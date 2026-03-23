Швейцария — Германия: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

сегодня, 11:23

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на товарищеский матч Швейцария — Германия, который состоится 27 марта 2026 года.

Швейцария

Сборная Швейцарии играла в квалификации не так стабильно, как ранее и часто допускала ничьи, однако и такой игры хватило для выхода на ЧМ 2026. Перед турниром очень неплохой проверкой будет встреча с Германией, которая начала набирать ход после нескольких невыразительных лет. В игре на своем стадионе у хозяев определенно будут шансы забить, и они ими воспользуются.

Два последних матча сборной Швейцарии завершились ничьей на выезде с командой Косово (1:1) и крупной победой над Швецией (4:1).

Германия

Сборная Германии настроена решительно перед турнирной и даже товарищеские матчи и их результаты важны для педантичных немецких футболистов. В игре со Швейцарией от гостей потребуется максимальные усилия, чтобы добиться результата, который с определенной точки зрения и дальнейшего настроя также важен. Встреча будет максимально интересной и подарит много эмоций зрителям и болельщикам.

Два последних матча Германии завершились разгромной победой над Словакией (6:0) и более скромным успехом с Люксембургом (2:0).

Котировки БК Pinnacle 888

Победа Швейцария – 3.3

Ничья – 3.55

Победа Германия – 2.13

Статистика

Сборная Швейцарии не проигрывает уже 10 поединков подряд

Сборная Германии выиграла пять последних встреч подряд во всех турнирах

Четыре последних матчей между сборными завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу Швейцарии, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3.3. Предполагаем, что обе сборные проведут неплохой поединок, но больше в этот раз повезет хозяевам.