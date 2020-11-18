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5 : 0
завершен
18 ноября 2020, 22:45
среда
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Стадион Райко Митич
Телетрансляция: «Первый канал»
|Радоньич Неманья
|1:0
|10’
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Йович Лука
ассистент Младенович Филип
|2:0
|25’
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Влахович Душан
ассистент Йович Лука
|3:0
|41’
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Йович Лука
ассистент Младенович Филип
|4:0
|45+1’
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Младенович Филип
ассистент Влахович Душан
|5:0
|64’
|47’
|Жирков Юрий
|49’
|Заболотный Антон
|Митрович Александар
|82’
|82’
|Обляков Иван
|Гудель Неманья
|89’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Влахович Душан
|Радоньич Неманья
|31’
|Гачинович Мийят
|Максимович Неманья
|46’
|46’
|Джанаев Сослан
|Гильерме
|46’
|Обляков Иван
|Миранчук Алексей
|46’
|Мостовой Андрей
|Миранчук Антон
|46’
|Евгеньев Роман
|Дивеев Игорь
|72’
|Черышев Денис
|Заболотный Антон
|Здьелар Саша
|Гудель Неманья
|90’
|Ранджелович Лазар
|Младенович Филип
|90’
|Павлович Страхинья
|Митрович Стефан
|90’
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|12
|Удары по воротам
|20
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|8
|Удары в створ
|7
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|8
|Фолы
|14
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|6
|Угловые
|8
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|1
|Офсайды
|1
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|44%
|Владение мячом
|56%
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|7
|Cэйвы
|3
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|2
|Предупреждения
|3
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По составу. Впечатление, что звезды так сошлись и Черчесов решил поставить состав, который просили журналисты и болельщики. Разве только Заболотного не просили.
Я считал всегда, что Дивеев не готов к сборной - в ЦСКА он не нравился. Но выбора не было, к сожалению. Но ничего, в таких играх заматереет. Ерохин не нравится вторую игру подряд. И в Зените не особо смотрится. Беда наших болельщиков в том, что забитые мячи приравниваются к хорошей игре, что в корне неверно. Кстати, в Зените и Дриусси не нравился никогда и не нравится до сих пор. По нападающему: в тех играх, котоые я видел, Заболотный понравился больше Соболева, как в сборной, так и в клубе. Миранчуков нельзя савить вместе - в отдльных моментах полезны, но тот же Кузяев по мне куда полезнее для команды. В опорной зоне провалились несколько раз.
В целом даже при всём при этом, моментов создали вагон и маленькую тележку (к сожалению, не забили). Ничего, сейчас не везло, вернётся в других матчах - пускай это будет игра на ЧЕ.
По составу. Впечатление, что звезды так сошлись и Черчесов решил поставить состав, который просили журналисты и болельщики. Разве только Заболотного не просили.
Я считал всегда, что Дивеев не готов к сборной - в ЦСКА он не нравился. Но выбора не было, к сожалению. Но ничего, в таких играх заматереет. Ерохин не нравится вторую игру подряд. И в Зените не особо смотрится. Беда наших болельщиков в том, что забитые мячи приравниваются к хорошей игре, что в корне неверно. Кстати, в Зените и Дриусси не нравился никогда и не нравится до сих пор. По нападающему: в тех играх, котоые я видел, Заболотный понравился больше Соболева, как в сборной, так и в клубе. Миранчуков нельзя савить вместе - в отдльных моментах полезны, но тот же Кузяев по мне куда полезнее для команды. В опорной зоне провалились несколько раз.
В целом даже при всём при этом, моментов создали вагон и маленькую тележку (к сожалению, не забили). Ничего, сейчас не везло, вернётся в других матчах - пускай это будет игра на ЧЕ.