В 35 Акинфеев Игорь Спасений: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 66 Минут сыграно: 90

З 5 Васин Виктор Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 3 Пасы: 60 Точность пасов: 84 Минут сыграно: 90

З 78 Дивеев Игорь Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 57 Точность пасов: 83 Минут сыграно: 90

З 14 Набабкин Кирилл Ударов всего: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 67 Точность пасов: 94 Минут сыграно: 90

З 2 Фернандес Марио Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 49 Точность пасов: 90 Минут сыграно: 90

З 42 Щенников Георгий Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 83 Минут сыграно: 89

П 8 Влашич Никола Ударов всего: 6 Ударов в створ: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 9 Точные навесы: 3 Пасы: 48 Точность пасов: 85 Минут сыграно: 90

П 10 Дзагоев Алан Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 87 Минут сыграно: 65

П 87 Марадишвили Константин Ударов всего: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 83 Минут сыграно: 65

П 98 Обляков Иван Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Пасы: 49 Точность пасов: 87 Минут сыграно: 81

Н 9 Чалов Фёдор Ударов всего: 2 Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 63 Минут сыграно: 81

Запасные игроки

В 1 Помазун Илья

В 49 Тороп Владислав

З 27 Гогуа Седрик

З 53 Елеев Максим

З 62 Карпов Вадим

З 13 Котин Никита

П 29 Бийол Яка Пасы: 2 Точность пасов: 66 Минут сыграно: 9

П 25 Бистрович Кристиян Пасы: 20 Точность пасов: 95 Минут сыграно: 25

П 20 Кучаев Константин Пасы: 1 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 1

П 71 Тикнизян Наир Фолов совершено: 2 Перехваты: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 9