«АЕК Ларнака» – «Целе»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:35

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Европы « АЕК Ларнака» – «Целе», который состоится 30 июля 2025 года.

« АЕК Ларнака»

В первом матче кипрскому клубу удалось не проиграть своему сопернику из Словении, поэтому вопрос о победителе будет решать в ответной встрече. « АЕК Ларнака» имеет преимущество за счет домашнего стадиона, однако любой пропущенный гол заставит хозяев нервничать, ведь преимущества нет ни у одной из команд. Данный поединок не имеет яркой вывески, но вполне может довести команды даже до разборок в серии пенальти.

24 июля « АЕК Ларнака» сыграл вничью на выезде с «Целе» в Лиге Европы (1:1), а 17 числа в серии пенальти прошел сербский «Партизан» (2:2).

«Целе»

«Целе» с большим трудом прошел прошлый раунд квалификации Лиги чемпионов и на этом этапе все будет не так просто. Команда на своем поле не смогла обыграть соперника и теперь на выезде сделает все, чтобы одолеть соперника. Матч будет непростым для каждого из клубов, но в этой ситуации вполне вероятно, что судьбу клубов решит одна результативная ошибка.

27 июля «Целе» обыграл на своем поле «Радомлье» (2:0), а 24 числа команда сыграла вничью с « АЕК Ларнака» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит « АЕК Ларнака» – 1.83

Ларнака» – 1.83 Ничья – 3.7

Победит «Целе» – 4.3

Тотал больше 3.5 мячей – 2.18

Тотал меньше 3.5 мячей – 1.68

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Целе» завершились исходом «обе забьют»

« АЕК Ларнака» не проигрывает на своем поле уже 14 поединков подряд

Ларнака» не проигрывает на своем поле уже 14 поединков подряд «Целе» выиграл шесть из десяти последних встреч на выезде

Прогноз