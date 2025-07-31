Стали известны пары 3-го квалификационного раунда ЛЧ сезона 2025/26

Определились пары 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов сезона 2025/26:
Путь чемпионов:
«Мальмё» (Швеция) — «Копенгаген» (Дания);
«Кайрат» (Казахстан) — «Слован» (Братислава, Словакия);
«Лех» (Познань, Польша) — «Црвена Звезда» (Сербия);
«Лудогорец» (Болгария) — «Ференцварош» (Венгрия);
«Динамо» (Киев, Украина) — «Пафос» (Кипр);
«Шкендия» (Северная Македония) —«Карабах» (Азербайджан);
Путь представителей лиг:
«Ред Булл Зальцбург» (Австрия) — «Брюгге» (Бельгия);
«Рейнджерс» (Глазго, Шотландия) — «Виктория» (Пльзень, Чехия).
«Ницца» (Франция) — «Бенфика» (Португалия);
«Фейеноорд» (Нидерланды) — «Фенербахче» (Турция);
Первые матчи состоятся 5 и 6 августа, ответные игры пройдут 12 августа.
ну и Бенфика и Фенербахче тоже.
ну и Бенфика и Фенербахче тоже.