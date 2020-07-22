В 66 Адамов Денис Спасений: 3 Пасы: 14 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 90

З 4 Мартынович Александр Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Блоки: 2 Перехваты: 4 Выносы: 1 Пасы: 43 Точность пасов: 89 Минут сыграно: 90

З 98 Петров Сергей Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 51 Точность пасов: 89 Минут сыграно: 90

З 6 Рамирес Кристиан Ударов всего: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 47 Точность пасов: 94 Минут сыграно: 90

П 8 Газинский Юрий Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 85 Минут сыграно: 90

П 7 Кабелья Реми Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 29 Точность пасов: 82 Минут сыграно: 66

П 31 Кайо Пантелеао Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 2 Пасы: 32 Точность пасов: 97 Минут сыграно: 72

П 14 Олссон Кристоффер Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 67 Точность пасов: 93 Минут сыграно: 90

П 47 Уткин Даниил Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 72 Минут сыграно: 79

Н 33 Берг Маркус Ударов всего: 5 Ударов в створ: 4 Голов забито: 2 Голевые передачи: 2 Офсайды: 4 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Выносы: 2 Пасы: 11 Точность пасов: 78 Минут сыграно: 72

Н 10 Вандерсон Ударов всего: 4 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 92 Минут сыграно: 79

Запасные игроки

В 58 Агкацев Станислав

В 88 Синицын Андрей

З 65 Бочко Николай

З 2 Сорокин Егор Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 87 Минут сыграно: 18

З 3 Фьолусон Йон Гудни

П 62 Мацукатов Алекс Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Пасы: 6 Точность пасов: 85 Минут сыграно: 11

П 93 Сулейманов Магомед-Шапи Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Выносы: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 100 Минут сыграно: 18

П 99 Фернандеш Мануэл Фолов заработано: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 91 Минут сыграно: 24

П 53 Черников Александр