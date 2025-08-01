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Гвардиол потренировался со спецназом, Гвардиола отрастил усы. Как футболисты провели эту неделю

01 августа 2025, 13:00
Йошко Гвардиол
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Гвардиол потренировался со спецназом, Гвардиола отрастил усы. Как футболисты провели эту неделю

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Гвардиол потренировался со спецназом, Гвардиола отрастил усы. Как футболисты провели эту неделю

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Гвардиол потренировался со спецназом, Гвардиола отрастил усы. Как футболисты провели эту неделю

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Гвардиол потренировался со спецназом, Гвардиола отрастил усы. Как футболисты провели эту неделю

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Варвар7
Варвар7
01 августа в 16:28
Пеп , отпустил усы и сразу ощутил себя в роли мачо , вот уже и "прекрасный пол " судя по всему за него "сражается"...)))
Kostya-515
Kostya-515
01 августа в 14:57
Гвардиола, после завершения тренерской карьеры, не Якубовича ли хочет сместить с должности?))
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