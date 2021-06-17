В 1 Шмейхель Каспер Голов пропущено: 2 Выносы: 1 Спасений: 2 Пасы: 15 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 96

З 3 Вестергор Янник Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 39 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 84

З 6 Кристенсен Андреас Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 57 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 96

З 4 Кьер Симон Фолов совершено: 2 Отборы: 4 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 38 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 96

П 5 Мехле Йоаким Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Пасы: 45 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 96

П 18 Васс Даниэль Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Перехваты: 2 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 62

П 14 Дамсгорд Миккел Ударов всего: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 72

П 8 Дилейни Томас Ударов всего: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 49 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 72

П 23 Хейбьерг Пьер-Эмиль Голевые передачи: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Перехваты: 2 Пасы: 81 Точность пасов: 69 Минут сыграно: 96

П 9 Брейтуэйт Мартин Ударов всего: 4 Ударов в створ: 1 Офсайды: 2 Фолов заработано: 3 Всего навесов: 2 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 96

Н 20 Поульсен Юссуф Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 62

Запасные игроки

В 16 Лессль Йонас

В 22 Реннов Фредерик

З 2 Андерсен Йоаким

З 13 Йоргенсен Занка Матиас

З 17 Ларсен Йенс Стрюгер Пасы: 11 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 34

П 24 Йенсен Матиас Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 24

П 15 Норгор Кристиан Перехваты: 2 Пасы: 25 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 34

Н 19 Винд Йонас

Н 12 Дольберг Каспер

Н 21 Корнелиус Андреас Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 24

Н 11 Ольсен Андреас Фолов заработано: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 12