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2 : 2
завершен
12 июля 2020, 22:45
воскресенье
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Стадион Сан-Паоло (Неаполь)
|20’
|0:1
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Эрнандес Тео
ассистент Ребич Анте
|Ди Лоренцо Джованни
|1:1
|34’
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Мертенс Дрис
ассистент Кальехон Хосе
|2:1
|60’
|73’
|2:2(П)
|Кессье Франк
|Ди Лоренцо Джованни
|10’
|Мариу Руй
|30’
|75’
|Эрнандес Тео
|77’
|Конти Андреа
|85’
|Салемакерс Алексис
|88’
|Салемакерс Алексис
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Салемакерс Алексис
|Лукас Пакета
|60’
|Бонавентура Джакомо
|Чалханоглу Хакан
|61’
|Леау Рафаэл
|Ибрагимович Златан
|Демме Диего
|Руис Фабиан
|65’
|Элмас Эльхиф
|Лоботка Станислав
|65’
|Милик Аркадиуш
|Мертенс Дрис
|74’
|Лосано Ирвинг
|Инсинье Лоренцо
|74’
|Политано Маттео
|Кальехон Хосе
|84’
|88’
|Крунич Раде
|Ребич Анте
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|16
|Удары по воротам
|5
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|7
|Удары в створ
|3
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|9
|Фолы
|18
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|7
|Угловые
|2
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|3
|Офсайды
|0
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|50%
|Владение мячом
|50%
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|1
|Cэйвы
|5
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|2
|Предупреждения
|4
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|0
|Удаления
|1
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