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Дания - Бельгия
Украина - Северная Македония
Нидерланды - Австрия

Текстовая онлайн трансляция матча Дания против Бельгия

Дания Логотип футбольный клуб Дания 1:2 Логотип футбольный клуб Бельгия Бельгия
Дания
1 : 2
завершен
17 июня 2021, 19:00
четверг
Бельгия
Евро-2020, 2 тур
Стадион Паркен (Копенгаген)
Телетрансляция: РОССИЯ 1
Ставки на футбольные матчи
    Еще
     
    2' (1:0) Поульсен Юссуф (20) (Хейбьерг Пьер-Эмиль (23))
     
    59' Васс Даниэль (18)
     
    2
    61' Поульсен Юссуф (20) уходит с поля, Норгор Кристиан (15) вышел на поле
    61' Васс Даниэль (18) уходит с поля, Ларсен Йенс Стрюгер (17) вышел на поле
     
    69' Дамсгорд Миккел (14)
     
    2
    72' Дамсгорд Миккел (14) уходит с поля, Корнелиус Андреас (21) вышел на поле
    72' Дилейни Томас (8) уходит с поля, Йенсен Матиас (24) вышел на поле
     
    81' Йенсен Матиас (24)
     
    84' Вестергор Янник (3) уходит с поля, Ольсен Андреас (11) вышел на поле
     
    46' Мертенс Дрис (14) уходит с поля, Де Брюйне Кевин (7) вышел на поле
     
    55' (1:1) Азар Торган (16) (Де Брюйне Кевин (7))
     
    2
    59' Карраско Янник (11) уходит с поля, Азар Эден (10) вышел на поле
    59' Дендонкер Леандер (19) уходит с поля, Витсель Аксель (6) вышел на поле
     
    70' (1:2) Де Брюйне Кевин (7) (Азар Эден (10))
     
    2
    90+4' Азар Торган (16)
    90+4' Азар Торган (16) уходит с поля, Вермален Томас (3) вышел на поле
    Голы
    Поульсен Юссуф
    ассистент Хейбьерг Пьер-Эмиль     		1:0 2’
    55’ 1:1 Азар Торган
    ассистент Де Брюйне Кевин
    70’ 1:2 Де Брюйне Кевин
    ассистент Азар Эден
    Наказания
    Васс Даниэль 59’
    Дамсгорд Миккел 69’
    Йенсен Матиас 81’
    90+4’ Азар Торган
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Де Брюйне Кевин Мертенс Дрис
    59’ Азар Эден Карраско Янник
    59’ Витсель Аксель Дендонкер Леандер
    Норгор Кристиан Поульсен Юссуф 61’
    Ларсен Йенс Стрюгер Васс Даниэль 61’
    Корнелиус Андреас Дамсгорд Миккел 72’
    Йенсен Матиас Дилейни Томас 72’
    Ольсен Андреас Вестергор Янник 84’
    90+4’ Вермален Томас Азар Торган
    Статистика
    		 21 Удары по воротам 6
    		5 Удары в створ 4
    		8 Фолы 14
    		2 Угловые 4
    		2 Офсайды 2
    		47% Владение мячом 53%
    		2 Cэйвы 4
    		3 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    valt134
    valt134
    18 июня в 04:40
    Проигрыш Дании-и с вещами на выход. Судя по игре датчан именно такой расклад нас и ждёт.
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров ответ Absinthe2 (раскрыть)
    18 июня в 02:30
    Так человек и пишет,что Данию устроит только победа.Иначе они на последнем месте будут с 1 или двумя очками.
    sir_Alex
    sir_Alex
    17 июня в 22:45
    Датчане будут рвать и метать.
    ermak6848
    ermak6848
    17 июня в 22:27
    Как бы ситуация пока в пользу России
    STVA 1
    STVA 1 ответ Николай к (раскрыть)
    17 июня в 22:09
    Это истина! Аксиома, констатация факта! Можно по разному назвать!
    STVA 1
    STVA 1
    17 июня в 22:08
    А может не надо! Мужественно проиграть викингам и домой! А потом как в рекламе на срач тв сказать: Мы играли для Вас)))
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответ Absinthe2 (раскрыть)
    17 июня в 21:55
    Я, написал в случаи поражения и ничьей, тогда у них будет меньше всех очков в группе, поэтому им нужна будет только победа.
    David Young
    David Young ответ Absinthe2 (раскрыть)
    17 июня в 21:52
    Может повести в плане итогового расположения команд в других группах, но, на мой взгляд, это маловероятно, там сборные поменьше пропускают и получше играют. Повезти может если Турция победит Швейцарию и займёт третье место, если Австрия хорошо уйдёт в минус в плане забитых и пропущенных, если Словакия и Чехия умудряются сделать это же самое, в общем при явных провалах некоторых сборных. На провал одной из команд группы F лучше вообще не рассчитывать.
    oFANATo
    oFANATo ответ Absinthe2 (раскрыть)
    17 июня в 21:49
    Ничейка бы было хорошо.
    David Young
    David Young ответ Absinthe2 (раскрыть)
    17 июня в 21:49
    Шанс выйти с третьего места есть, но он так себе. Проблема в разгроме от Бельгии, плюс в том что третьи места других групп, скорее всего, будут иметь более хорошие показатели, хотя бы три, но там пока далеко не всё понятно. Из группы F одна из сборных, вероятнее всего Германия либо Португалия, почти точно выйдет с третьего, Украина либо Австрия, плюс одна из команд группа A, и, вероятно, Словакия, да и Чехия из группы D как раз может опередить, но могут быть и другие расклады, зацепиться можно, нужно не пропустить много, а лучше вообще не проиграть, конечно, тогда шансы пройти в 1/8 финала через третье место резко повысятся.
    Absinthe2
    Absinthe2 ответ oFANATo (раскрыть)
    17 июня в 21:47
    Оптимист Герасимов. По факту, проигрыш Дании - домой! Надо ложиться костьми!
    oFANATo
    oFANATo ответ Absinthe2 (раскрыть)
    17 июня в 21:45
    Редакция: Дмитрий Герасимов
    Николай к
    Николай к
    17 июня в 21:44
    Как не приятно об этом говорить но Дания на две головы выше наших если судить по матчу с Бельгией.
    Absinthe2
    Absinthe2 ответ David Young (раскрыть)
    17 июня в 21:44, ред.
    Это я понял. Нас тянет на дно разгромное поражение 0:3
    УЕСКА
    УЕСКА ответ kts99 (раскрыть)
    17 июня в 21:42
    А если сравнить игру Дании с финнами и игру наших с финнами?
    David Young
    David Young ответ Absinthe2 (раскрыть)
    17 июня в 21:42
    Тогда будет равенство очков между Россией и Финляндией, по личным встречам, благодаря победе, выше будет Россия, но только четыре из шести команд занявших третье место в группе выйдут в плей-офф. Вот как определяется кто будет выше а кто ниже:

    количество набранных очков;

    разница забитых и пропущенных мячей;

    количество забитых голов;

    количество побед;

    минимум дисциплинарных баллов (жёлтая карточка – 1 очко, красная карточка – 3 очка, удаление за две жёлтые карточки – 3 очка);

    место в рейтинге по итогам отборочного турнира.
    Absinthe2
    Absinthe2 ответ oFANATo (раскрыть)
    17 июня в 21:42, ред.
    Если проигрываем датчанам, с такой кошмарной разницей мячей войти в число лучших из третьих мест? Статью Соловьёв писал?
    Absinthe2
    Absinthe2 ответ blitz (раскрыть)
    17 июня в 21:39
    Ну вот. Если мы влетаем датчанам, а финны бельгийцам, тут уже каша. Мы выиграли финнов, а финны датчан. И тут уже будут считать разницу мячей. Здесь у нас ...опа
    oFANATo
    oFANATo
    17 июня в 21:38
    Россия может выйти из группы даже в случае поражения в Копенгагене

    Завершились матчи 2-го тура в группе В Евро-2020. Россия в среду победила Финляндию (1:0), а в четверг Бельгия оказалась сильнее Дании (2:1).

    Таким образом, за тур до конца группового раунда сборная России занимает в квартете 2-е место, опережая Финляндию, у которой тоже три балла, за счет победы в личной встрече. Лидируют бельгийцы — 6 очков, датчане занимают последнее место с 0 баллов.

    Любопытно, что сборная России по итогам 3-го тура может оказаться на любом месте турнирной таблицы кроме 1-го.

    При этом существует расклад, который позволит россиянам выйти из квартета даже в случае поражения от Дании. Для этого России нельзя проигрывать более чем в один мяч и нужно надеяться на победу Бельгии над финнами, а также на то, что удастся попасть в число четырех лучших команд, которые займут 3-е места по итогам группового раунда. Правда, нужно отметить, что поражение 0:1 устроит Россию только в случае крупного поражения Финляндии от Бельгии.

    В то же время поражение в два и более мяча от датчан автоматически отправит Россию на последнее место в группе вне зависимости от исхода игры Бельгии и Финляндии.

    Победа над Данией точно принесет России путевку в плей-офф, а ничья может гарантировать даже второе место при условии, что Финляндия не обыграет Бельгию.

    Отметим, что в случае равенства очков у двух и более команд места в таблице определяются сначала по количеству очков в личных встречах, а затем — по разнице забитых-пропущенных мячей в личных встречах.
    Absinthe2
    Absinthe2 ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
    17 июня в 21:37
    С какого перепугу "Дания вылетает при любом раскладе"? Самый большой шанс вылететь у нас, так как мы - единственные, кто проиграл с крупным счётом
    blitz
    blitz ответ Absinthe2 (раскрыть)
    17 июня в 21:36
    Только что написали, что в случае равенства очков у двух и более команд места в таблице определяются сначала по количеству очков в личных встречах, а затем — по разнице забитых-пропущенных мячей в личных встречах.
    Futurista
    Futurista ответ Знатог (раскрыть)
    17 июня в 21:35
    Хорошо что в 5 не проиграли)...
    Знатог
    Знатог
    17 июня в 21:35
    Наши поднас...ли себе и всем нам в первом туре, проиграв 3 мяча. Ну проиграли бы 1 мяч, нет обязательно 3 надо. На что надеялись, что Бельгия забьёт по 4 Дании и Финляндии?
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin
    17 июня в 21:34
    Теперь Дании устроит только победа над сб. России, при любом другом раскладе Дания вылетает, а финны могут и с 3 очками выйти с 3-го места.
    pele1981
    pele1981 ответ Oplot (раскрыть)
    17 июня в 21:32
    Ты забыл еще про тактический гений Черчесова)))
    Absinthe2
    Absinthe2 ответ David Young (раскрыть)
    17 июня в 21:32
    Спасибо. Если допустить, что в последнем туре мы продуем 0:1, и Бельгия выиграет 1:0, мы последние, так?
    Oplot
    Oplot
    17 июня в 21:30, ред.
    С такой игрой наши уверенно пройдут датчан.Наши быстрее и более смелые в атакующей игре.А в позиционной атаке даже сравнения нету.
    Absinthe2
    Absinthe2 ответ blitz (раскрыть)
    17 июня в 21:30
    Не могу ответить. Может личка всё-таки в первую очередь, надо читать положение турнира.
    David Young
    David Young ответ Absinthe2 (раскрыть)
    17 июня в 21:30
    Выдержка из статьи о Чемпионате Европы 2020 из Википедии:

    "В случае равенства очков двух или более команд после завершения всех матчей группового этапа применяются следующие критерии классификации:

    наибольшее количество очков, набранных в очных встречах между командами;

    наибольшая разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах между командами;

    наибольшее количество забитых мячей в очных встречах между командами;

    если после применения критериев 1—3 команды всё ещё равны по всем вышеуказанным показателям (включая ситуацию, когда после применения показателей 1—3 для трёх команд с равным количеством очков одна из команд отличается от двух других по вышеуказанным показателям, а две другие равны по ним), критерии 1—3 вновь применяются в отношении матчей между оставшимися командами. Если это не определяет позиции команд, применяются критерии с 5-го по 10-й;

    наибольшая разница забитых и пропущенных мячей во всех групповых матчах;

    наибольшее количество забитых мячей во всех групповых матчах;

    наибольшее количество побед во всех групповых матчах;
    если в последнем раунде группового этапа две команды, имеющие равное количество очков и равное количество забитых и пропущенных мячей, играют друг с другом, и матч завершается вничью, их позиция определяется в серии послематчевых пенальти (критерий не применяется, если равные показатели у более чем двух команд);

    очки фейр-плей (1 очко за жёлтую карточку, 3 очка за красную карточку);

    позиция команды в общем рейтинге отборочного турнира."
    goalaktika
    goalaktika
    17 июня в 21:30
    Датчане очень классно сыграли, но у бельгийцев есть Кевин Де Брюйне и это решает
    исход игры
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