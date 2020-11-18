В 12 Райкович Предраг Выносы: 1 Спасений: 7 Пасы: 38 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 93

З 4 Миленкович Никола Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Блоки: 2 Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 35 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 93

З 13 Митрович Стефан Фолов заработано: 2 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 5 Пасы: 27 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 90

П 3 Младенович Филип Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 2 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 7 Точные навесы: 5 Пасы: 19 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 90

З 5 Спайич Урош Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 3 Выносы: 3 Пасы: 30 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 93

П 8 Гудель Неманья Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 90

П 6 Максимович Неманья Фолов заработано: 1 Перехваты: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 45

П 7 Радоньич Неманья Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 31

П 19 Ристич Михайло Фолов заработано: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 93

Н 11 Йович Лука Ударов всего: 4 Ударов в створ: 4 Голов забито: 2 Фолов заработано: 2 Перехваты: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 93

Н 9 Митрович Александар Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 93

Запасные игроки

В 23 Петрович Джордже

З 15 Мараш Никола

З 2 Павлович Страхинья Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 3

П 14 Гачинович Мийят Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 4 Пасы: 16 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 48

П 18 Здьелар Саша Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 3

П 17 Ранджелович Лазар Минут сыграно: 3