Гвардиол потренировался со спецназом, Гвардиола отрастил усы. Как футболисты провели эту неделю

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01 августа 2025, 13:00

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Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.

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Защитник «Спартака» сделал фото у зеркала со своей девушкой. Скоро он перейдет в другой клуб.

Защитник «Манчестер Сити» во время каникул принял участие в тренировке с элитным хорватским подразделением Commando Squad 9.

посетил Гонконг и показал, как он сражается с Брюсом Ли.

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— среди берез. Отдохнул в Швеции.

похвастался новым ювелирным украшением.

превратился в викинга.

Вот так сейчас выглядит .

взобрался на гору с интересным напарником.

завтракает вот в такой обстановке.

показал свою семью в вертолете, обратим внимание на лого на сиденьях — даже тут есть след кумира бразильца Бэтмена.

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Жена тоже показала свою фигуру в купальнике.

На этом наш выпуск завершен, друзья! Хороших выходных вам желает !