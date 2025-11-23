«Интер» – «Милан»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Интер» – «Милан», который состоится 23 ноября 2025 года.
«Интер»
«Интер» находится в самом разгаре борьбы за лидерство в Серии А и имеет шансы оторваться от одного из соперников, ведь в этом сезоне «Милан» является прямым конкурентом «сине-черных». Коллектив лидирует вместе с «Ромой», набрав по 24 балла и опережает на два пункта «Интер» и «Наполи» до начала нынешнего тура. Команды имеют очень давнюю статистику личных встреч, и номинальные хозяева постараются сделать все, чтобы добавить еще одну победу себе в актив.
9 ноября «Интер» справился на своем поле с «Лацио» (2:0), а в Лиге чемпионов скромно одолел «Кайрат» (2:1).
«Милан»
«Милан» проводит неплохой сезон и является одним из преследователей лидеров Серии А. Команда набрала 22 очка и отстает от «Интера» всего на два пункта, поэтому победа над принципиальным конкурентом позволит обойти Лаутаро и компанию, что может повлиять на хозяев с моральной точки зрения, поэтому встреча будет максимально интересной.
8 ноября «Милан» сыграл вничью с «Пармой» (2:2), а второго числа обыграл на своем поле «Рому» (1:0).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Интер» – 1.98
- Ничья – 3.4
- Победит «Милан» – 3.95
Статистика
- «Интер» проиграл лишь один матч из десяти последнее в основное время при восьми победах
- «Милан» не проигрывает уже пять поединков подряд на выезде во всех турнирах
- Четыре из пяти встреч между клубами закончились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить, на победу «Интера», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.98. Предполагаем, что «Интер» сможет в этот раз поставить неразрешимые задачи перед «Миланом» и наберет три пункта.