Коул Палмер – король футбольных финалов. Англичанин буднично уничтожил прекрасный ПСЖ

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14 июля 2025, 10:18

Выиграл седьмой трофей в карьере.

Палмер совершенно не боится финалов

Родные обожают подкалывать Коула. Сестра Хэлли устраивает с ним викторины на разные темы, одну из них выложили в Сеть. Палмер не смог ответить на элементарные вопросы, а Хэлли это страшно повеселило. Все знают, что Коул разбирается только в футболе. Зато на поле он прекрасен. Фанаты «Челси» создали много видео с одним вопросом: «Он аутист?» Серьезно ответить могут только врачи, но у фанатов есть глаза. Палмер проявляет черты людей из аутического спектра. Таким был Месси, но с возрастом Лионель заметно социализировался.

Палмер всегда на своей волне. У атакующего хавбека необычная реакция на стресс. Палмер совсем не нервничает. Коул не успевает испугаться. Хладнокровие – великая сила в футболе. Особенно в финалах. В двадцать три года за плечами англичанина восемь финалов. Дважды речь о молодежном Кубке Англии в составе «Манчестер Сити». Оба раза Коул победил. В первом матче забил решающий пенальти. Во втором кубковом финале отметился победным мячом. Финал молодежного Евро закончился голом Палмера с рикошетом от напарника.

Конечно, не стоит приписывать Коулу всю славу. На молодежном Евро-2023 голкипер Траффорд отразил на 99-й минуте пенальти от испанцев. Вратарь защитил гол, созданный штрафным Палмера. Но присутствие на поле человека, который легко наносит удары по чужим воротам левой ногой и четко видит поле, помогает его командам. Палмер забил гол «Арсеналу» в финале Суперкубка Англии, хотя в том случае его усилий оказалось мало. Де Брюйне и Родри промахнулись в серии пенальти, «канониры» забрали у Гвардиолы трофей в 2023 году.

Зато король финалов Палмер стал лучшим игроком Суперкубка УЕФА против «Севильи». Юный Коул сравнял счет в греческом поединке. Палмера заменили до серии пенальти, но в тот раз напарники не подвели дерзкого плеймейкера. Впрочем, не всегда результативные действия Коула приводят к победам. Мяч в ворота сборной Испании не помешал Англии проиграть второй подряд финал Евро год назад. А вот когда Палмер добрался до финалов с «Челси», то выдал великие шоу. Против «Бетиса» у Коула две голевые передачи, учинили разгром 4:1.

Теперь Палмер вписал свое имя в историю первого Клубного чемпионата мира в новом формате. У него дубль и голевая передача против ПСЖ . Коулу вручили приз лучшему футболисту турнира. Капитан «Челси» Джеймс поднял над головой трофей, а Палмер забрал сетку ворот на сувениры. Идеи Марески не реализовали бы без голов Коула. Прессинговала вся команда, а конкретику – проходы и удары левой ногой, добавил именно Палмер. В восьми финалах в карьере у него шесть побед, шесть голов, точный пенальти в серии и пять умных ассистов.

У плеймейкера карибский стиль футбола

Напарники любят Палмера. Над его необычной манерой говорить, реакциями и действиями всегда можно посмеяться. Важно отметить, что над Коулом не издеваются, уважают его вклад в успех. Но тяжело не улыбнуться, когда во время парного упражнения на тренировке у всех получилось, и только Палмер побежал в другую сторону. Игроки упали на землю от смеха. Тяжело не улыбнуться, когда после финала Лиги конференций Коул засунул цилиндрическую награду лучшему игроку матча в трусы и сказал репортерше: «У меня нет карманов».

Не пробовал поставить приз на землю или отдать напарнику на время интервью? У Палмера десятки таких смешных историй. Отдельно публика кайфует от интервью Коула. У футболиста жесткий акцент, его тяжелее понять за полем, чем в его пределах. Палмер – лучший трансфер «Челси» последних лет, что доказывают голы и ассисты плеймейкера. Коул забил 43 мяча и сделал 29 ассистов в 97 играх за «Челси». Сознает в среднем по три гола в четырех играх. В 23 года у него уже 7 крупных трофеев. Также Палмер не тот, кем его представляют.

Многие удивляются, когда видят сестру и отца футболиста, поскольку они темнокожие. Палмер блондин и похож на стереотипного британца, но это гены матери. Коул близок с карибским дедушкой Стерри Коулом, в чью честь назвали будущего футболиста. Родственники по линии отца из Сент-Китс и Невис. Это маленькая страна в Карибском море. На бутсах Палмера, помимо флага Англии, флаг родины предков. Скорее всего, после финала Клубного чемпионата мира Палмер отправится на Карибские острова, будет логично там отдохнуть.

Впервые побывает на родине дедушки, который перебрался в Англию в 1960 году. Уроженец Манчестера Палмер похож по стилю игры на легендарных англичан вроде Чарльтона и Ходдла, но его выделяет спокойствие растамана. Сестра Хэлли надевала на брата парик Бобба Марли. В этом случае Коулу не грозили жалобы жителей Ямайки, футболист сам карибских кровей. Легендарный ямаец Марли обожал футбол. Певцу понравились бы наглые и прямолинейные действия Палмера. Коул всегда играет в простой и при этом элегантной манере.

У Палмера есть несколько любимых точек на поле. Все они на правом полуфланге. Одна на своей половине поля, а две на чужой. Именно там Коул стартует во время атак. Дальше есть опции: передача или проход с мячом для удара. Ещё у Палмера много голов с пенальти. Снова помогает его спокойствие. Коул смотрит на мяч перед ударом, вратарям сложно поймать его взгляд в один из углов. Он чаще бьет вправо от себя, ведь левшам представляется, что именно этот угол чуть ближе, хотя расстояние до штанг от точки пенальти одинаковое.

Палмер украшает футбол. За полем он незлобный и невольно смешной персонаж, а в игре – машина. Коулу всего 23 года, он может играть ещё лучше. И что подкупает в работе левши – он не ревнует к снайперам. Многие плеймейкеры последних лет грешат жаждой результативности. Палмера устраивают голевые передачи. Он рационально оценивает положение соперников и двигается к удару, когда не видит лучшего решения. Палмер над схваткой, как было в матче «Челси» и «Ноттингем Форест». Коул сел на землю отдохнуть, пока остальные дрались.