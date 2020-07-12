В 25 Оспина Давид Голов пропущено: 2 Спасений: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 76 Минут сыграно: 96

З 22 Ди Лоренцо Джованни Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 90 Минут сыграно: 96

З 26 Кулибали Калиду Фолов заработано: 1 Блоки: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 50 Точность пасов: 94 Минут сыграно: 96

З 19 Максимович Никола Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Выносы: 2 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 53 Точность пасов: 86 Минут сыграно: 96

З 6 Мариу Руй Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 51 Точность пасов: 87 Минут сыграно: 96

П 20 Зелински Петр Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 93 Минут сыграно: 96

П 7 Кальехон Хосе Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 91 Минут сыграно: 84

П 68 Лоботка Станислав Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 88 Минут сыграно: 65

П 8 Руис Фабиан Ударов всего: 1 Пасы: 63 Точность пасов: 91 Минут сыграно: 65

Н 24 Инсинье Лоренцо Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Перехваты: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 83 Минут сыграно: 74

Н 14 Мертенс Дрис Ударов всего: 4 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Выносы: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 90 Минут сыграно: 74

Запасные игроки

В 1 Мерет Алекс

З 31 Гулям Фаузи

З 13 Луперто Себастьяно

З 44 Манолас Константинос

З 23 Хисай Эльсеид

П 5 Аллан

П 4 Демме Диего Фолов заработано: 2 Перехваты: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 86 Минут сыграно: 31

П 11 Лосано Ирвинг Ударов всего: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 3 Точность пасов: 60 Минут сыграно: 22

П 21 Политано Маттео Всего навесов: 2 Пасы: 3 Точность пасов: 100 Минут сыграно: 12

П 12 Элмас Эльхиф Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Пасы: 10 Точность пасов: 100 Минут сыграно: 31

П 34 Юнес Амин