«Лацио» – «Лечче»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Лацио» – «Лечче», который состоится 23 ноября 2025 года.
«Лацио»
Римский клуб чередует успешные результаты с неудачами и все еще не может зацепиться за зону еврокубков. «Лацио» на данный момент занимает девятое место с 15 баллами и отстает от шестой позиции на пять очков. В домашней игре с «Лечче» хозяева считаются большими фаворитами и любой результат кроме победы, будет считаться огромным провалом для хозяев.
9 ноября «Лацио» проиграл на выезде «Интеру» (0:2), а третьего ноября на своем поле команда одолела «Кальяри» (2:0).
«Лечче»
«Лечче» выиграл всего одну игру из пяти последних, что говорит о не самой лучшей физической готовности коллектива. Команда занимает на данный момент лишь 15 место с 10 баллами и опережает на два пункта зону вылета. Гостям будет очень непросто, ведь «Лацио» на своем поле играет очень мощно и постарается одолеть соперника еще в начале поединка, чтобы не затягивать и не усугублять ситуацию.
8 ноября «Лечче» сыграл вничью с «Вероной» (0:0), а второго числа на выезде одолел «Фиорентину» (1:0).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Лацио» – 1.65
- Ничья – 3.6
- Победит «Лечче» – 6
Статистика
- «Лечче» выиграл всего два из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Лацио» выиграл пять домашних матчей из десяти последних во всех турнирах
- Команды обменялись двумя победами в четырех последних встречах
Прогноз
Поставить, на победу «Лацио», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.65. Предполагаем, что римский клуб сможет набрать полноценные три балла и улучшить положение в турнирной таблице.