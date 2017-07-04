Как тренеры испортили Кокорина?

Валерий Георгиевич Газзаев уверен, что Кокорина испортили тренеры. «Соккер.ру» проверяет это утверждение, разбирая действия всех наставников, с которыми работал Александр.

Что сказал Газзаев? «Задача тренера состоит в том, чтобы определить игроку позицию, на которой он сможет реализовать свои возможности — технические, тактические, физические. Я и по сей день считаю, что тренеры, с которыми работал Кокорин, его испортили. Сейчас Сашу ругают все кому не лень. Кокорин — типичный центральный нападающий. Когда он начинал играть, мы помним, что это был идеальный форвард. Саша прекрасно открывался — там и скорость, и техника, и обыгрыш. Главное — мог забить гол. Таких людей ещё нужно найти. На фланге же он теряется».

Андрей Кобелев (тренер Кокорина в «Динамо», 2008 – 2010)

Благодаря Андрею Николаевичу 17-летний Саша дебютировал во взрослом футболе и в первом же матче забил «Сатурну». Кстати, в той игре он вышел на замену на правый фланг, где до этого играл Смолов, а в центре атаки действовал Кержаков. В семи матчах своего дебютного сезона Кокорин отличился дважды, оба раза – с позиции правого форварда, а его выход в центре нападения против «Локомотива» обернулся провалом и поражением «Динамо» 1:3. Любопытнейшая закономерность из сезона-2009: если Кокорин в одиночестве играл на острие атаки, то «Динамо» неизменно уходило с поля без гола. Подтверждено шестью случаями. В следующем году, после возвращения Кержакова в «Зенит», Кокорин со старта сезона стал регулярно играть в центре нападения, иногда с напарником – Андреем Ворониным. И знаете, чем это закончилось? Отвратительным стартом «Динамо» и отставкой Андрея Кобелева.

Комментарий Кобелева после одной из встреч: «Так, как играл сегодня Кокорин, его надо было менять ещё минуте на 15-й».

Миодраг Божович (тренер Кокорина в «Динамо», 2010 – 2011)

Подчеркну, что шанс Кокорину давало и руководство «Динамо» и главный тренер, ведь команда входила в сезон с ним и Ворониным в атаке, а летом был приобретен Кураньи, так как Александр никак себя не проявил на позиции центрфорварда. Да и вообще в сезоне-2010 он забил ровно 0 мячей, а Миодраг Божович не подпускал его к острию, где зверствовал Кевин. Пожалуй, по логике Газзаева черногорец может быть одним из тренеров, которые испортили Кокорина, ведь при нем Саша играл эпизодически, отправлялся в дубль, а сезон 2011/2012 вообще начал в запасе. Впрочем, сам футболист позже признавался, что слишком много себе позволял в тот «танцевальный период», да и о выходках, которые бесили болельщиков, помним.

Божович о Кокорине: «Его время еще придет, но сейчас он банально проигрывает конкуренцию Воронину и Кураньи. Это талантливый игрок, который будет прогрессировать, если избавится от ветра в голове».

Сергей Силкин (тренер Кокорина в «Динамо», 2011 – 2012)

При Сергее Силкине «Динамо» играло в самый привлекательный футбол в новейшей истории, атакующая банда впечатляла: Самедов, Воронин, Кураньи и… Кокорин. Именно эти опытные и характерные ребята взяли воспитание Александра на себя, действовал он обычно слева в атаке, в центре нападения провел три матча (все – неудачно). Те, кто внимательно следил за «бело-голубыми» в тот период, вспомнят немало эпизодов, когда разъяренные Самедов, Воронин или Кураньи «напихивали» Кокорину на футбольном за очередное нелепое решение. Но это давало результат: форвард, которого испортили тренеры, постоянно играл в основе, забил 7 голов в переходном сезоне и впервые получил приглашение в сборную России.

Силкин о Кокорине: «У Саши из-за раннего привлечения в основной состав в какой-то момент закружилась голова. Популярность, внимание – и футбол отошёл на второй план».

Дан Петреску (тренер Кокорина в «Динамо», 2012 – 2014)

Следующим тренером «Динамо» стал Дан Петреску, при котором Кокорин выдал самый результативный сезон в своей карьере – 13 забитых голов во всех турнирах. Действительно, Александр стал чаще оказываться в центре нападения, но не в одиночестве, а вместе с Кевином Кураньи, который располагался в штрафной площади, в то время как Кокорин чаще всего в оттяжке. Но важнейший фактор, который следует учитывать, - это эмоциональность румынского наставника, который постоянно давил на нападающего и требовал от него большего. Кстати, в 2013 году форвард ненадолго отлучался в «Анжи», за который так и не сыграл из-за смены вектора развития клуба. Жаль, хотелось бы посмотреть, как Гус Хиддинк попробует разбудить этого «спящего гиганта».

Петреску о Кокорине: «Кокорин – суперигрок, но его постоянно нужно мотивировать. Понимаете, я жду от него большего, тот же Кержаков по всем цифрам и показателям опережает Сашу. Кокорин должен забивать по 20-30 голов за сезон, а не 8-10».

Станислав Черчесов (тренер Кокорина в «Динамо», 2014 – 2015)

Петреску так и не смог добиться от Кокорина того, чего хотел, во втором сезоне при румынском тренере Александр забил 10 голов. Столько же раз отличался в период правления Станислава Черчесова, который тоже ставил Кокорина в центр атаки. Но здесь очень важный для понимания момент: Петреску и Черчесов очень редко использовали Александра на острие атаки в одиночестве, потому что в этой роли Кокорину свойственно теряться и растворяться. С напарником – другое дело. Но многие ли команды сейчас играют в два форварда и могут позволить себе создавать идеальные условия для одного футболиста, который не всегда в форме и настроении? А Черчесов, который сейчас получает «месседжи», постоянно защищал своего подопечного, выражал удовлетворение его самоотдачей и обещал, что «голы придут».

Черчесов о Кокорине: «Да, у Кокорина проблемы с реализацией. Но раз есть моменты, значит, он правильно открывается. Много ли у нас Кокориных, чтобы их так огульно критиковать?»

Андрей Кобелев (тренер Кокорина в «Динамо», 2015 – 2016)

Кокорин должен был стать главной звездой «Динамо», в котором произошла чистка состава в связи с претензиями по выполнению условия финансового «фейр-плей». Александр заработал дисквалификацию на старте сезона, потом был травмирован, в общем, на поле появлялся нечасто, а когда выходил, Кобелев, зная об особенностях его игры в атаке, ставил его вместе с большим форвардом – Погребняком.

Комментарий детского тренера Кокорина в «Локомотиве» Валерий Стаферова: «Кокорин – талантливый парень, но немного избалованный. Ему все давалось очень легко на футбольном поле, в 12 лет казалось, что уже нечему учиться – все умел. Какая его основная позиция? По юношам играл в центре атаки, умело выигрывал верховую борьбу за счет выбора позиции и современного прыжка, но сейчас ему не хватает мощи, чтобы играть единственным нападающим. Скорость и резкость – вот его главные качества, их надо использовать».

Андре Виллаш-Боаш (тренер Кокорина в «Зените», 2016)

Именно эти качества форварда пытался использовать Виллаш-Боаш во время своего непродолжительного сотрудничества с Кокориным. У Александра не было твердой позиции в составе «Зенита»: иногда подменял Дзюбу, иногда действовал в оттяжке, порой на флангах. Ну, наверное, это Андре испортил талант за полгода работы.

Мирча Луческу (тренер Кокорина в «Зените», 2016 - 2017)

А продолжил грязное дело португальца Луческу. Хотя, постойте. В начале кампании, когда Дзюба не мог играть, румын ставил Кокорина в центр атаки. Угадаете итог? 0 забитых голов. Потом Александр действительно отправился на фланг, но позиция крайнего форварда в тройке нападения предполагает смещения в центр, и игрок, который некомфортно чувствует себя в одиночестве на острие, но может проявить себя в оттяжке, должен был адаптироваться. Ах да, оборонительных функций стало больше. Получается, все-таки испортили парня.

Луческу о Кокорине: «Кокорин – один из лучших наших игроков по технической оснащенности. По тому, какой объем работы он выполняет. Но ментальность... Есть проблемы с концентрацией в важных эпизодах. Если бы его отношение к делу было на должном уровне, он не уступал бы Промесу! А Промес, на мой взгляд, перерос этот чемпионат».

Дик Адвокат, Фабио Капелло, Леонид Слуцкий, Станислав Черчесов (тренеры Кокорина в сборной России, 2011 – 2016)

Вряд ли наставники национальной команды за короткие сборы могли основательно навредить Кокорину, но все же. У Адвоката играли Кержаков и Павлюченко, которые были еще в порядке, а вот Капелло действительно верил в Кокорина. Но у Фабио, который вряд ли разбирается в футболе хуже, чем Газзаев, Александр атаковал преимущественно с левого фланга, а на острие действовал Кержаков. В отборе ЧМ-2014 было так, на самом чемпионате мира Кокорин располагался в одиночестве на острие в матчах с Южной Кореей и Бельгией (0 голов, блеклая игра), а против Алжира вышел в тройке инсайдов за спиной Кержакова – и забил.

Кстати, кто играл центрфорварда в двух проигранных матчах с Австрией в отборе Евро-2016? Кокорин. А потом Слуцкий убрал его на фланг, и удалось спасти тот отбор, а вот на полях Франции тройка форвардов Кокорин – Смолов – Дзюба себя не проявила. Черчесов, зная о свойствах игры Александра, в двух товарищеских матчах против Катара и Румынии использовал Кокорина на линии огня – сначала с Полозом, затем с Миранчуком. Как закончились те матчи, вы знаете.

Валерий Георгиевич, точно виноваты тренеры? Газзаев определенно не прав, возлагая вину на коллег за то, что «испортили идеального форварда». Во-первых, Кокорин не «типичный центральный форвард», как говорит Валерий Георгиевич, а скорее оттянутый нападающий. Во-вторых, тренеры Александра защищали его, мотивировали, использовали на различных позициях, подбирали удобных партнеров. И всегда ли он платил за это качественной игрой? Или его эффективность зависела исключительно от позиции на поле и тактических решений наставников? Точно нет, Кокорин проваливался во многих ролях, а чаще всего – именно в центре атаки, куда его не ставили недальновидные коллеги Газзаева. Кажется, этот миф можно считать разрушенным.