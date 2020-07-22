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Ростов - Зенит
Краснодар - Ахмат
ЦСКА - Тамбов
Динамо - Оренбург
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Крылья Советов - Сочи
Уфа - Арсенал
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Текстовая онлайн трансляция матча Ростов против Зенит

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    Голы
    Зайнутдинов Бактиор 1:0 18’
    73’ 1:1 Ригони Эмилиано
    75’ 1:2 Азмун Сердар
    ассистент Шатов Олег
    Наказания
    Антонсен Норманн Матиас 43’
    Хаджикадунич Деннис 67’
    82’ Шатов Олег
    Саплинов Александр 90+1’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Дзюба Артём Сутормин Алексей
    46’ Азмун Сердар Шамкин Даниил
    46’ Осорио Йордан Маммана Эмануэль
    Долгов Александр Байрамян Хорен 61’
    Еременко Роман Зайнутдинов Бактиор 64’
    69’ Кузяев Далер Смольников Игорь
    Ведерников Данила Чернов Евгений 87’
    Прошляков Данила Логашов Арсений 87’
    90’ Караваев Вячеслав Дриусси Себастьян
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    		 3 Предупреждения 1
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    112910415
    112910415
    23 июля в 19:15
    восстановиться к 8 августа !
    kastites
    kastites
    23 июля в 18:32
      galem72
      galem72
      23 июля в 11:05
      Дутая древесина и по совместительству "лучший" игрок сезона снова "отличилась" на поле. ))
      ЮГ РОССИИ
      ЮГ РОССИИ
      23 июля в 09:19, ред.
      Ждём следующий сезон.Надеюсь ни какой второй волны вируса не будет.Зенит проверят на предмет фейр-плей.Роспотребнадзор сгорит в топке.И всё будет хорошо.Ждем честой игры и судейства,верим в чудо).
      drive45
      drive45
      23 июля в 08:10
      С чемпионством и окончанием сезона Зенит!!! Ростов в целом задачу на сезон выполнил, но играл очень не стабильно чему конечно есть ряд объективных и субьективных причин. Теперь надо идти дальше, готовится к Европейским кубкам, повышать стабильность и уровень своего мастерства. Верим, надеемся, ждем прогресса во всех компанентах игры.
      Ярославъ Ивановъ
      Ярославъ Ивановъ ответ nikot (раскрыть)
      23 июля в 07:35
      сам считал ?!?
      или как с "народной" - по приказу цк кппсс , у народа то и не спрашивали...
      kastites
      kastites
      23 июля в 06:36
        ЮГ РОССИИ
        ЮГ РОССИИ ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
        23 июля в 06:04, ред.
        А вы чей фарм?Вильереала или Брюгге?))))
        Расул Манаев
        Расул Манаев ответ За адекватность (раскрыть)
        23 июля в 03:35
        Азмууун? Ну ты азмуновец, дзюбиньо тебе не хватает для группы))))
        feris1
        feris1
        23 июля в 00:28
        Зенит с победой!
        Зенит1988
        Зенит1988
        22 июля в 23:40
        Мы купили матч,все нормально пацаны)))
        Wolf77785
        Wolf77785 ответ коrn3512 (раскрыть)
        22 июля в 23:30
        за то у спартака будет +12!!
        Против_всех
        Против_всех ответ Александр Алексатов (раскрыть)
        22 июля в 23:26
          Александр Алексатов
          Александр Алексатов ответ Против_всех (раскрыть)
          22 июля в 23:18
          а неповторимый позор спартака 20 лет и печиненство к юбилею
          pomor 445
          pomor 445 ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
          22 июля в 23:13
          Время ушло. С такой РПЛ больше никому ничего взять не удастся. Выход из группы будем почитать достижением. Для Спартака -это высшее достижение.
          Levadia
          Levadia ответ RiotZero (раскрыть)
          22 июля в 23:08
          Время покажет.
          Против_всех
          Против_всех ответ Raulvbg (раскрыть)
          22 июля в 23:03
          Азмуновцы, сидите тихо, не палитесь
          Против_всех
          Против_всех ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
          22 июля в 23:01
          Да и Хаген сейчас сердится на тебя опять, за то ,что ты ЭТО назвал "достижением"))
          Против_всех
          Против_всех ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
          22 июля в 22:58
          А неповторимые, зенитовские 60 лет без побед, надо повторять?))
          ПерекатиПоле
          ПерекатиПоле
          22 июля в 22:51
          Чемпион резервом вышел и все равно одержал победу.
          Класс есть класс...
          Повторили достижение спартака по очкам кстати, у 🐷 столько было в 99-м.
          Теперь и спартак должен повторить достижение Зенита : взять Кубок и Суперкубок УЕФА.
          nikot
          nikot
          22 июля в 22:30
          У Спартака болел в любом городе больше,чем у Зенита в Питере!!
          RiotZero
          RiotZero ответ Levadia (раскрыть)
          22 июля в 22:27
          Я не об этом, переболеют все, но не исключаю, что других команд это коснётся позже.
          ПерекатиПоле
          ПерекатиПоле
          22 июля в 22:11
          Итак друзья, выбираем лучший фарм:
          Сочи - 2 победы из 2
          Оренбург - 2 победы из 2
          динамо - 2 победы из 2
          Ростов - 2 победы из 2
          КС - 2 победы из 2
          Тамбов - 2 победы из 2
          спартак - 3 победы из 3
          Gahi
          Gahi
          22 июля в 21:52
          Азмун молодец всё старался Дзюбу тянуть на рекорд, но увы а может и к лучшему, что в первые два игрока из одной команды стали победителем в гонке бомбардиров.
          kastites
          kastites
          22 июля в 21:52
            коrn3512
            коrn3512 ответ Raulvbg (раскрыть)
            22 июля в 21:33
            По аккуратней там, в своих фантазиях, зенит в следующем чемпионате, стартует не с +12, а с +6, один питерский придаток, уже благополучно отстегули. Кого в следующем сезоне будет догонять зенит - ещё не известно, тем более, обнуление ,в честь которого зениту нарисовали чемпионство - уже закончилось
            МиХаХа
            МиХаХа
            22 июля в 21:28
            С волевой победой чемпионы
            За адекватность
            За адекватность
            22 июля в 21:24
            Болельщиков "Зенита" с победой. Азмун молодец, установил двоевластие в гонке бомбардиров. Осталось дело за малым, оформить золотой дубль. Ну и "Ростов" в целом провел неплохой сезон. ЛЕ имеет место быть, и очень хочется опять услышать на этих матчах с трибун стадиона: "Мужики!"
            Raulvbg
            Raulvbg ответ коrn3512 (раскрыть)
            22 июля в 21:23
            Спартак догнал Динамо!! В след сезоне наберёте ещё больше кучерявеньких с аджичных полей и заиграете !
            Рожден в СССР
            Рожден в СССР
            22 июля в 21:22
            Зенит с победой! Ростов в ЛЕ молотки!
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