может бесплатно перейти в «Зенит»

Нападающий «Аль-Хиляля» Малком может вернуться в «Зенит».
По данным источника, саудовский клуб намерен разорвать контракт с бразильцем. У футболиста случился конфликт с болельщиками команды после поражения в матче 1/4 финала Клубного чемпионата мира против «Флуминенсе». Также на уходе игрока настаивает главный тренер «Аль-Хиляля» Симоне Индзаги.
Отмечается, что около месяца назад вернуть Малкома хотел «Зенит», за который он выступал с 2019 по 2023 год.
Можно неправильно меня понять...
Я не гнушаюсь и питерским.... "Семишагов"!)
Можно неправильно меня понять...
Я не гнушаюсь и питерским.... "Семишагов"!)
В каком заведении осчастливили такой ценой?
В каком заведении осчастливили такой ценой?
По поводу нынешнего Зенита: сдается мне, что бразильским легионерам не перевели на родной язык величину их контрактов. Семак дает им на карманные расходы + плюс бесплатная еда и выпивка. Они эти денюжки честно и отрабатывают.
Если серьезно, этот зенит я не считаю своей командой. Эта команда из приезжих хапуг, которые своей трусливой и невнятной игрой, лишний раз подчеркивают свое презрение, как к своим болельщикам так и к Семаку. Я думаю Богданыч и рад свалить, да не дают.
В то же время, Зенит представляет наш город, выигрывает да и ладно: в старые добрые времена мы и из второй десятки с трудом выезжали.
По поводу нынешнего Зенита: сдается мне, что бразильским легионерам не перевели на родной язык величину их контрактов. Семак дает им на карманные расходы + плюс бесплатная еда и выпивка. Они эти денюжки честно и отрабатывают.
Если серьезно, этот зенит я не считаю своей командой. Эта команда из приезжих хапуг, которые своей трусливой и невнятной игрой, лишний раз подчеркивают свое презрение, как к своим болельщикам так и к Семаку. Я думаю Богданыч и рад свалить, да не дают.
В то же время, Зенит представляет наш город, выигрывает да и ладно: в старые добрые времена мы и из второй десятки с трудом выезжали.
Может в чьих то глазах это метод решения демографических тонкостей!?)
Может в чьих то глазах это метод решения демографических тонкостей!?)
2. Огурцы свежие (120 - - 80)
3.Презервативы 3 шт. 240 - - 238))))
2. Огурцы свежие (120 - - 80)
3.Презервативы 3 шт. 240 - - 238))))
Позвольте поинтересоваться, а на что Вы ожидаете снижения цен?...)
Позвольте поинтересоваться, а на что Вы ожидаете снижения цен?...)