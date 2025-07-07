Малком может бесплатно перейти в «Зенит»

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вчера, 09:23

Нападающий «Аль-Хиляля» может вернуться в «Зенит».

По данным источника, саудовский клуб намерен разорвать контракт с бразильцем. У футболиста случился конфликт с болельщиками команды после поражения в матче 1/4 финала Клубного чемпионата мира против «Флуминенсе». Также на уходе игрока настаивает главный тренер «Аль-Хиляля» .

Отмечается, что около месяца назад вернуть Малкома хотел «Зенит», за который он выступал с 2019 по 2023 год.