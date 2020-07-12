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Наполи - Милан
Дженоа - СПАЛ
Парма - Болонья
Фиорентина - Верона
Кальяри - Лечче
Удинезе - Сампдория

Текстовая онлайн трансляция матча Наполи против Милан

Наполи Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь) 2:2 Логотип футбольный клуб Милан Милан
Наполи
Милан
Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)
2 : 2
завершен
12 июля 2020, 22:45
воскресенье
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Логотип футбольный клуб Милан
Италия. Серия А 2019/2020, 32 тур
Стадион Сан-Паоло (Неаполь)
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Голы
20’ 0:1 Эрнандес Тео
ассистент Ребич Анте
Ди Лоренцо Джованни 1:1 34’
Мертенс Дрис
ассистент Кальехон Хосе 		2:1 60’
73’ 2:2(П) Кессье Франк
Наказания
Ди Лоренцо Джованни 10’
Мариу Руй 30’
75’ Эрнандес Тео
77’ Конти Андреа
85’ Салемакерс Алексис
88’ Салемакерс Алексис
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
46’ Салемакерс Алексис Лукас Пакета
60’ Бонавентура Джакомо Чалханоглу Хакан
61’ Леау Рафаэл Ибрагимович Златан
Демме Диего Руис Фабиан 65’
Элмас Эльхиф Лоботка Станислав 65’
Милик Аркадиуш Мертенс Дрис 74’
Лосано Ирвинг Инсинье Лоренцо 74’
Политано Маттео Кальехон Хосе 84’
88’ Крунич Раде Ребич Анте
Статистика
 16 Удары по воротам 5
7 Удары в створ 3
9 Фолы 18
7 Угловые 2
3 Офсайды 0
50% Владение мячом 50%
1 Cэйвы 5
2 Предупреждения 4
0 Удаления 1
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Все комментарии
milanetto9
milanetto9 ответ juvenale (раскрыть)
15 июля в 09:39
давай подсчитаем сколько раз Милан ЛЧ выиграл и сколько Юве
milanetto9
milanetto9 ответ juvenale (раскрыть)
15 июля в 09:36
а вы ТУДА КАК ПОПАЛИ?)))))
DEIVID
DEIVID ответ juvenale (раскрыть)
14 июля в 08:18
Не на тот комментарий ответил. Дальше что, что в ваши ворота 10 пенальти поставили?
заDOOMчивый
заDOOMчивый
13 июля в 19:06
типичный договорняк,да детка это италия! Гаттузо решил дать шанс побороться красно-чёрным за ЛЕ. А по содержанию, игра низкокачественная, пожалуй уровнень РПЛ или УПЛ.Если бы смотрел в онлайне,то точно бы на 15-20 минуте уснул,хорошо что днём смотрел в торренте. ПРИМА-донна конечно ещё то бревно, пропускать подобные мячи,видимо в его стиле... в АПЛе наверное дюжинами за матч вынимал,тут и к ВАРу не ходи. Я так понимаю,Наполи особо не хотел играть,да и зачем им травмы,когда на носу ответка. Ну и Милан,конечно смотрелся таксебе,таким дворовым,хотя первый гол конечно на загляденье.
Abbath
Abbath ответ juvenale (раскрыть)
13 июля в 17:26
В 11 году взяли скудетто, если что, а в следующие 2 сезона стабильно заканчивали в тройке и играли в плей-офф ЛЧ, несмотря на распродажу лидеров и капризы полоумной дочурки Берла Барбары, вынесшей Аллегри весь мозг своей "новой корпоративной философией", заключающейся, как показала практика, затягиванием поясов и заменой тренера группой сменяющих друг друга физруков. Так что скатывание началось с сезона 13/14.
juvenale
juvenale ответ DEIVID (раскрыть)
13 июля в 17:00
ну ты же написал,а теперь подтверди свои слова
juvenale
juvenale ответ Abbath (раскрыть)
13 июля в 16:59, ред.
нy нe 6,а с 11 года
DEIVID
DEIVID ответ juvenale (раскрыть)
13 июля в 16:20
Дальше что?
Abbath
Abbath ответ juvenale (раскрыть)
13 июля в 15:58
Давно уже скатились, лет как 6. Как Макс ушел, так и сидим в болоте с физруками в обнимку.
juvenale
juvenale ответ DEIVID (раскрыть)
13 июля в 15:38
в ворота Юве пробили в этом сезоне 10 пенальти...
juvenale
juvenale ответ Победителей не судят (комментарий удален) (раскрыть)
13 июля в 15:37, ред.
самое смешное,что отрыв последние лет 7 под 30 очков,а они о каких-то заговорах пишут)
juvenale
juvenale ответ Milan199675 (раскрыть)
13 июля в 15:36
кстати скатываетесь к типичному середняку,обыграли Ювентус(из-за самого Юве) и гордитесь этим))теперь у вас ,как у любого середняка в Италии главное обыграть Ювентус,а то,что отрыв 28 очков это так,с таким менталитетом далеко не уедете
juvenale
juvenale ответ DEIVID (раскрыть)
13 июля в 15:34
можно видео или конкретный сайт с разбором ошибок
violent
violent
13 июля в 15:08
я был за ничью
Milan199675
Milan199675 ответ Победителей не судят (комментарий удален) (раскрыть)
13 июля в 14:59
Я поправлю тебя не 9 а 8 очков отрыв. Как сказал выше на 99 процентов уверен, что Ювентус не упустит чемпионство, но футбол тем и интересен, что случаются чудеса. В серии А осталось еще 6 туров, так что еще неизвестно как карта ляжет у Ювентуса.
Milan199675
Milan199675 ответ Победителей не судят (комментарий удален) (раскрыть)
13 июля в 14:46
Я бы не был так категоричен, в жизни всякое случается. На 99 процентов я согласен с тобой о чемпионстве Ювентуса, но все же, иногда происходят неожиданности. Ну например булки останутся расслабленными и моментом воспользуется Лацио или Аталанта.
DEIVID
DEIVID ответ Победителей не судят (комментарий удален) (раскрыть)
13 июля в 14:43
Как все? Моё мнение, тут большинство смотрят как фанатики, которые только видят ошибки против своих команд и которым не докажешь, что это по правилам или нет в зависимости от ситуации.
DEIVID
DEIVID ответ Победителей не судят (комментарий удален) (раскрыть)
13 июля в 14:38
Значит неадекватно смотришь.
Milan199675
Milan199675 ответ Победителей не судят (комментарий удален) (раскрыть)
13 июля в 14:38
Значит ты смеешься над своей логикой, ты же написал что это была подачка чемпиона для нищебродов. Кстати, Ювентус еще не чемпион.
DEIVID
DEIVID ответ Победителей не судят (комментарий удален) (раскрыть)
13 июля в 14:37
Тогда пересматривай сезон и увидишь ваши голы из офсайда и нелепые пенальти в вашу пользу.
DEIVID
DEIVID ответ Победителей не судят (комментарий удален) (раскрыть)
13 июля в 14:34
В вашу пользу также куча ошибок было до этого матча. Речь конкретно про одну игру.
Milan199675
Milan199675 ответ Победителей не судят (комментарий удален) (раскрыть)
13 июля в 14:29
Если судить по твоей логике, то все эти годы Милан поддавался Ювентусу и уступал первое место.
Milan199675
Milan199675 ответ Победителей не судят (комментарий удален) (раскрыть)
13 июля в 14:26
    Milan199675
    Milan199675 ответ Победителей не судят (комментарий удален) (раскрыть)
    13 июля в 14:21
      DEIVID
      DEIVID ответ juvenale (раскрыть)
      13 июля в 14:11
      Первая ошибка определяющая, а вторая вытекающая из неё.
      Milan199675
      Milan199675 ответ juvenale (раскрыть)
      13 июля в 14:06
      Когда аргументов больше нет, начинают грубить. Если кто-то и влазит, так это ты влазишь со своим Ювентусом. Эта тема про Наполи и Милан, чего же ты лезешь со своими комментариями. И вообще, мне больше неинтересно с тобой общаться, больше не пиши мне. Ничего личного. Удачи тебе и Ювентусу!
      juvenale
      juvenale ответ Milan199675 (раскрыть)
      13 июля в 13:57, ред.
      кто писал что все?это вы влазите после каждого матча с Юве и пишете про какие-то там левые пенальти,хотя самим еще менее явные ставят
      juvenale
      juvenale ответ Abbath (раскрыть)
      13 июля в 13:56
      хахаха ну-ну
      Milan199675
      Milan199675 ответ juvenale (раскрыть)
      13 июля в 13:52, ред.
      Вот именно, зачем писать, что Милан все матчи покупает. Вот в этом матче и понятно, кого за уши вытягивают.
      Abbath
      Abbath ответ juvenale (раскрыть)
      13 июля в 13:51
      Ага, Ювентус - жертва обстоятельств. Скажите спасибо, что не сослали в Серию C, как изначально планировалось. А Милану не привыкать ко второму дивизиону, так что ничего страшного не произошло бы.
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