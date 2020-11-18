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Текстовая онлайн трансляция матча Сербия против Россия

Сербия Логотип футбольный клуб Сербия 5:0 Логотип футбольный клуб Россия Россия
Сербия
Россия
5 : 0
завершен
18 ноября 2020, 22:45
среда
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Лига Наций 2020/2021, 6 тур
Стадион Райко Митич
Телетрансляция: «Первый канал»
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    Голы
    Радоньич Неманья 1:0 10’
    Йович Лука
    ассистент Младенович Филип     		2:0 25’
    Влахович Душан
    ассистент Йович Лука     		3:0 41’
    Йович Лука
    ассистент Младенович Филип     		4:0 45+1’
    Младенович Филип
    ассистент Влахович Душан     		5:0 64’
    Наказания
    47’ Жирков Юрий
    49’ Заболотный Антон
    Митрович Александар 82’
    82’ Обляков Иван
    Гудель Неманья 89’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Влахович Душан Радоньич Неманья 31’
    Гачинович Мийят Максимович Неманья 46’
    46’ Джанаев Сослан Гильерме
    46’ Обляков Иван Миранчук Алексей
    46’ Мостовой Андрей Миранчук Антон
    46’ Евгеньев Роман Дивеев Игорь
    72’ Черышев Денис Заболотный Антон
    Здьелар Саша Гудель Неманья 90’
    Ранджелович Лазар Младенович Филип 90’
    Павлович Страхинья Митрович Стефан 90’
    Статистика
    		 12 Удары по воротам 20
    		8 Удары в створ 7
    		8 Фолы 14
    		6 Угловые 8
    		1 Офсайды 1
    		44% Владение мячом 56%
    		7 Cэйвы 3
    		2 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    амурец
    амурец ответ Хиромант (раскрыть)
    сегодня в 02:20
    а с турками и сербами разве была защита?
    амурец
    амурец ответ Заполярный (раскрыть)
    сегодня в 02:18
    он и сделал, то, что ничего вообще не делал в защите, только был наблюдателем
    steel900
    steel900 ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 23:01
    А причем тут возраст? Палыч ставит игру и дает результат, это главное.
    cska1948
    cska1948 ответ steel900 (раскрыть)
    вчера в 21:53
    А не чего, что Сёмину 73 года?
    steel900
    steel900 ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 21:38
    Семин.
    Василий Копатович
    Василий Копатович ответ alexamit (раскрыть)
    вчера в 20:45
    побойтесь бога! какой кучаев! пятый год молю чтоб его из ЦСКА выкинули. присмотритесь к нему по лучше. все его действия приводят к потере мяча или передаче назад. кто угодно кроме этого недоразумения!
    Хиромант
    Хиромант
    вчера в 17:58
    Мужики, проясните ситуацию. Гильерме в клубе влетел на 5 мячей от Динамо, зачем-то его поставили в сборной на игру с турками - влетел на 3 мяча, видно же что парень не в себе. Так нет же - ставят с сербами - снова 5 мячей. Защита меняется - а результат? Это что? Саботаж? Разгильдяйство?
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    вчера в 15:21
    Ребята, это просто позор и настоящее фиаско! Нет, можно проиграть по - разному. В упорной борьбе или за счет необязательно пенальти....Но не так безвольно! Да, были моменты, но Заболотный еще раз доказал, что он ДЕРЕВО. Надеюсь, что это был самый худший матч сборной при усатом!
    зигзаг
    зигзаг
    вчера в 14:31, ред.
    Какое руководство у россии., такое и все в ней, распущенное. Что выборы покупают, что легкие жребии..
    Знатог
    Знатог
    вчера в 13:25
    В общем нижевыступавшие товарищи правильно сказали, проиграли специально, чтобы сербы опередили Турцию. Воевать не можем, так хоть в футболе обдурим)
    dzvinka
    dzvinka
    вчера в 13:03, ред.
    я одного не пойму, чего братишки братишкам сербам поскупились и не влили "национального достояния"... иль думали, что они братишки за просто так, сербы то?!)))
    112910415
    112910415
    вчера в 12:58
    счастлив тот, кто не смотрел это диво !
    ну, я например.
    dzvinka
    dzvinka
    вчера в 12:51, ред.
    помоему получилась жирная КОРИЧНЕВАЯ точка)))
    так кто-то просил, чтобы поставили точку.
    ovg111
    ovg111 ответ yasukuni (раскрыть)
    вчера в 12:29
    Ну да.В1988 со сборной и в 1999 с ДК тоже Щербицкий
    Владимир Прокопчук
    Владимир Прокопчук
    вчера в 12:00
    Тренер слабый. игрочишки никудышние, надо половину разгонять , новый тренер долженнстроить новую сборную. Это уже мертвое тело
    Георг Шеп
    Георг Шеп ответ galem72 (раскрыть)
    вчера в 11:22
    Да, каков поп, таков и приход.
    Храневец
    Храневец
    вчера в 11:04
    Всех игроков этого легендарного матча представить к правительственным наградам и присвоить звание МСМК !меня тоже .
    alexamit
    alexamit ответ yasukuni (раскрыть)
    вчера в 10:56
    На Лобановского работала вся хохляндия.Отдавали не только игры,но и игроков.
    yasukuni
    yasukuni ответ Рыжая Борода (раскрыть)
    вчера в 10:52
    Господи, ну сколько можно вспоминать Лобановского?! Нулевой тренер, все победы которого сделал первый секретарь ЦК КПУ Щербицкий. По его приказу Днепр, Шахтер, Черноморец, Заря, Карпаты сливали Киеву матчи один за другим. Отнимите у Киева по 10 очков в каждой таблице и увидите реальный результат.
    alexamit
    alexamit
    вчера в 10:51
    Меня удивляет-почему в сборной не было Чалова,Головина,Кучаева?Ведь они гораздо лучше Миранчуков с Болотным!
    alexamit
    alexamit
    вчера в 10:49
    Это не сборная,да и усатый не тренер.Шёл бы в горы баранов пасти,там ему самое место.А заодно прихватил бы и весь РФС-им среди баранов будет привычно..
    ildar_3871
    ildar_3871
    вчера в 10:39
    Почему в сборной не играют лучшие , Кудряшевы , Жирковы Норштетеры ,Заболотные это что за игроки ? Почему не играет Соболев ?
    ildar_3871
    ildar_3871 ответ Пpoтив всех (раскрыть)
    вчера в 10:36
    Собаки своих не кусают !
    Bon Scott
    Bon Scott
    вчера в 10:32
    Пусть сегодня наша сборная упала, но запомните, когда она встанет, упадёт сборная Сан Марино☝
    Пpoтив всех
    Пpoтив всех
    вчера в 10:26
    Заболотного давно надо на растерзание Дзюбе отдать
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    вчера в 10:25
    вот что значит без Дзюбы... а ведь он усердно готовился к матчу,даже тренировку на айфон записал,но к сожалению это общество не поняла благих намерений экс спартаковца и экс ученика Жано.
    Пpoтив всех
    Пpoтив всех
    вчера в 10:22
    Пол команды бомжей! Так чего вы хотите?!
    galem72
    galem72 ответ 13 RUS (раскрыть)
    вчера в 10:22
    Подадут они в отставку и что дальше?
    Убогий плешивый кремль назначит на посты новых ноунеймов, угодных, послушных и лояльных лицемеров, которые на каждой игре так же будут вешать баннеры "наши парни", загонять для массовки бюджетников на стадионы и орать на каждом углу об исключительности нашей сборки, нагоняя в уши патриотизм зазевавшимся зрителям и прохожим, а на деле — отсутствие школ, игроков, специалистов и разваленная система управления по всем векторам.
    Пpoтив всех
    Пpoтив всех
    вчера в 10:20
    Что это было? Нефига се братушки...
    SVD101ZX
    SVD101ZX ответ Рыжая Борода (раскрыть)
    вчера в 10:18
    Не согласен с Вами категорически. Во - первых, это турнир в любом случае, лучше товарищеских матчей в которых напрочь отсутствует мотивация, во вторых, через этот турнир, можно ото браться, на ЧМ или ЧЕ в том случае если заняли 2 или 3 место в группе, плюс рейтинг, который совсем не мифический а важный фактор при отборе на ЧМ или ЧЕ. Ну а по поводу братьев....Почему же сербы не подумали об этом и не скатали ничейку? Сербы братья, но это футбол и если ты представляешь страну,так будь добр, выйди и играй так, чтобы искры летели а не так, словно ты играешь в чемпионате ветеранов.
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