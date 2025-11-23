«Интер» – «Милан»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1763849671

сегодня, 01:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Интер» – «Милан», который состоится 23 ноября 2025 года.

«Интер»

«Интер» находится в самом разгаре борьбы за лидерство в Серии А и имеет шансы оторваться от одного из соперников, ведь в этом сезоне «Милан» является прямым конкурентом «сине-черных». Коллектив лидирует вместе с «Ромой», набрав по 24 балла и опережает на два пункта «Интер» и «Наполи» до начала нынешнего тура. Команды имеют очень давнюю статистику личных встреч, и номинальные хозяева постараются сделать все, чтобы добавить еще одну победу себе в актив.

9 ноября «Интер» справился на своем поле с «Лацио» (2:0), а в Лиге чемпионов скромно одолел «Кайрат» (2:1).

«Милан»

«Милан» проводит неплохой сезон и является одним из преследователей лидеров Серии А. Команда набрала 22 очка и отстает от «Интера» всего на два пункта, поэтому победа над принципиальным конкурентом позволит обойти Лаутаро и компанию, что может повлиять на хозяев с моральной точки зрения, поэтому встреча будет максимально интересной.

8 ноября «Милан» сыграл вничью с «Пармой» (2:2), а второго числа обыграл на своем поле «Рому» (1:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Интер» – 1.98

Ничья – 3.4

Победит «Милан» – 3.95

Статистика

«Интер» проиграл лишь один матч из десяти последнее в основное время при восьми победах

«Милан» не проигрывает уже пять поединков подряд на выезде во всех турнирах

Четыре из пяти встреч между клубами закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить, на победу «Интера», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.98. Предполагаем, что «Интер» сможет в этот раз поставить неразрешимые задачи перед «Миланом» и наберет три пункта.