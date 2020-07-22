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4 : 0
завершен
22 июля 2020, 19:00
среда
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Стадион Стадион ФК "Краснодар" (Краснодар)
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Берг Маркус
ассистент Олссон Кристоффер
|1:0
|43’
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Кабелья Реми
ассистент Берг Маркус
|2:0
|54’
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Вандерсон
ассистент Берг Маркус
|3:0
|58’
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Берг Маркус
ассистент Газинский Юрий
|4:0
|63’
|7’
|Харин Евгений
|Вандерсон
|20’
|23’
|Бериша Бернард
|65’
|Иванов Олег
|83’
|Адамов Арсен
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|58’
|Ильин Владимир
|Понсе Андрес
|59’
|Глушаков Денис
|Бериша Бернард
|Фернандеш Мануэл
|Кабелья Реми
|66’
|71’
|Кадыров Абубакар
|Харин Евгений
|Сулейманов Магомед-Шапи
|Берг Маркус
|72’
|Сорокин Егор
|Кайо Пантелеао
|72’
|Кутовой Максим
|Уткин Даниил
|79’
|Мацукатов Алекс
|Вандерсон
|80’
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|23
|Удары по воротам
|9
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|12
|Удары в створ
|3
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|13
|Фолы
|15
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|6
|Угловые
|4
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|5
|Офсайды
|1
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|60%
|Владение мячом
|40%
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|3
|Cэйвы
|8
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|1
|Предупреждения
|4
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Надо ещё будет пройти сложную квалификацию.
Надо ещё будет пройти сложную квалификацию.
Пожелаю пройти квалификацию ЛЧ.
Хотя это сделать будет очень непросто.
Пожелаю пройти квалификацию ЛЧ.
Хотя это сделать будет очень непросто.
Краснодару удачи в европоходе… Там ошибаться и тянуть за я@ца, как в РПЛ, просто недопустимо...
Краснодару удачи в европоходе… Там ошибаться и тянуть за я@ца, как в РПЛ, просто недопустимо...