Top.Mail.Ru
 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Лацио» – «Лечче»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

сегодня, 01:05
«Лацио» – «Лечче»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Лацио» – «Лечче», который состоится 23 ноября 2025 года.

«Лацио»

Римский клуб чередует успешные результаты с неудачами и все еще не может зацепиться за зону еврокубков. «Лацио» на данный момент занимает девятое место с 15 баллами и отстает от шестой позиции на пять очков. В домашней игре с «Лечче» хозяева считаются большими фаворитами и любой результат кроме победы, будет считаться огромным провалом для хозяев.

9 ноября «Лацио» проиграл на выезде «Интеру» (0:2), а третьего ноября на своем поле команда одолела «Кальяри» (2:0).

«Лечче»

«Лечче» выиграл всего одну игру из пяти последних, что говорит о не самой лучшей физической готовности коллектива. Команда занимает на данный момент лишь 15 место с 10 баллами и опережает на два пункта зону вылета. Гостям будет очень непросто, ведь «Лацио» на своем поле играет очень мощно и постарается одолеть соперника еще в начале поединка, чтобы не затягивать и не усугублять ситуацию.

8 ноября «Лечче» сыграл вничью с «Вероной» (0:0), а второго числа на выезде одолел «Фиорентину» (1:0).

Котировки БК Pinnacle888

  • Победит «Лацио» – 1.65
  • Ничья – 3.6
  • Победит «Лечче» – 6

Статистика

  • «Лечче» выиграл всего два из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Лацио» выиграл пять домашних матчей из десяти последних во всех турнирах
  • Команды обменялись двумя победами в четырех последних встречах

Прогноз

Поставить, на победу «Лацио», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.65. Предполагаем, что римский клуб сможет набрать полноценные три балла и улучшить положение в турнирной таблице.

 
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 