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2 : 0
завершен
22 июля 2020, 19:00
среда
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Стадион ВЭБ-Арена (Москва)
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Щенников Георгий
ассистент Чалов Фёдор
|1:0
|26’
|Обляков Иван
|2:0
|78’
|22’
|Филин Александр
|38’
|Мелкадзе Георгий
|Дивеев Игорь
|39’
|45+1’
|Мелкадзе Георгий
|Дзагоев Алан
|55’
|88’
|Килин Антон
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|30’
|Каплиенко Александр
|Шляков Евгений
|46’
|Кабахидзе Владимир
|Калмыков Амур
|Шкурин Илья
|Дзагоев Алан
|64’
|Бистрович Кристиян
|Марадишвили Константин
|65’
|73’
|Тетрашвили Гурам
|Чуперка Валерий
|78’
|Килин Антон
|Карасев Павел
|78’
|Мамтов Хасан
|Костюков Михаил
|Бийол Яка
|Обляков Иван
|81’
|Тикнизян Наир
|Чалов Фёдор
|81’
|Кучаев Константин
|Щенников Георгий
|89’
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|17
|Удары по воротам
|1
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|4
|Удары в створ
|1
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|14
|Фолы
|8
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|10
|Угловые
|1
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|1
|Офсайды
|1
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|54%
|Владение мячом
|46%
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|1
|Cэйвы
|2
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|2
|Предупреждения
|4
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|0
|Удаления
|1
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Команде в любом случае спасибо за победу!
Команде в любом случае спасибо за победу!
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=oaQEeQQ3qy0&feature=emb_logo