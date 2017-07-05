Полоз vs Кокорин. Кто кого «съест» в «Зените»?

Новичок Полоз задвинет временного капитана «Зенита» Кокорина на скамейку? «Соккер.ру» сравнивает кандидатов в сборную, между которыми придется выбирать Манчини!

Показатели прошлого сезона

Важнее цифр в оценке современного футбола только их правильная интерпретация, но тут можно сравнивать. Ведь Кокорин – правый вингер, а Полоз – второй форвард закрытой команды. Одногодки еще и конкуренты в «Зените». Но кто играл сильнее? Гол каждые 428 минут – почти 5 полных матчей тратил Кокорин, против мяча раз в 269 минут – почти 3 игры. Полоз заметно эффективнее в чемпионате.

Три ассиста в РФПЛ против пяти – в пользу Дмитрия, одинаковое количество ударов – то есть у Полоза эффективность намного выше, заметное преимущество экс-форварда «Ростова» при игре в отборе, но перевес Александра на втором этаже. Для второго форварда важно видеть поле и напарников – Полоз создал более тридцати моментов в РФПЛ с завершающим ударом, Кокорин – два с гаком десятка, сыграв больше минут.

Вердикт: победа Полоза, прошлый сезон Дмитрий провел сильнее, по «гол плюс пас» счет 21:13.

Число и непоправимость минусов

О минусах Кокорина говорим давно и часто, что правильно – надо исправлять. Александр старательно, но плохо прессингует. Ужасно исполняет кроссы. Для крайнего, а не второго форварда при Луческу - явка с повинной. Также очень важно отметить, что в прошлом сезоне у Кокорина была серия из десятка матчей с сильными соперниками с нулем голов. А Полоз забивал «Андерлехту», «Аяксу», ПСВ и «Баварии» в ЛЧ.

Впрочем, и Дмитрий не без греха – не хватает дыхания, как и Кокорину, пахать в одном темпе целый сезон не умеет. Оба слишком плохо играют в пас, чтобы позволять себе лишь 1.5 удара каждые 90 минут в РФПЛ – не компенсируют нацеленностью нехватку техники для создания шансов для напарников. Кокорин бьет легко, но технично, и Полоз без «пушки». Дмитрий расторопнее, скорость без мяча и с ним сравнивать сложно, но кажется, что новичок «Зенита» быстрее. Хотя оба не Тео Уолкотт, а жаль.

Вердикт: ничья. У Кокорина есть системные просчеты, Газзаев винит тренеров, фанаты – скорее самого Александра, но изначально задатки были такие, что Полозу сложно победить, если говорить о минусах.

Сравнение сильных сторон игроков

Полоз – прирожденный второй нападающий. Никогда не путается под ногами у тяжелого центрального форварда, всегда выполнит установку. Обратите внимание, что Дмитрий намного лучше прячется от защитников, чем медлительный Кокорин. Бойцовские качества – побеждает Полоз, тактическая грамотность – победа Дмитрия, Александр был ужасным вингером, он умеет играть на одной позиции в атаке.

Кокорин сильнее в качестве именно нападающего, Полоз может менять позиции, скорости для РФПЛ даже для фланга хватит. Одновременно Дмитрий только накануне двадцать шестого дня рождения стал расти, а Кокорин успел к этому времени скатиться, причем причины скорее за пределами поля спрятаны. Зато Дмитрий лучше, намного лучше видит напарников. У Александра тоже есть заметные плюсы, но они остались в динамовском прошлом, пока неактуальны. Но напоминаем, что Кокорин умел выбрать позицию и время для удара.

Вердикт: победа Полоза. Кокорин стал нападающим без изюминки, Дмитрий – приличный, но не элитный второй форвард. Тоже не уникальный игрок, зато его старательность осмысленна.

Поддержка болельщиков и клуба

Неигровой показатель, но важный, когда говорим о парне из «Ростова» - команды, утонувшей в заслуженных комплиментах и гадких решениях руководства, и Кокорине – легендарной фигуре российского футбола последних лет. И под поддержкой клуба имеются не «подъемные», шокировавшие мэтра Орлова – Кокорину выдали огромные деньги просто за переход, не за игру, а целенаправленную работу тренера. В команде Манчини могут найти место Кокорину.

Александр нужен как игрок с российским паспортом и напарник Дзюбы, ведь самого Артема, судя по поискам нападающей второй волны, менять не планируют. Не удивительно, лимит ведь. А зачем «Зениту» Полоз? Потому что в Кокорине не уверены. Пусть на Дмитрия смотрят, как на игрока подмены, о нем в Санкт-Петербурге мнение не сформировали. И пусть у питерцев плохо получается работать с исполнителями Бердыева – Ансальди, Новосельцев, Рязанцев, Домингес и Бухаров плохо зашли, у Полоза своя история.

Вердикт: ничья. Репутация у Полоза среди болельщиков и экспертов лучше, но обратите внимание на Фурсенко и Манчини – они за Кокорина.

Общий счет. Кокорин – Полоз – 2:4

Две ничьи по баллу каждому и две победы Дмитрия. Но перевес Полоза – форварда менее одаренного, если сравнивать задатки воспитанников школы «Локомотива», не вызывает восторгов, если призадуматься. Ведь значит, что Кокорин деградировал. Средние крепкие нападающие нужны сборной – особенно если там будет тренер, догадавшийся соединить Полоза и Смолова, а не разрывать намеки на создание дуэта, но Кокорин мог быть не средним и помогать сильнее…

Мнение читателей. Кто сильнее, Кокорин или Полоз?

«Зенит» продолжает играть в два форварда на сборах, Полоз меняет Кокорина в матче с «Аустрией», с ним на поле команда забивает дважды и побеждает. Так что разговор актуальный, тем более, новый тренер сделал Александра капитаном «Зенита» в контрольном матче. По версии Манчини, Кокорин был самым опытным в составе с Ивановичем – обладатель Лиг чемпионов и Европы, Нобоа – 75 матчей за Эквадор, десять лет в российском футболе, и Дзюбой – капитан времен Луческу.

То есть Роберто коверкает факты, но решил поддержать Кокорина. Манчини не сошел с ума, просто он об Александре знает мало, тренер наивно объективен. И раз ему набрали три команды, дает шанс всем. Жулиано удивило количество перестановок, которые успели сделать без Манчини новые руководители «Зенита» Фурсенко и Сарсания, но еще не вечер. И конкуренты появятся у самих Кокорина и Полоза. Учитывая рост Павона – 167 сантиметров, примерно как Карадениз, и Друисси – 179 сантиметров, аргентинцев не вместо Дзюбы подписывают.

И Александру, и Дмитрию надо провести серьезный сезон, чтобы не уйти из «Зенита» в итоге, оказавшись лишними резервистами. Оба должны, прежде чем между собой разобраться, задвинуть на скамейку новичков команды и внутренних конкурентов. И у одного из двух может получиться. Вы нам обычно после таких заключений не верите, но не так плох Кокорин, как система подготовки российских футболистов в условиях лимита. И не так хорош Полоз, как успешен метод Бердыева – со ставкой на результат, строгость и продуманность.

Поэтому в будущем сезоне оба могут как сыграть удачно, так одновременно провалиться, оставив право быть героями «Крестовского» состоявшихся или вероятных новичков команды, вроде Паредеса, Друисси или Павона. Конкуренция такая, что можем выбирать между Полозом и Кокориным, которого Фурсенко видит лучшим игроком России, а потом окажется, что хватает места для иностранца, которому Манчини и поверит. Но что важно для фанатов «Зенита» - Роберто будет объективен, на кону его карьера, и на поле он постарается выставлять лучших.

Кокорин и Полоз попали в Санкт-Петербург из-за лимита, а не потому, что без них нельзя представить чемпионский «Зенит». И это объединяет их сильнее, чем многие фанаты ставки, что Полоз непременно окажется успешнее Кокорина, думают. Дмитрий выдал лучший сезон в карьере - молодец, но разве «Зенит» славится умением заметно улучшать игроков, отобранных у конкурентов?