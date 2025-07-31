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Стали известны пары 3-го квалификационного раунда ЛЧ сезона 2025/26

вчера, 08:31

Определились пары 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов сезона 2025/26:

Путь чемпионов:

«Мальмё» (Швеция) — «Копенгаген» (Дания);

«Кайрат» (Казахстан) — «Слован» (Братислава, Словакия);

«Лех» (Познань, Польша) — «Црвена Звезда» (Сербия);

«Лудогорец» (Болгария) — «Ференцварош» (Венгрия);

«Динамо» (Киев, Украина) — «Пафос» (Кипр);

«Шкендия» (Северная Македония) —«Карабах» (Азербайджан);

Путь представителей лиг:

«Ред Булл Зальцбург» (Австрия) — «Брюгге» (Бельгия);

«Рейнджерс» (Глазго, Шотландия) — «Виктория» (Пльзень, Чехия).

«Ницца» (Франция) — «Бенфика» (Португалия);

«Фейеноорд» (Нидерланды) — «Фенербахче» (Турция);

Первые матчи состоятся 5 и 6 августа, ответные игры пройдут 12 августа.

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:48
за Динамо Киев, Карабах и Кайрат.
ну и Бенфика и Фенербахче тоже.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 08:47
А футбол-то в странах ближнего зарубежья развивается. Вот уже Казахстан и Азербайджан подтянулись - дошли до 3-го Квалификационного раунда Лиги чемпионов. Узбекистан добивается успехов на уровне сборной. Кстати, шансы Карабаха и Кайрата на преодоление данного этапа достаточно большие.
j45e3ty6afpa
j45e3ty6afpa
вчера в 08:37
Вполне себе ровные пары. Пройти дальше может любой.
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