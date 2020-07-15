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Сассуоло - Ювентус
Сампдория - Кальяри
Болонья - Наполи
Милан - Парма
Лечче - Фиорентина
Рома - Верона
Удинезе - Лацио

Текстовая онлайн трансляция матча Сассуоло против Ювентус

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    Голы
    5’ 0:1 Данило
    ассистент Пьянич Миралем
    12’ 0:2 Игуаин Гонсало
    ассистент Пьянич Миралем
    Джуричич Филип
    ассистент Капуто Франческо     		1:2 29’
    Берарди Доменико 2:2 51’
    Капуто Франческо
    ассистент Берарди Доменико     		3:2 54’
    64’ 3:3 Сандро Алекс
    ассистент Бентанкур Родриго
    Наказания
    Маньянелли Франческо 42’
    45+1’ Бернардески Федерико
    Кириакопулос Гиоргос 53’
    Берарди Доменико 58’
    62’ Роналду Криштиану
    81’ Бонуччи Леонардо
    Бурабиа Мехди 90’
    90+4’ Рэмзи Аарон
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Ругани Даниэле Кьеллини Джорджо
    57’ Дибала Пауло Игуаин Гонсало
    57’ Рабьо Адриен Пьянич Миралем
    62’ Коста Дуглас Бернардески Федерико
    Траоре Хамед Джуричич Филип 67’
    Бурабиа Мехди Маньянелли Франческо 67’
    Марлон Кирикеш Влад 75’
    81’ Рэмзи Аарон Матюиди Блез
    Феррари Джанмарко Берарди Доменико 86’
    Распадори Джакомо Бога Жереми 86’
    Статистика
    		 22 Удары по воротам 21
    		11 Удары в створ 5
    		14 Фолы 13
    		3 Угловые 9
    		0 Офсайды 1
    		57% Владение мячом 43%
    		2 Cэйвы 7
    		4 Предупреждения 4
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    Все комментарии
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    17 июля в 12:01
    Честно побеждать старуха разучилась, дельфиналду как ни старался, судья не повелся. Без пенальти нет побед
    Agamaga
    Agamaga ответ juvenale (раскрыть)
    17 июля в 01:39
    Я смотрю сколько финалов итальяшки профукали в ЛЧ ахах
    juvenale
    juvenale ответ Agamaga (раскрыть)
    16 июля в 18:19
    хаха а теперь посмотри сколько раз мы их проходили в лч в двухматчевом противостоянии хахах как и вас собственно
    Agamaga
    Agamaga ответ juvenale (раскрыть)
    16 июля в 15:58
      Agamaga
      Agamaga ответ feris1 (раскрыть)
      16 июля в 15:55
      Ваш гном лучший игрок 21 века, вот что мы знаем! Его статистику даже португальский дельфин не перебьет. Мне то, что переживать?!
      Шатаут
      Шатаут
      16 июля в 14:04
      Да... Нет пеналей и у пеналду нет работы...Классная у него работа за 30 лямов.... Кстати - у него новая химзавивка на башке.... Думаю она с подачи Бадра... Видать надоела ему шампуневская хвостяра.... Приказал убрать...
      Beka_byaka
      Beka_byaka ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
      16 июля в 13:51, ред.
      Да?? По этому у всех топовых футболистов по 20 кто и 30 голевых передач?? Что-то совсем не клеится.

      Дело не в возрасте Роналду. Он ещё побегает. Дело в том что клуб он выбрал не тот. Вчера 100% убедился в том что его игнорируют. Такое было ощущение что у юве икроков 10 и один Роналду. Никто не хотел играть сним, и через него. Илиже подавать ему под удар. Если заметили вышел дибала и начал везде пахать, все начали на него играть... Игра ожила... И гол третий после его появления.
      Также правильно заметили тут ребята, что Роналду симулирует часто. Не борится, не атакует, не прессингует, обводок нет, стенку сним никто не играет, в единоборства практически не включается. Это не возраст, это уже не желание играть, самосохранение.... Есть у парня уже миллиард в баксах, и не понимает он ради чего или кого делжен бегать.... А нужен был он Ювентусу, для того чтоб заработать на футболках и рекламе. Вот и все.
      Beka_byaka
      Beka_byaka ответ ESPANOL (раскрыть)
      16 июля в 13:44
        Фредерик Крюгер
        Фредерик Крюгер
        16 июля в 12:28
        Очередной отскок Ювентуса. Нет пенальти - нет гола Роналду.
        Funny_Smailik
        Funny_Smailik
        16 июля в 12:07
          galem72
          galem72
          16 июля в 11:55
          Прекрасно! Жаль, туринский Сандро испоганил Сассуоле победу ничьей.
          Юрий Сенатов 1
          Юрий Сенатов 1 ответ ESPANOL (раскрыть)
          16 июля в 11:54
          Вы не забывайте, каков возраст у португальца. Он не мальчик, чтобы бегать туда-сюда и забивать за других мячи. Несмотря на то, что я нейтрально к нему отношусь, необходимо признать, что он по праву входит в число лучших в мире наравне с Месси. По поводу вашего замечания о том, что аргентинец голевых передач отдал больше, чем Роналдо забил мячей: вы разве не в курсе, что голевые передачи отдавать легче, причём любому футболисту, чем забивать ?...
          juvenale
          juvenale ответ Agamaga (раскрыть)
          16 июля в 11:45
          нет пенальти,нет побед))так Ювентус 3 с игры забил...это ведь не каталония,которая победные забивает с липовых пенок
          juvenale
          juvenale ответ Брулин (раскрыть)
          16 июля в 11:44
          да ладно вам
          juvenale
          juvenale ответ ЮHBА (раскрыть)
          16 июля в 11:43
          в скомину верь хахах
          Рыжик-Мурыжик
          Рыжик-Мурыжик
          16 июля в 11:27
          Без придуманных пенальти нет побед и нет голов у Роналду.
          ESPANOL
          ESPANOL
          16 июля в 10:32
          Что то про Весло никто не вспоминает... Где же хвалебные оды и слова восхищения о гениальности величайшего бомбардира, который из всех своих голов чуть ли не половину с пеналей забил, причем далеко не объективных. Получается, что этого вундеркинда держат только ради пенальти, на большее он не способен. Великий Лео голевых передач отдал больше, чем Рон забил, вот это уровень! В свое время в московском Динамо играл такой персонаж, по фамилии Ларин. Удар у него был, как у гаубицы. Так вот, его не ставили в состав с начала игры, а ждали, когда назначали штрафной удар в убойной позиции и тогда по стадиону звучало объявление: В команде Динамо замена, вместо Глотова на поле выходит Ларин. Ноги у него были , как у штангиста и чуть чуть буквой Х. Лара (так его звали, любя) разбегался и бил...
          Стенка с перепугу разбегалась до удара, а мяч влетал в ворота, словно пушечное ядро, вместе с вратарем. Вот и Рона смело можно на лавке держать, пока пенальти не дадут и тогда уже его выпускать. Больше от него толку никакого.
          Milan199675
          Milan199675 ответ Valeriy Lutsak (раскрыть)
          16 июля в 10:26
          Очень радовался когда из Милана ушел Маттиа Де Шильо.
          Milan199675
          Milan199675
          16 июля в 10:23
          Аталанта в этом сезоне показывает красивый, зрелищный и атакующий футбол. Они уже забили 93 гола. В сериале с 1992 года столько голов никто не забивал, а до конца сезона еще 5 туров. Браво!!!!
          ESPANOL
          ESPANOL ответ Шишанутый (раскрыть)
          16 июля в 10:18
          А ты, я смотрю, окончательно перекрасился в черно белые цвета...
          Интересно, если величайший пенальтист перейдет в Зенит, за синей краской пойдешь? Все правильно! Каков кумир, таковы и его поклонники, бегают с ветки на ветку. Раньше таких называли Ландскнехтами. Воевали за тех, кто больше платит, но у них был большой минус! В самую трудную минуту боя они либо бежали, потому как чувство патриотизма у них отсутствовало напрочь, либо переходили на сторону врага.
          Valeriy Lutsak
          Valeriy Lutsak
          16 июля в 10:09
          Когда же наконец клуб избавится от этого балласта Кьелини, а также: Бернардески, матьюиди, ремзи, хедира, Сандро, де шилье, Игуаин, Буффон и САМОЕ ГЛАВНОЕ ЭТО САРРИ! Где взялось это недоразумение на нашу голову?? Макс вам не угодил? Вот теперь и получите этот ,, атакующий футбол ‘’ ! Просто уничтожают все что сделал Аллегри за 5 лет! Этот сезон мы надолго запомним.
          Данила Кравцов
          Данила Кравцов ответ milanetto9 (раскрыть)
          16 июля в 09:47
          новых судей ?
          milanetto9
          milanetto9
          16 июля в 09:17
          Юве никакой летом нужно кого- то покупать или в следующем сезоне им будет совсем тяжко
          Crooclin
          Crooclin ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
          16 июля в 09:00
          Так вчера именно эти "бесполезные латерали" голы и забивали: один счёт открыл, второй - избавил Юве от поражения)
          feris1
          feris1 ответ Agamaga (раскрыть)
          16 июля в 08:55
          Ты лучше про своего гнома переживай о его статистике в этом сезоне.А то если будет так играть через год поедет в Китай или Аргентину.
          Ravshan878
          Ravshan878
          16 июля в 08:55
          Щесны много косячит. Почему не пускает Жижильяно?
          feris1
          feris1
          16 июля в 08:52
          Похоже у Ювентуса как и у Лацио закончился бензин,у команды видно не хватает силенок на концовку чемпионата.
          Так что всё закономерно.
          Ни знаю как они собираются обыгрывать Леон в таких кондициях.
          Neymar 10
          Neymar 10
          16 июля в 08:24
          Ювентус должен сассуоло everyday и every матч ! 🤙🏽
          Agamaga
          Agamaga
          16 июля в 08:24
          Нет пенальти, нет побед, нет голов у ныряльщика!
          Как всё предсказуемо!
          Брулин
          Брулин
          16 июля в 08:20, ред.
          Да блин очень жаль что Интер .и Лацио тоже теряют очки а то был бы новый чемпион.
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