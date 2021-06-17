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1 : 2
завершен
17 июня 2021, 19:00
четверг
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Стадион Паркен (Копенгаген)
Телетрансляция: РОССИЯ 1
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Поульсен Юссуф
ассистент Хейбьерг Пьер-Эмиль
|1:0
|2’
|55’
|1:1
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Азар Торган
ассистент Де Брюйне Кевин
|70’
|1:2
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Де Брюйне Кевин
ассистент Азар Эден
|Васс Даниэль
|59’
|Дамсгорд Миккел
|69’
|Йенсен Матиас
|81’
|90+4’
|Азар Торган
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Де Брюйне Кевин
|Мертенс Дрис
|59’
|Азар Эден
|Карраско Янник
|59’
|Витсель Аксель
|Дендонкер Леандер
|Норгор Кристиан
|Поульсен Юссуф
|61’
|Ларсен Йенс Стрюгер
|Васс Даниэль
|61’
|Корнелиус Андреас
|Дамсгорд Миккел
|72’
|Йенсен Матиас
|Дилейни Томас
|72’
|Ольсен Андреас
|Вестергор Янник
|84’
|90+4’
|Вермален Томас
|Азар Торган
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|21
|Удары по воротам
|6
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|5
|Удары в створ
|4
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|8
|Фолы
|14
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|2
|Угловые
|4
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|2
|Офсайды
|2
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|47%
|Владение мячом
|53%
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|2
|Cэйвы
|4
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|3
|Предупреждения
|1
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Матч, который доставил истинное удовольствие!
Матч, который доставил истинное удовольствие!