Швейцария — Германия: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на товарищеский матч Швейцария — Германия, который состоится 27 марта 2026 года.
Швейцария
Сборная Швейцарии играла в квалификации не так стабильно, как ранее и часто допускала ничьи, однако и такой игры хватило для выхода на ЧМ 2026. Перед турниром очень неплохой проверкой будет встреча с Германией, которая начала набирать ход после нескольких невыразительных лет. В игре на своем стадионе у хозяев определенно будут шансы забить, и они ими воспользуются.
Два последних матча сборной Швейцарии завершились ничьей на выезде с командой Косово (1:1) и крупной победой над Швецией (4:1).
Германия
Сборная Германии настроена решительно перед турнирной и даже товарищеские матчи и их результаты важны для педантичных немецких футболистов. В игре со Швейцарией от гостей потребуется максимальные усилия, чтобы добиться результата, который с определенной точки зрения и дальнейшего настроя также важен. Встреча будет максимально интересной и подарит много эмоций зрителям и болельщикам.
Два последних матча Германии завершились разгромной победой над Словакией (6:0) и более скромным успехом с Люксембургом (2:0).
Котировки БК Pinnacle 888
- Победа Швейцария – 3.3
- Ничья – 3.55
- Победа Германия – 2.13
Статистика
- Сборная Швейцарии не проигрывает уже 10 поединков подряд
- Сборная Германии выиграла пять последних встреч подряд во всех турнирах
- Четыре последних матчей между сборными завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу Швейцарии, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3.3. Предполагаем, что обе сборные проведут неплохой поединок, но больше в этот раз повезет хозяевам.