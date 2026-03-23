сегодня, 11:23
Швейцария — Германия: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на товарищеский матч Швейцария — Германия, который состоится 27 марта 2026 года.

Швейцария

Сборная Швейцарии играла в квалификации не так стабильно, как ранее и часто допускала ничьи, однако и такой игры хватило для выхода на ЧМ 2026. Перед турниром очень неплохой проверкой будет встреча с Германией, которая начала набирать ход после нескольких невыразительных лет. В игре на своем стадионе у хозяев определенно будут шансы забить, и они ими воспользуются.

Два последних матча сборной Швейцарии завершились ничьей на выезде с командой Косово (1:1) и крупной победой над Швецией (4:1).

Германия

Сборная Германии настроена решительно перед турнирной и даже товарищеские матчи и их результаты важны для педантичных немецких футболистов. В игре со Швейцарией от гостей потребуется максимальные усилия, чтобы добиться результата, который с определенной точки зрения и дальнейшего настроя также важен. Встреча будет максимально интересной и подарит много эмоций зрителям и болельщикам.

Два последних матча Германии завершились разгромной победой над Словакией (6:0) и более скромным успехом с Люксембургом (2:0).

Котировки БК Pinnacle 888

  • Победа Швейцария – 3.3
  • Ничья – 3.55
  • Победа Германия – 2.13

Статистика

  • Сборная Швейцарии не проигрывает уже 10 поединков подряд
  • Сборная Германии выиграла пять последних встреч подряд во всех турнирах
  • Четыре последних матчей между сборными завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу Швейцарии, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3.3. Предполагаем, что обе сборные проведут неплохой поединок, но больше в этот раз повезет хозяевам.

