«Стандард» – «Дендер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Бельгии «Стандард» – «Дендер», который состоится 2 августа 2025 года.
«Стандард»
«Стандард» неплохо играет в межсезонье и начал с победы и теперь хочет продлить свою серию и выбиться в лидеры чемпионата Бельгии. Для этого нужно обыграть не самого сильного соперника на своем поле, который все-таки может создать проблемы, если допустить его недооценку. Тем не менее, хозяева уверены в своих силах и будут играть первым номером, пытаясь как можно быстрее открыть счет.
26 июля «Стандард» обыграл на выезде «Ла Лувирье» (2:0), а 12 числа в товарищеской игре сыграл вничью с «Лансом» (2:2).
«Дендер»
«Дендер» в последних товарищеских матчах выглядел очень неуверенно, но в первом туре смог набрать стартовый балл и сохранить свои ворота на замке. Сейчас коллектив ждет более сложная игра со «Стандардом», которая покажет, как гости подготовились к стартовым турами и за что они будут бороться по крайней мере в первой половине сезона. Любой результат кроме поражения наверняка будет считаться приемлемым.
26 июля «Дендер» сыграл вничью на своем поле с «Серкль Брюгее» (0:0), а 12 числа команда проиграла на выезде «Хераклесу» (1:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Стандард» – 1.9
- Ничья – 3.45
- Победит «Дендер» – 4.2
- Тотал больше 2.5 мячей – 2.05
- Тотал меньше 2.5 мячей – 1.77
Статистика
- «Дендер» выиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах
- Пять домашних матчей «Стандарда» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Два последних матча между клубами завершились ничейным результатом
Прогноз
Поставить на победу «Стандарда», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Предполагаем, что хозяева окажутся сильнее своего соперника и добавят еще три очка в свою копилку турнирной таблицы.