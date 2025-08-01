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«Стандард» – «Дендер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

01 августа 2025, 22:18
«Стандард» – «Дендер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Бельгии «Стандард» – «Дендер», который состоится 2 августа 2025 года.

«Стандард»

«Стандард» неплохо играет в межсезонье и начал с победы и теперь хочет продлить свою серию и выбиться в лидеры чемпионата Бельгии. Для этого нужно обыграть не самого сильного соперника на своем поле, который все-таки может создать проблемы, если допустить его недооценку. Тем не менее, хозяева уверены в своих силах и будут играть первым номером, пытаясь как можно быстрее открыть счет.

26 июля «Стандард» обыграл на выезде «Ла Лувирье» (2:0), а 12 числа в товарищеской игре сыграл вничью с «Лансом» (2:2).

«Дендер»

«Дендер» в последних товарищеских матчах выглядел очень неуверенно, но в первом туре смог набрать стартовый балл и сохранить свои ворота на замке. Сейчас коллектив ждет более сложная игра со «Стандардом», которая покажет, как гости подготовились к стартовым турами и за что они будут бороться по крайней мере в первой половине сезона. Любой результат кроме поражения наверняка будет считаться приемлемым.

26 июля «Дендер» сыграл вничью на своем поле с «Серкль Брюгее» (0:0), а 12 числа команда проиграла на выезде «Хераклесу» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Стандард» – 1.9
  • Ничья – 3.45
  • Победит «Дендер» – 4.2
  • Тотал больше 2.5 мячей – 2.05
  • Тотал меньше 2.5 мячей – 1.77

Статистика

  • «Дендер» выиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Пять домашних матчей «Стандарда» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • Два последних матча между клубами завершились ничейным результатом

Прогноз

Поставить на победу «Стандарда», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Предполагаем, что хозяева окажутся сильнее своего соперника и добавят еще три очка в свою копилку турнирной таблицы.

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