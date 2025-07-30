«АЕК Ларнака» – «Целе»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Европы «АЕК Ларнака» – «Целе», который состоится 30 июля 2025 года.
«АЕК Ларнака»
В первом матче кипрскому клубу удалось не проиграть своему сопернику из Словении, поэтому вопрос о победителе будет решать в ответной встрече. «АЕК Ларнака» имеет преимущество за счет домашнего стадиона, однако любой пропущенный гол заставит хозяев нервничать, ведь преимущества нет ни у одной из команд. Данный поединок не имеет яркой вывески, но вполне может довести команды даже до разборок в серии пенальти.
24 июля «АЕК Ларнака» сыграл вничью на выезде с «Целе» в Лиге Европы (1:1), а 17 числа в серии пенальти прошел сербский «Партизан» (2:2).
«Целе»
«Целе» с большим трудом прошел прошлый раунд квалификации Лиги чемпионов и на этом этапе все будет не так просто. Команда на своем поле не смогла обыграть соперника и теперь на выезде сделает все, чтобы одолеть соперника. Матч будет непростым для каждого из клубов, но в этой ситуации вполне вероятно, что судьбу клубов решит одна результативная ошибка.
27 июля «Целе» обыграл на своем поле «Радомлье» (2:0), а 24 числа команда сыграла вничью с «АЕК Ларнака» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «АЕК Ларнака» – 1.83
- Ничья – 3.7
- Победит «Целе» – 4.3
- Тотал больше 3.5 мячей – 2.18
- Тотал меньше 3.5 мячей – 1.68
Статистика
- Четыре из пяти последних матчей «Целе» завершились исходом «обе забьют»
- «АЕК Ларнака» не проигрывает на своем поле уже 14 поединков подряд
- «Целе» выиграл шесть из десяти последних встреч на выезде
Прогноз
Поставить на победу «АЕК Ларнака», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.83. Предполагаем, что хозяева будут играть увереннее во второй игре и найдут свои голы в поединке.