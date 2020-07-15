В 47 Консильи Андреа Голов пропущено: 3 Фолов совершено: 1 Выносы: 2 Спасений: 2 Пасы: 26 Точность пасов: 76 Минут сыграно: 90

З 77 Кириакопулос Гиоргос Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 89 Минут сыграно: 90

З 21 Кирикеш Влад Отборы: 2 Блоки: 3 Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 35 Точность пасов: 83 Минут сыграно: 75

З 17 Мюльдюр Мерт Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Выносы: 4 Пасы: 47 Точность пасов: 90 Минут сыграно: 90

З 13 Пелузо Федерико Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 59 Точность пасов: 88 Минут сыграно: 90

П 7 Бога Жереми Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 80 Минут сыграно: 86

П 10 Джуричич Филип Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Перехваты: 2 Пасы: 27 Точность пасов: 84 Минут сыграно: 67

П 73 Локателли Мануэль Ударов всего: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 91 Точность пасов: 98 Минут сыграно: 90

П 4 Маньянелли Франческо Ударов всего: 2 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Блоки: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 61 Точность пасов: 92 Минут сыграно: 67

Н 25 Берарди Доменико Ударов всего: 7 Ударов в створ: 4 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 4 Отборы: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 78 Минут сыграно: 86

Н 9 Капуто Франческо Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 90 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 56 Пеголо Джанлука

З 32 Маньяни Джанджакомо

З 2 Марлон Выносы: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 100 Минут сыграно: 15

З 35 Пиччинини Стефано

З 31 Феррари Джанмарко Блоки: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 83 Минут сыграно: 10

П 68 Бурабиа Мехди Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 2 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 85 Минут сыграно: 23

П 44 Гион Андреа

П 57 Меркати Алессандро

П 23 Траоре Хамед Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 11 Точность пасов: 84 Минут сыграно: 23

П 27 Хараслин Лукаш

Н 53 Манзари Джакомо