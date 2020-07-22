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Краснодар - Ахмат
Ростов - Зенит
ЦСКА - Тамбов
Динамо - Оренбург
Рубин - Спартак
Крылья Советов - Сочи
Уфа - Арсенал
Урал - Локомотив

Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар против Ахмат

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    Голы
    Берг Маркус
    ассистент Олссон Кристоффер     		1:0 43’
    Кабелья Реми
    ассистент Берг Маркус     		2:0 54’
    Вандерсон
    ассистент Берг Маркус     		3:0 58’
    Берг Маркус
    ассистент Газинский Юрий     		4:0 63’
    Наказания
    7’ Харин Евгений
    Вандерсон 20’
    23’ Бериша Бернард
    65’ Иванов Олег
    83’ Адамов Арсен
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    58’ Ильин Владимир Понсе Андрес
    59’ Глушаков Денис Бериша Бернард
    Фернандеш Мануэл Кабелья Реми 66’
    71’ Кадыров Абубакар Харин Евгений
    Сулейманов Магомед-Шапи Берг Маркус 72’
    Сорокин Егор Кайо Пантелеао 72’
    Кутовой Максим Уткин Даниил 79’
    Мацукатов Алекс Вандерсон 80’
    Статистика
    		 23 Удары по воротам 9
    		12 Удары в створ 3
    		13 Фолы 15
    		6 Угловые 4
    		5 Офсайды 1
    		60% Владение мячом 40%
    		3 Cэйвы 8
    		1 Предупреждения 4
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    Все комментарии
    112910415
    112910415
    23 июля в 19:18
    браво, молодцы !
    Al Ko
    Al Ko
    23 июля в 13:22
    Уткин,Синицын и Сорокин ,а ещё был Голубев, надо команду из птиц собрать
    112910415
    112910415
    23 июля в 05:15
    ох, до чего же не стабильны !
    Indian
    Indian
    23 июля в 00:02
    Лучше бы ЦСКА пошёл в еврокампанию. Без тренера Краснодару ничего не светит там
    ermak6848
    ermak6848
    22 июля в 22:08
    Медали заработали своим потом и мастерством..
    Al Ko
    Al Ko
    22 июля в 22:04
    Берг прям топ-матч выдал
    Анатолий Шевченко
    Анатолий Шевченко ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    22 июля в 21:45
    Ну может и в ЛЧ пенальти будут ставить. Иначе --- родное 4е.
    valt134
    valt134
    22 июля в 21:30
    Болельщиков КРАСНОДАРА и сам клуб с 3-м , но не совсем ЛигоЧемпионским местом!!! Учитывая кадровые проблемы могло быть намного хуже. Ждём Нового сезона и жеребьёвки! А сейчас ПО ПИВУ!!!
    Pashok00786
    Pashok00786
    22 июля в 21:16
    ну вышла половина основного состава и результат...если бы была основа было бы стабильней например Ари вместо Уткина Спаич вместо Мартыновича Сафонов вместо нового вратаря (опят забыл как его зовут). Радует Кайо хороший защитник из него вышел вместо полузащитника).
    За адекватность
    За адекватность
    22 июля в 21:10
    Полагал, что после рестарта смогут занять второе место, но увы и ах. Возможно вторая попытка пробиться в ГЭ ЛЧ будет удачнее первой, но очень нужен ЦЗ условно уровня Гранквиста. Атака конечно это прекрасно, но все же.
    oFANATo
    oFANATo ответ Трезвый повар (раскрыть)
    22 июля в 21:04
    В ЛЧ ещё не вышли.
    Надо ещё будет пройти сложную квалификацию.
    oFANATo
    oFANATo
    22 июля в 21:03
    Краснодар с третьим местом.

    Пожелаю пройти квалификацию ЛЧ.
    Хотя это сделать будет очень непросто.
    КорсаковИгорь
    КорсаковИгорь ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    22 июля в 21:03
    у Галицкого не хватило на второе
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    22 июля в 20:58
    Поздравляю болельщиков Краснодара с победой и с выходом в лигу чемпионов
    particular
    particular
    22 июля в 20:57
    Быки поправили концовку сезона… Есть исполнители, но нет стабильности…
    Краснодару удачи в европоходе… Там ошибаться и тянуть за я@ца, как в РПЛ, просто недопустимо...
    Маgоmеd Аydаmirоv
    Маgоmеd Аydаmirоv
    22 июля в 20:45
    Краснодар молодцы, как детей раскатали..Ахмат вместо КС в 30в с такой позорной игрой... Крылья по сильнее гораздо лучше играют...
    морозз
    морозз ответ Wolf77785 (раскрыть)
    22 июля в 20:32
    Ага, посмотрел ...но гол красавец, без шансов!
    Maksim Perepyolkin
    Maksim Perepyolkin
    22 июля в 20:31
    4 гол метровый вне игры. Конечно ничего не решает, но только наше судейство вар не спасёт, если есть задача не смотреть, то и смотреть не будут.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    22 июля в 20:28
    Локо за все игры после паузы тоьтко 5 с игры забили)))
    Evilhuman
    Evilhuman
    22 июля в 20:27
    Ахмат развалился совсем
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    22 июля в 20:22
    Быки должны быть вторыми
    Evilhuman
    Evilhuman
    22 июля в 20:19
    Всё, быки в стыках ЛЧ, поздравляю
    Wolf77785
    Wolf77785 ответ морозз (раскрыть)
    22 июля в 20:19
    2-0 уже, практически выиграли же!
    Wolf77785
    Wolf77785 ответ морозз (раскрыть)
    22 июля в 20:18
    там оффсайд чистый
    морозз
    морозз
    22 июля в 19:57
    Краснодар расстраивает своей игрой, такой был гандикап и всё потерянности и битва за ЛЧ практически проиграна! Тренер ни о чём, команда потихоньку рассыпается, Галицкому без вливания денег не обойтись!
    Союзник противников
    Союзник противников
    22 июля в 19:56
      морозз
      морозз
      22 июля в 19:54
      Не понял, такой красавец гол и отменён? Судьи опять чудят?
      Wolf77785
      Wolf77785
      22 июля в 19:51
      отскок))
      Evilhuman
      Evilhuman
      22 июля в 19:51
      Повезло быкам
      Evilhuman
      Evilhuman
      22 июля в 19:49
      Ой быки, чтож вы творите то
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