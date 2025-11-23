«Лацио» – «Лечче»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1763849125

сегодня, 01:05

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Лацио» – «Лечче», который состоится 23 ноября 2025 года.

«Лацио»

Римский клуб чередует успешные результаты с неудачами и все еще не может зацепиться за зону еврокубков. «Лацио» на данный момент занимает девятое место с 15 баллами и отстает от шестой позиции на пять очков. В домашней игре с «Лечче» хозяева считаются большими фаворитами и любой результат кроме победы, будет считаться огромным провалом для хозяев.

9 ноября «Лацио» проиграл на выезде «Интеру» (0:2), а третьего ноября на своем поле команда одолела «Кальяри» (2:0).

«Лечче»

«Лечче» выиграл всего одну игру из пяти последних, что говорит о не самой лучшей физической готовности коллектива. Команда занимает на данный момент лишь 15 место с 10 баллами и опережает на два пункта зону вылета. Гостям будет очень непросто, ведь «Лацио» на своем поле играет очень мощно и постарается одолеть соперника еще в начале поединка, чтобы не затягивать и не усугублять ситуацию.

8 ноября «Лечче» сыграл вничью с «Вероной» (0:0), а второго числа на выезде одолел «Фиорентину» (1:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Лацио» – 1.65

Ничья – 3.6

Победит «Лечче» – 6

Статистика

«Лечче» выиграл всего два из десяти последних матчей во всех турнирах

«Лацио» выиграл пять домашних матчей из десяти последних во всех турнирах

Команды обменялись двумя победами в четырех последних встречах

Прогноз

Поставить, на победу «Лацио», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.65. Предполагаем, что римский клуб сможет набрать полноценные три балла и улучшить положение в турнирной таблице.