В 25 Оспина Давид Голов пропущено: 3 Спасений: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 100 Минут сыграно: 94

З 22 Ди Лоренцо Джованни Ударов всего: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Пасы: 55 Точность пасов: 93 Минут сыграно: 94

З 26 Кулибали Калиду Ударов всего: 1 Фолов совершено: 4 Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 3 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 59 Точность пасов: 88 Минут сыграно: 94

З 44 Манолас Константинос Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 35 Точность пасов: 97 Минут сыграно: 94

З 6 Мариу Руй Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 6 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Перехваты: 2 Пасы: 63 Точность пасов: 96 Минут сыграно: 94

П 4 Демме Диего Фолов заработано: 1 Перехваты: 2 Пасы: 31 Точность пасов: 91 Минут сыграно: 45

П 20 Зелински Петр Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 82 Минут сыграно: 70

П 7 Кальехон Хосе Ударов всего: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 96 Минут сыграно: 70

П 8 Руис Фабиан Ударов всего: 1 Офсайды: 1 Отборы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 60 Точность пасов: 89 Минут сыграно: 79

Н 24 Инсинье Лоренцо Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Пенальти забито: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 81 Минут сыграно: 79

Н 14 Мертенс Дрис Ударов всего: 2 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Заработанные пенальти: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 85 Минут сыграно: 94

Запасные игроки

В 27 Карнезис Орестис

В 1 Мерет Алекс

З 13 Луперто Себастьяно

З 19 Максимович Никола

З 23 Хисай Эльсеид

П 5 Аллан

П 68 Лоботка Станислав Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 91 Минут сыграно: 49

П 11 Лосано Ирвинг Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 1 Точность пасов: 100 Минут сыграно: 24

П 21 Политано Маттео Ударов всего: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 92 Минут сыграно: 24

П 12 Элмас Эльхиф Пасы: 16 Точность пасов: 88 Минут сыграно: 15

Н 9 Льоренте Фернандо