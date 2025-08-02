«Ботафого» – «Крузейро»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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02 августа 2025, 07:37

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч бразильской Серии А «Ботафого» – «Крузейро», который состоится 3 августа 2025 года.

«Ботафого»

Команда имеет серию без поражений в чемпионате Бразилии и это помогает ей держаться за текущее шестое место в турнирной таблице. «Ботафого» набрал 26 баллов и от ближайшего соперника отстает на один пункт, а «Крузейро» уступает целых восемь баллов. Победа не позволит даже близко приблизится к конкуренту, но вполне вероятно поднимет клуб минимум на одну позицию вверх.

30 июля «Ботафого» на своем поле обыграл «Брагантино» (2:0), а 27 числа поделил очки с «Коринтианс» (1:1).

«Крузейро»

«Крузейро» является одним из лидеров чемпионата на данный момент, но результаты нескольких последних матчей не могут радовать болельщиков. Сейчас в активе клуба 34 балла, что на два пункта меньше, чем у лидера «Фламенго» при одной игре в запасе у конкурента. Поединок на выезде с «Ботафого» будет сложным, но даже ничья отложит мечты гостей выйти на первое место в турнирной таблице.

31 июля «Крузейро» сыграл вничью в кубке Бразилии с «Регатас» (0:0), а 27 числа на своем поле уступил «Сеаре» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ботафого» – 2.15

Ничья – 3.15

Победит «Крузейро» – 3.7

Тотал больше 2.5 мячей – 2.5

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.55

Статистика

«Крузейро» выиграл лишь пять из десяти поединков во всех турнирах

«Ботафого» одержал восемь побед в десяти домашних поединках при двух ничьих

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершился исходом «обе забьют – нет»

Прогноз

Поставить на победу «Ботафого», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.15. Хозяева очень сильно играют на своем стадионе и учитывая проблемы «Крузейро» в последних матчах, у них большие шансы набрать три очка.