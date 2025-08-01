«Генк» – «Антверпен»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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01 августа 2025, 21:47

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Бельгии «Генк» – «Антверпен», который состоится 3 августа 2025 года.

«Генк»

«Генку» пришлось непросто в первом туре, и команда не смогла даже зацепиться за ничью. В предстоящей встрече с «Антверпеном» у хозяев будет шанс реабилитироваться, но соперник у коллектива достаточно сложный и совсем недавно праздновал чемпионство в Бельгии. В случае победы, клуб наберет первые очки и вернет уверенность в собственных силах перед следующими не менее важными матчами.

28 июля «Генк» разгромил в товарищеском матче «Эйпен» (6:0), а 27 числа команда проиграла в первом туре чемпионата на выезде «Брюгге» (1:2).

«Антверпен»

У «Антверпена» был нелегкий домашний поединок в первом туре, где команда вела, но не смогла удержать победный результат и довольствовалась лишь одним баллом. Команда имеет высокие цены в нынешнем сезоне и для этого нужно обыгрывать не только аутсайдеров, но и прямых конкурентов. Потеря очков в этом матче не входит в планы гостей, поэтому игра обещает быть интересной.

25 июля «Антверпен» сыграл вничью с «Юнион Сент-Жиллуаз» (1:1), а ранее обыграл «Эйпен» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Генк» – 1.6

Ничья – 4.3

Победит «Антверпен» – 5.3

Тотал больше 2.5 мячей – 1.62

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.3

Статистика

Четыре последних матча «Антверпена» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Генк» проиграл три из десяти последних поединков на своем поле

«Генк» выиграл два из пяти последних матчей с «Антверпеном» при одном поражении

Прогноз

Поставить на победу «Генка», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. На данный момент «Генк» выглядит сильнее своего соперника и на своем поле наверняка одержит победу в 1-2 мяча.