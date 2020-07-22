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ЦСКА - Тамбов
Ростов - Зенит
Краснодар - Ахмат
Динамо - Оренбург
Рубин - Спартак
Крылья Советов - Сочи
Уфа - Арсенал
Урал - Локомотив

Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА против Тамбов

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    Голы
    Щенников Георгий
    ассистент Чалов Фёдор     		1:0 26’
    Обляков Иван 2:0 78’
    Наказания
    22’ Филин Александр
    38’ Мелкадзе Георгий
    Дивеев Игорь 39’
    45+1’ Мелкадзе Георгий
    Дзагоев Алан 55’
    88’ Килин Антон
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    30’ Каплиенко Александр Шляков Евгений
    46’ Кабахидзе Владимир Калмыков Амур
    Шкурин Илья Дзагоев Алан 64’
    Бистрович Кристиян Марадишвили Константин 65’
    73’ Тетрашвили Гурам Чуперка Валерий
    78’ Килин Антон Карасев Павел
    78’ Мамтов Хасан Костюков Михаил
    Бийол Яка Обляков Иван 81’
    Тикнизян Наир Чалов Фёдор 81’
    Кучаев Константин Щенников Георгий 89’
    Статистика
    		 17 Удары по воротам 1
    		4 Удары в створ 1
    		14 Фолы 8
    		10 Угловые 1
    		1 Офсайды 1
    		54% Владение мячом 46%
    		1 Cэйвы 2
    		2 Предупреждения 4
    		0 Удаления 1
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    Все комментарии
    112910415
    112910415
    23 июля в 19:21
    ну, молодцы !
    JirkoFF
    JirkoFF ответ Goger90 (раскрыть)
    23 июля в 11:15, ред.
    Ну....понятно уже всем, что Зенит выиграет. Значит ЦСКА и Ростов сразу попадают в группу?!? А как же с 6-м местом,, Динамо не будет участвовать в еврокубках, т.е. в квалификацию ЛЕ??
    Goger90
    Goger90 ответ JirkoFF (раскрыть)
    23 июля в 08:02
    Если Химки выиграют Кубок России, то придётся пробиваться через квалификацию. Если Зенит, сразу в группу.
    JirkoFF
    JirkoFF
    23 июля в 00:56
    Ребят, кто подскажет, то ли я что-то не понимаю, то ли правила изменились?! ЦСКА теперь должен пройти квалификацию в ЛЕ, или напрямую попадает в группу?
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответ Альфи (раскрыть)
    22 июля в 22:08
    Мой старый Друг, согласен, но если бы Чалов не подхватил вирус Кержакова ( кержаковил много) итог может был другим. Всех благ Вам.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответ serh62 (раскрыть)
    22 июля в 22:05
    Маленькое замечание. Вспомните первые игры сезона, на промер с Сочи ( судья Мешков).
    Из за судейских "ошибок" ЦСКА в итоге, как минимум потерял 9 очков. Вспомните реакцию ЕЛГ на такое "судейство" Далее было не легче, но об этом все МОЛЧАТ.
    Такие вот дела в РФПЛ..
    oleg3k
    oleg3k
    22 июля в 21:54
      oFANATo
      oFANATo ответ Альфи (раскрыть)
      22 июля в 21:46
      Деньги будут.
      На Гайча уже нашли
      И по слухам это не последний трансфер для ЦСКА.
      serh62
      serh62
      22 июля в 21:41
      сезон закончен. думаю можно было сыграть удачнее. но весенние игры провели плохо. вероятно на большее не наиграли. потеряли очки там, где должны были брать. надеемся на следующий сезон
      Альфи
      Альфи ответ oFANATo (раскрыть)
      22 июля в 21:33
      Ну да, единственно денег жалко, которых и так нет...
      Николай Еремеев
      Николай Еремеев
      22 июля в 21:29, ред.
      Какой убогий стал наш чемпионат - по статистике ударов ,многие команды в створ попадали 1,2.3 максимум 4 раза из десятка ударов. Наш Чалов к примеру на 59 минуте из убойной позиции запустил в небеса мяч и никаких угрызнений на лице. В советские времена за такие ляпы можно было надолго сесть в глубокий запас !
      Альфи
      Альфи
      22 июля в 21:28, ред.
      СПАСИБО родной клуб за победу! Удачи тебе в следующем сезоне

      oFANATo
      oFANATo
      22 июля в 21:13
      Уверенная победа с классическим счётом 2:0.
      Армейцев с победой!!!

      Да же к лучшему что начнем еврокубки в группе ЛЕ.
      Не надо будет играть лишние 4 матча в квалификации ЛЧ.
      Лучше сосредоточиться сразу на групповой этап ЛЕ и спокойно играть в чемпионате.
      Квалификацию пройти не так просто.
      Для наших команд.
      Правда ЦСКА проходил квалификации ЛЧ раньше, но это была другая команда с другими опытными игроками.
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА
      22 июля в 21:07
      С последней в сезоне победой. Игоря с очередным сухарём.
      Могли забить и больше, но реализация как всегда подвела. Облякова зря ругали, молодец.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Goger90 (раскрыть)
      22 июля в 21:06
      Фактически Слуцкий лишил ЦСКА отбора к ЛЧ. А с другой стороны может это и к лучшему. Там пройти отбор невероятно сложно, сначала квалификация, а потом плей-офф. Прямой путь в ЛЕ, но с испорченным настроением. А с 4 места сразу в группу ЛЕ, причем ЦСКА по рейтингу будет посеян в первой корзине. Главное не повторить ошибки ЛЕ прошлого года!
      andrefino13
      andrefino13 ответ Союзник противников (раскрыть)
      22 июля в 21:05
      Почитал тебя, понял только одно, тебя слишком много, не понял тоже одно :Тебе то какое дело до ЦСКА и других клубов, или ты Фурсенко...???
      Винсент Вега
      Винсент Вега
      22 июля в 21:04
      Голы классные! Армейцев с победой!!!
      Goger90
      Goger90
      22 июля в 21:00, ред.
      Ну что же. Сложилось как сложилось. В целом ожидаемо. Сезон был тяжелый и не самый удачный, что уж там. Потеряли много очков на пустом месте практически. Удачи нам в следующем сезоне, который с точки зрения еврокубков будет подразгружен.
      Команде в любом случае спасибо за победу!
      Великолепный
      Великолепный
      22 июля в 20:59, ред.
      С победой всех красно-синих братьев.
      Трезвый повар
      Трезвый повар
      22 июля в 20:57
      Поздравляю болельщиков ЦСКА с победой
      particular
      particular
      22 июля в 20:56
      ЦСКА с победой! Запоздалая и безутешная виктория…
      Союзник противников
      Союзник противников ответ Zimka (раскрыть)
      22 июля в 20:40
      Это другая история.Даже за квалификацию ЛЧ Гинер мог больше заработать,чем в группе ЛЕ.Чем будет перед Верховным почтмейстером теперь отчитываться-непонятно...
      Zimka
      Zimka ответ Союзник противников (раскрыть)
      22 июля в 20:38
      Не думаю что Краснодар и ЦСКА в состоянии пройти квалификацию ЛЧ.
      Союзник противников
      Союзник противников
      22 июля в 20:38
      Палка-неудалка выстрелила!
      Zimka
      Zimka
      22 июля в 20:37
      Обляковище
      Ironigor
      Ironigor
      22 июля в 20:27
      Гончаренко и Чалов обыкновкнные середняки,не тянут для ЦСКА.
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      22 июля в 20:26
      Вперед Тамбов, распечатайте рекорда
      Союзник противников
      Союзник противников
      22 июля в 20:19, ред.
      Ну что,Витёк,квакнулась твоя квалификация в ЛЧ!Начуди ещё на пятое место за остаток времени.
      Союзник противников
      Союзник противников ответ морозз (раскрыть)
      22 июля в 20:03
      Кончилась власть Гинера! У Митрофана МедвеДюкова свои представления о целесообразности.
      морозз
      морозз
      22 июля в 20:01
      От ЦСКА ничего не зависит, хоть всех игроков Тамбова выгонять...главное результат Краснодара! Ахмад забил красавец гол и его отменили! Пипец!
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