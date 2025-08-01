«Гент» – «Ла Лувирье»: прогноз и ставки от БК Pinncacle

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01 августа 2025, 15:26

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Бельгии «Гент» – «Ла Лувирье», который состоится 2 августа 2025 года.

«Гент»

«Гент» потерпел неудачу в первом туре, что должно мотивировать команду исправиться в следующих ближайших матчах. «Гент» имеет высокие амбиции и каждый год хочет играть в еврокубках, поэтому обязан побеждать соперника, который лишь в этом году вышел в элитный дивизион Бельгии. Только победа устроит хозяев и болельщиков, а любой другой результат будет считаться провалом.

27 июля «Гент» проиграл на выезде «Сент-Трюйдену» (1:3), а 19 числа в товарищеской встрече обыграл «Фейеноорд» (2:1).

«Ла Лувирье»

«РААЛ Ла Лувирье» является малоизвестной командой для обычных любителей футбола и это не удивительно, ведь команда постоянно играла в нижних дивизионах. Сейчас коллектив стартует в главном дивизионе и уже успел проиграть первый тур нового сезона. Команда постарается набрать первые баллы уже в игре с «Гентом», но сделать это будет максимально сложно.

26 июля «Ла Лувирье» проиграл «Стандарду» (0:2), а 19 июля обыграл в товарищеской игре «Намур» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Гент» – 1.72

Ничья – 3.95

Победит «Ла Лувирье» – 4.6

Тотал больше 2.5 мячей – 1.7

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.15

Статистика

Четыре последних матча «Гента» завершились исходом «обе забьют»

«Ла Лувирье» проиграл три выездных матча из десяти последних поединков на выезде

Единственная встреча между клубами завершилась ничьей (1:1)

Прогноз

Поставить на победу «Гента», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.72. Хозяевам нужно реабилитироваться за поражение в первом туре, и команда наверняка сможет превзойти новичка чемпионата Бельгии.