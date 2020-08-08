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Барселона - Наполи
Бавария - Челси

Текстовая онлайн трансляция матча Барселона против Наполи

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    Голы
    Ленгле Клеман
    ассистент Ракитич Иван     		1:0 10’
    Месси Лионель 2:0 23’
    Суарес Луис 3:0(П) 45+1’
    45+5’ 3:1(П) Инсинье Лоренцо
    Наказания
    60’ Зелински Петр
    Суарес Луис 90+2’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Лоботка Станислав Демме Диего
    70’ Политано Маттео Кальехон Хосе
    70’ Лосано Ирвинг Зелински Петр
    79’ Элмас Эльхиф Руис Фабиан
    79’ Милик Аркадиуш Инсинье Лоренцо
    Мончу Гризманн Антуан 84’
    Фирпо Эктор Суарес Луис 90+2’
    Статистика
    		 8 Удары по воротам 17
    		4 Удары в створ 3
    		8 Фолы 16
    		2 Угловые 6
    		0 Офсайды 4
    		51% Владение мячом 49%
    		2 Cэйвы 1
    		1 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    Gahi
    Gahi
    сегодня в 01:57
    Месси красавчик, так играть в таком возрасте, как хочет Интер переманить его к себе сели у них это получится то это будет бомба, а почему нет? Роналду же играет в Ювентусе.
    Пьеркарло Гиндзани
    Пьеркарло Гиндзани
    сегодня в 01:31
    Тот самый оффтоп

    "Великолепная победа.

    Напуле со средним возрастом нападающих 33 года казался непроходимым соперником, а их место в середине таблицы Серии А с практически нулевой разницей мячей, которую выиграл "Ювентус" с бревнодосками и 35-летним пенальтистом, наоборот, должно было намекать, что они просто решили оставить все силы на ЛЧ, и под руководством боевого физрука Гаттузы обрушить шквал мастерства таких легенд мирового футбола, как Кальехон и Милик, на голову каталонцев.

    Но именно в таких матчах и проявляется великое мастерство Месси, который сказал задрожавшим Суаресу, Гризманну и Пике: "Не бойтесь, ребята, я с вами, пусть превосходство в классе за питбулем и его мусорными легендами, но мы встанем стеной, постоим за честь столицы толерантной Европы!"

    И ведь постояли! И снова разбили скептиков!"
    (с)
    амурец
    амурец
    сегодня в 01:21
    хотелось конечно что бы дальше прошёл Наполи, но по всему Барселона хотела больше 1/4 чем Наполи
    Edsbyns IF
    Edsbyns IF ответ Great Chris (раскрыть)
    сегодня в 01:13
    А вот с арендами у Барсы беда. Никто в них не прогрессирует: Тельо, Сампер, Монтойя, Рафинья, Халилович . . . Только напрямую в первую команду подводить.
    Great Chris
    Great Chris ответ Edsbyns IF (раскрыть)
    сегодня в 00:56
    Ну пусть тогда получит практику в слабой команде.
    Edsbyns IF
    Edsbyns IF ответ Great Chris (раскрыть)
    сегодня в 00:54
    Конрад зажигает в молодёжке. Надеюсь, вырастет в топа и Барса его не профукает.
    Great Chris
    Great Chris
    сегодня в 00:47
    Надо Барсе продать Нето, Пенью, Мингесу и Конрада в ювентус за 500 лямов каждого.
    Усиление позиции - железобетонное.
    Agamaga
    Agamaga
    сегодня в 00:41
    Барса победитель ЛЧ 2020!
    ESPANOL
    ESPANOL
    сегодня в 00:40
    Роберто нулевый! Надеюсь, что играл он в основе по необходимости, из за дисквалификации более надежных. Пике что то стал грешить безадресными передачами, как и Альба. Гризмана просто нет на поле, поэтому играем практически вдесятером. С Баварией будет очень тяжко! Защита у нас, самое слабое звено. Надеюсь на Гения. Видно, насколько он заряжен на игру. Скрестим пальцы, чтобы травма оказалась не серьезной. Если Барса пройдет эту Баварию, то она вполне сможет реально побороться за ушастого.
    Agamaga
    Agamaga ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
    сегодня в 00:37
    Уделаем фрицев))
    Давайте думать
    Давайте думать
    сегодня в 00:35
    Почему-то я и не ожидал других коментов на данной ветке.
    Где присутствует чипсоед, обязательно вспомнят и перхоть и на оборот!!!
    Стеллс
    Стеллс
    сегодня в 00:34
    У Барсы всегда так.Из всех итальянцев играл лучше всех Наполи.Им бы Лион,а не Барселону.Давили и бегали до последнего.А Барса стала прагматичной и мяч уже не нужен,играют строго по ситуации.На отбой?Нет проблем,выбиваем.Ждём матч с Баварией,что-то всех она громит.Тем интересней будет.
    бензиновый учитель физкультуры
    бензиновый учитель физкультуры
    сегодня в 00:30
      Шатаут
      Шатаут
      сегодня в 00:25
      Португальская 78овка хрен бы кому отдала пробить пеналь.... Но это легко в очередной раз смог сделать Месси... А гол какой?... Кто-то там еще их будет сравнивать?...
      Great Chris
      Great Chris
      сегодня в 00:24
      Что тут говорить?
      И Барселона, и Ювентус были на грани вылета.

      Дырявый провалил игру.
      Гений её сделал.

      Потому что за дырявым - все эти бесконечные Чакыры, Кашшаи, Уэббы, Клаттенбурги, Скомины, Оливеры, Гонсалесы, Лахосы, Мальенки, Риццоли, Рокки и Ирратти.

      А за гением - его гений.

      Ура!
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      сегодня в 00:22, ред.
      Вполне ожидаемая победа каталонцев. Правда не ожидал , что игра по сути будет сделана в первом тайме. Месси был сегодня просто хорош. Неплохо выглядел Де Йонг , да и остальные старались. Теперь Бавария - машина , которую очень трудно будет остановить. Немцы сметают все на своем пути. Ждем 1\4..
      Всем здоровья.
      mondial18
      mondial18
      сегодня в 00:20
        h_a_k_k_e_r
        h_a_k_k_e_r
        сегодня в 00:18
        Бавария в 1/4 фаворит - и все понимают почему. Но все зависит в какой форме будет Месси. Уверен, что Штеген уделает Нойера. А вот исход матча будет зависеть именно от формы Месси.
        Я тут был..
        Я тут был.. ответ zavit (раскрыть)
        сегодня в 00:16
        Нет, теперь можна дубасить всех по ногам в своей штрафной площади безнаказанно. По такой логике и
        любая случайная игра рукой в штрафной площади разрешена, он же не специально рукой подыграл..
        Edsbyns IF
        Edsbyns IF ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
        сегодня в 00:16
        Гриз не в форме уже года два. Весь мир отговаривал Бармалея от этого провального трансфера.
        БАРСА месси
        БАРСА месси
        сегодня в 00:15
        Де Йонг 👍
        Дон Диего
        Дон Диего
        сегодня в 00:14
          Летучий-Голландец.
          Летучий-Голландец.
          сегодня в 00:14
          Сетьен наверное понимает, что играть в открытый футбол с Баварией, это гибель)
          Поэтому вполне возможно, что увилим 4 полузащитника в старте. Гриз не в форме, сегодняшний матч это доказал.
          Скорее увидим Видаля)
          Beka_byaka
          Beka_byaka
          сегодня в 00:12, ред.
          Почти 400 коментов. Давненько так не было.
          Ген Геныч
          Ген Геныч ответ BARRRS (раскрыть)
          сегодня в 00:12
          Ну это вряд ли!!!!!))))))))))))Если только двухэтажным автобусом + удача!!!!!!!)))))))))))
          BARRRS
          BARRRS ответ Ген Геныч (раскрыть)
          сегодня в 00:11
          Короче ЛЧ все равно Атлетико выиграет...
          Beka_byaka
          Beka_byaka ответ Ген Геныч (раскрыть)
          сегодня в 00:11
          Манчестер Сити, ПСЖ и Атлетико яб не стал со счетов сбрасывать.
          Летучий-Голландец.
          Летучий-Голландец. ответ Ген Геныч (раскрыть)
          сегодня в 00:10
          Спору нет)
          Немцы на данный момент главные фавориты лч.
          Если Барселона проиграет, то никто не будет удивлён.
          Ген Геныч
          Ген Геныч ответ Тео Джонс (раскрыть)
          сегодня в 00:10
          Если Барса будет играть на контратаках,то шансы есть,если попытается на равных играть,то думаю 2,3 мяча пропустит железно!!!!!!!!!!!
          Летучий-Голландец.
          Летучий-Голландец. ответ Тео Джонс (раскрыть)
          сегодня в 00:09
          Тоже удивлён, что Пике и Лангле не привезли)
          Один к тому же ещё и забил.
          Нужно им теперь остановить Леванголски)
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