«РБ Лейпциг» – «Вердер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1763850279

сегодня, 01:24

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Бундеслиги «РБ Лейпциг» – «Вердер», который состоится 23 ноября 2025 года.

«РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» до последнего тура Бундеслиги имел серию побед, однако прервал ее, что впрочем не должно повлиять на настрой команды. Клуб занимает четвертое место с 22 баллами и отстает от лидера на девять пунктов, но имеет матч в запасе, что в случае победы сократит расстояние до шести пунктов. В игре с «Вердером» хозяева сделают все возможное, чтобы набрать три пункта.

8 ноября «РБ Лейпциг» проиграл на выезде «Хоффенхайму» (1:3), а первого числа оказался сильнее «Штутгарта» (3:1).

«Вердер»

«Вердер» чувствует себя уверенно, что показывает статистика последних матчей, в которой бременский клуб не проигрывает. На данный момент клуб идет на восьмом месте с 15 баллами и в случае победы сократит отставание сразу от двух соперников всего до двух пунктов. Задача у гостей максимально сложная, однако шансы набрать очки у гостей все-таки должны появляться.

7 ноября «Вердер» обыграл на своем поле «Вольфсбург» (2:1), а первого числа сыграл вничью с «Майнцом» (1:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «РБ Лейпциг» – 1.47

Ничья – 5.2

Победит «Вердер» – 6.05

Статистика

«Вердер» не проигрывает уже пять матчей подряд во всех турнирах

«РБ Лейпциг» выиграл пять из семи последних матчей на своем поле

Четыре из шести встреч между клубами закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить, на вариант «обе забьюте», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.5. Предполагаем, что обе команды смогут отличиться забитыми мячами, а победит в этой паре более удачливый клуб.