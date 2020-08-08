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3 : 1
завершен
вчера, 22:00
1 - 1
Первый матч
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Стадион Камп Ноу (Барселона)
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Ленгле Клеман
ассистент Ракитич Иван
|1:0
|10’
|Месси Лионель
|2:0
|23’
|Суарес Луис
|3:0(П)
|45+1’
|45+5’
|3:1(П)
|Инсинье Лоренцо
|60’
|Зелински Петр
|Суарес Луис
|90+2’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Лоботка Станислав
|Демме Диего
|70’
|Политано Маттео
|Кальехон Хосе
|70’
|Лосано Ирвинг
|Зелински Петр
|79’
|Элмас Эльхиф
|Руис Фабиан
|79’
|Милик Аркадиуш
|Инсинье Лоренцо
|Мончу
|Гризманн Антуан
|84’
|Фирпо Эктор
|Суарес Луис
|90+2’
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|8
|Удары по воротам
|17
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|4
|Удары в створ
|3
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|8
|Фолы
|16
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|2
|Угловые
|6
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|0
|Офсайды
|4
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|51%
|Владение мячом
|49%
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|2
|Cэйвы
|1
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|1
|Предупреждения
|1
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"Великолепная победа.
Напуле со средним возрастом нападающих 33 года казался непроходимым соперником, а их место в середине таблицы Серии А с практически нулевой разницей мячей, которую выиграл "Ювентус" с бревнодосками и 35-летним пенальтистом, наоборот, должно было намекать, что они просто решили оставить все силы на ЛЧ, и под руководством боевого физрука Гаттузы обрушить шквал мастерства таких легенд мирового футбола, как Кальехон и Милик, на голову каталонцев.
Но именно в таких матчах и проявляется великое мастерство Месси, который сказал задрожавшим Суаресу, Гризманну и Пике: "Не бойтесь, ребята, я с вами, пусть превосходство в классе за питбулем и его мусорными легендами, но мы встанем стеной, постоим за честь столицы толерантной Европы!"
И ведь постояли! И снова разбили скептиков!"
(с)
"Великолепная победа.
Напуле со средним возрастом нападающих 33 года казался непроходимым соперником, а их место в середине таблицы Серии А с практически нулевой разницей мячей, которую выиграл "Ювентус" с бревнодосками и 35-летним пенальтистом, наоборот, должно было намекать, что они просто решили оставить все силы на ЛЧ, и под руководством боевого физрука Гаттузы обрушить шквал мастерства таких легенд мирового футбола, как Кальехон и Милик, на голову каталонцев.
Но именно в таких матчах и проявляется великое мастерство Месси, который сказал задрожавшим Суаресу, Гризманну и Пике: "Не бойтесь, ребята, я с вами, пусть превосходство в классе за питбулем и его мусорными легендами, но мы встанем стеной, постоим за честь столицы толерантной Европы!"
И ведь постояли! И снова разбили скептиков!"
(с)
Усиление позиции - железобетонное.
Усиление позиции - железобетонное.
Где присутствует чипсоед, обязательно вспомнят и перхоть и на оборот!!!
Где присутствует чипсоед, обязательно вспомнят и перхоть и на оборот!!!
И Барселона, и Ювентус были на грани вылета.
Дырявый провалил игру.
Гений её сделал.
Потому что за дырявым - все эти бесконечные Чакыры, Кашшаи, Уэббы, Клаттенбурги, Скомины, Оливеры, Гонсалесы, Лахосы, Мальенки, Риццоли, Рокки и Ирратти.
А за гением - его гений.
Ура!
И Барселона, и Ювентус были на грани вылета.
Дырявый провалил игру.
Гений её сделал.
Потому что за дырявым - все эти бесконечные Чакыры, Кашшаи, Уэббы, Клаттенбурги, Скомины, Оливеры, Гонсалесы, Лахосы, Мальенки, Риццоли, Рокки и Ирратти.
А за гением - его гений.
Ура!
Всем здоровья.
Всем здоровья.
любая случайная игра рукой в штрафной площади разрешена, он же не специально рукой подыграл..
любая случайная игра рукой в штрафной площади разрешена, он же не специально рукой подыграл..
Но Барса сильнее и это факт. Как и Бавария над Челси. Наполи и Челси вылетели с почётом, ювентум - сами понимаете.
Жду огненного матча!
Но Барса сильнее и это факт. Как и Бавария над Челси. Наполи и Челси вылетели с почётом, ювентум - сами понимаете.
Жду огненного матча!
Поэтому вполне возможно, что увилим 4 полузащитника в старте. Гриз не в форме, сегодняшний матч это доказал.
Скорее увидим Видаля)
Поэтому вполне возможно, что увилим 4 полузащитника в старте. Гриз не в форме, сегодняшний матч это доказал.
Скорее увидим Видаля)
Немцы на данный момент главные фавориты лч.
Если Барселона проиграет, то никто не будет удивлён.
Немцы на данный момент главные фавориты лч.
Если Барселона проиграет, то никто не будет удивлён.
Один к тому же ещё и забил.
Нужно им теперь остановить Леванголски)
Один к тому же ещё и забил.
Нужно им теперь остановить Леванголски)