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Малком может бесплатно перейти в «Зенит»

вчера, 09:23

Нападающий «Аль-Хиляля» Малком может вернуться в «Зенит».

По данным источника, саудовский клуб намерен разорвать контракт с бразильцем. У футболиста случился конфликт с болельщиками команды после поражения в матче 1/4 финала Клубного чемпионата мира против «Флуминенсе». Также на уходе игрока настаивает главный тренер «Аль-Хиляля» Симоне Индзаги.

Отмечается, что около месяца назад вернуть Малкома хотел «Зенит», за который он выступал с 2019 по 2023 год.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ nubom (раскрыть)
вчера в 17:39
Да нет...
Можно неправильно меня понять...
Я не гнушаюсь и питерским.... "Семишагов"!)
Шуnя771
Шуnя771 ответ nubom (раскрыть)
вчера в 17:37
Хотел подписаться на Вас только за один этот пост, зашел на питерскую страницу - подписан!)
Sergo81
Sergo81 ответ nubom (раскрыть)
вчера в 17:37
Вот прям в точку всё 👍👍👍, кроме последнего абзаца. Я имел ввиду времена с 2003 и до богданыча.
nubom
nubom ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 17:36
Не в Ленте, точно...
Шуnя771
Шуnя771 ответ nubom (раскрыть)
вчера в 17:35
Спасибо за ответ!
В каком заведении осчастливили такой ценой?
nubom
nubom ответ Sergo81 (раскрыть)
вчера в 17:29
Вы меня спросили я ответил...
По поводу нынешнего Зенита: сдается мне, что бразильским легионерам не перевели на родной язык величину их контрактов. Семак дает им на карманные расходы + плюс бесплатная еда и выпивка. Они эти денюжки честно и отрабатывают.
Если серьезно, этот зенит я не считаю своей командой. Эта команда из приезжих хапуг, которые своей трусливой и невнятной игрой, лишний раз подчеркивают свое презрение, как к своим болельщикам так и к Семаку. Я думаю Богданыч и рад свалить, да не дают.
В то же время, Зенит представляет наш город, выигрывает да и ладно: в старые добрые времена мы и из второй десятки с трудом выезжали.
Sergo81
Sergo81 ответ nubom (раскрыть)
вчера в 17:09, ред.
Эти двое проданы арабам по завышенным ценам. За Малкома не то, что 60, 30 не дали бы в Европе. Его барса брала за 40 перспективным. Клаудиньо да, свои 12 отбил, но 20 только арабы дали. Так что подорожавших нет. Они деградируют. Нет развития. Дополню: Вендела купили за 20+4, сейчас он на тм 18 стоит. Походу в плюс только по известному маршруту.
nubom
nubom ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 17:06
Позавчера покупал по 75
Шуnя771
Шуnя771 ответ nubom (раскрыть)
вчера в 17:05
А в граде Петра почем огуречек?)
nubom
nubom ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 16:49
...особенно огурцы...)
nubom
nubom ответ Sergo81 (раскрыть)
вчера в 16:43
Ну, тут тоже бабушка на двое сказала: Клаудиньо окупился, Малком с прибылью, на Венделе тоже хотят наварится...
Palex
Palex ответ Sergo81 (раскрыть)
вчера в 16:19
Абсолютно верно. Ручной тренер. Но дай Бог, случись нам играть в Еврокубках, он сразу пойдет на выход.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Dauletbek (раскрыть)
вчера в 16:09
Вот и я о том же...)
Может в чьих то глазах это метод решения демографических тонкостей!?)
Dauletbek
Dauletbek ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 15:58, ред.
Презервативы дороже арбуза, огурцов....куда катится мир. Для всего этого я использовал: "да уж"
Sergo81
Sergo81 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 15:39
Да, у КБ своих не видно воспитанников. Дзюбу же воспитали, неужели такого же гренадёра даже на горизонте нет ? Кто ж там тогда воспитывается ? Кого отбирают на просмотрах ?
Шуnя771
Шуnя771 ответ Dauletbek (раскрыть)
вчера в 15:32
Позвольте, ничтоже сумняшеся, попросить пояснения Вашей мысли, дабы впредь не допустить оного)
sv_1969
sv_1969 ответ Sergo81 (раскрыть)
вчера в 15:30
Я про это давно пишу! Какие школы у вас были! И брат у меня за КБ переживает!Там тоже все плохо!
Sergo81
Sergo81 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 15:19
Мне, как Петербуржцу, обидно это всё наблюдать. Хочется, чтобы команда была как в старые добрые времена. Ругать Кержакова, подгонять Аршавина и ждать от него шедевра, смотреть интервью Широкова, затаив дыхание следить за ударом Халка и его скоростью и дриблингом. Были времена …
sv_1969
sv_1969 ответ Sergo81 (раскрыть)
вчера в 15:12
Согласен с Вами! Он удобен!
Dauletbek
Dauletbek ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 15:06
Да уж
Шуnя771
Шуnя771 ответ nubom (раскрыть)
вчера в 14:37, ред.
1. Арбузы (были 70 - - - сейчас 40 руб. )
2. Огурцы свежие (120 - - 80)
3.Презервативы 3 шт. 240 - - 238))))
Sergo81
Sergo81 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 14:22
Считаю, что есть только одна причина, по которой Богданыча не просят на выход. Он ничего не решает, ни кого купить/продать, кого дают, того и ставит играть. там система, он в ней винтик, не самый важный. Вот решат сейчас мостового в дубль отправить и Педро будет бегать слева один.
sv_1969
sv_1969 ответ Sergo81 (раскрыть)
вчера в 14:10
Богданыч подешевел ещё))))
Sergo81
Sergo81 ответ nubom (раскрыть)
вчера в 14:07
На легионеров Зенита. Кто-то из них дорожает после перехода в Зенит ?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:01
Было бы здорово. Жерсон, Малком, Вега, Педро, Гонду и Саня замыканя
yhc32wexa68x
yhc32wexa68x
вчера в 13:10
Зениту точно не помешает, с манекенами не сражается.
nubom
nubom
вчера в 12:00
ANATOLY KANDAUROV.
Позвольте поинтересоваться, а на что Вы ожидаете снижения цен?...)
Sergo81
Sergo81 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 11:54
Он поведёт Зенит за собой, больше некому пока. Глушенков не тянет пока, Малком поможет.
Sergo81
Sergo81
вчера в 11:49
Ничего бесплатного не будет. За 10-15 выкупят по быстрому и все будут довольны. Как раз укрепит центр, которого вчера не было. Нормальное усиление будет.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:43
Всё, его время в Зените уже прошло.
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