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1 : 2
завершен
22 июля 2020, 19:00
среда
|Зайнутдинов Бактиор
|1:0
|18’
|73’
|1:1
|Ригони Эмилиано
|75’
|1:2
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Азмун Сердар
ассистент Шатов Олег
|Антонсен Норманн Матиас
|43’
|Хаджикадунич Деннис
|67’
|82’
|Шатов Олег
|Саплинов Александр
|90+1’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Дзюба Артём
|Сутормин Алексей
|46’
|Азмун Сердар
|Шамкин Даниил
|46’
|Осорио Йордан
|Маммана Эмануэль
|Долгов Александр
|Байрамян Хорен
|61’
|Еременко Роман
|Зайнутдинов Бактиор
|64’
|69’
|Кузяев Далер
|Смольников Игорь
|Ведерников Данила
|Чернов Евгений
|87’
|Прошляков Данила
|Логашов Арсений
|87’
|90’
|Караваев Вячеслав
|Дриусси Себастьян
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|3
|Предупреждения
|1
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Москалям позор
Москалям позор
или как с "народной" - по приказу цк кппсс , у народа то и не спрашивали...
или как с "народной" - по приказу цк кппсс , у народа то и не спрашивали...
спартак ФНЛ
спартак ФНЛ
Садись, опять "2"!!!
Садись, опять "2"!!!
Класс есть класс...
Повторили достижение спартака по очкам кстати, у 🐷 столько было в 99-м.
Теперь и спартак должен повторить достижение Зенита : взять Кубок и Суперкубок УЕФА.
Класс есть класс...
Повторили достижение спартака по очкам кстати, у 🐷 столько было в 99-м.
Теперь и спартак должен повторить достижение Зенита : взять Кубок и Суперкубок УЕФА.
Сочи - 2 победы из 2
Оренбург - 2 победы из 2
динамо - 2 победы из 2
Ростов - 2 победы из 2
КС - 2 победы из 2
Тамбов - 2 победы из 2
спартак - 3 победы из 3
Сочи - 2 победы из 2
Оренбург - 2 победы из 2
динамо - 2 победы из 2
Ростов - 2 победы из 2
КС - 2 победы из 2
Тамбов - 2 победы из 2
спартак - 3 победы из 3
Спартак это ФНЛ
Спартак это ФНЛ