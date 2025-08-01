«Стандард» – «Дендер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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01 августа 2025, 22:18

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Бельгии «Стандард» – «Дендер», который состоится 2 августа 2025 года.

«Стандард»

«Стандард» неплохо играет в межсезонье и начал с победы и теперь хочет продлить свою серию и выбиться в лидеры чемпионата Бельгии. Для этого нужно обыграть не самого сильного соперника на своем поле, который все-таки может создать проблемы, если допустить его недооценку. Тем не менее, хозяева уверены в своих силах и будут играть первым номером, пытаясь как можно быстрее открыть счет.

26 июля «Стандард» обыграл на выезде «Ла Лувирье» (2:0), а 12 числа в товарищеской игре сыграл вничью с «Лансом» (2:2).

«Дендер»

«Дендер» в последних товарищеских матчах выглядел очень неуверенно, но в первом туре смог набрать стартовый балл и сохранить свои ворота на замке. Сейчас коллектив ждет более сложная игра со «Стандардом», которая покажет, как гости подготовились к стартовым турами и за что они будут бороться по крайней мере в первой половине сезона. Любой результат кроме поражения наверняка будет считаться приемлемым.

26 июля «Дендер» сыграл вничью на своем поле с «Серкль Брюгее» (0:0), а 12 числа команда проиграла на выезде «Хераклесу» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Стандард» – 1.9

Ничья – 3.45

Победит «Дендер» – 4.2

Тотал больше 2.5 мячей – 2.05

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.77

Статистика

«Дендер» выиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

Пять домашних матчей «Стандарда» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Два последних матча между клубами завершились ничейным результатом

Прогноз

Поставить на победу «Стандарда», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Предполагаем, что хозяева окажутся сильнее своего соперника и добавят еще три очка в свою копилку турнирной таблицы.