Гвардиол потренировался со спецназом, Гвардиола отрастил усы. Как футболисты провели эту неделю

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.
Массимо Амброзини посетил США и побывал в Гранд-каньоне Колорадо.
Федерико Вальверде устроил семейный отдых.
Также поступил и Матео Ковачич.
Винисиус Жуниор встретился с Роналдо.
Маркос Льоренте неплохо пообедал.
Защитник «Спартака» Рикарду Мангаш сделал фото у зеркала со своей девушкой. Скоро он перейдет в другой клуб.
Защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол во время каникул принял участие в тренировке с элитным хорватским подразделением Commando Squad 9.
Златан Ибрагимович посетил Гонконг и показал, как он сражается с Брюсом Ли.
Пеп Гвардиола отрастил усы.
Луиш Фигу — среди берез. Отдохнул в Швеции.
Поль Погба похвастался новым ювелирным украшением.
Эрлинг Холанд превратился в викинга.
Вот так сейчас выглядит Лука Тони.
Александр Серлот взобрался на гору с интересным напарником.
Марко Матерацци завтракает вот в такой обстановке.
Неймар показал свою семью в вертолете, обратим внимание на лого на сиденьях — даже тут есть след кумира бразильца Бэтмена.
Криштиану Роналду отдохнул с Джорджиной Родригес на яхте.
Жена Лионеля Месси тоже показала свою фигуру в купальнике.
На этом наш выпуск завершен, друзья! Хороших выходных вам желает Харри Кейн!