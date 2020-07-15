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3 : 3
завершен
15 июля 2020, 22:45
среда
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Стадион Читта дель Триколоре (Реджо Эмилия)
|5’
|0:1
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Данило
ассистент Пьянич Миралем
|12’
|0:2
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Игуаин Гонсало
ассистент Пьянич Миралем
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Джуричич Филип
ассистент Капуто Франческо
|1:2
|29’
|Берарди Доменико
|2:2
|51’
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Капуто Франческо
ассистент Берарди Доменико
|3:2
|54’
|64’
|3:3
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Сандро Алекс
ассистент Бентанкур Родриго
|Маньянелли Франческо
|42’
|45+1’
|Бернардески Федерико
|Кириакопулос Гиоргос
|53’
|Берарди Доменико
|58’
|62’
|Роналду Криштиану
|81’
|Бонуччи Леонардо
|Бурабиа Мехди
|90’
|90+4’
|Рэмзи Аарон
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Ругани Даниэле
|Кьеллини Джорджо
|57’
|Дибала Пауло
|Игуаин Гонсало
|57’
|Рабьо Адриен
|Пьянич Миралем
|62’
|Коста Дуглас
|Бернардески Федерико
|Траоре Хамед
|Джуричич Филип
|67’
|Бурабиа Мехди
|Маньянелли Франческо
|67’
|Марлон
|Кирикеш Влад
|75’
|81’
|Рэмзи Аарон
|Матюиди Блез
|Феррари Джанмарко
|Берарди Доменико
|86’
|Распадори Джакомо
|Бога Жереми
|86’
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|22
|Удары по воротам
|21
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|11
|Удары в створ
|5
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|14
|Фолы
|13
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|3
|Угловые
|9
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|0
|Офсайды
|1
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|57%
|Владение мячом
|43%
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|2
|Cэйвы
|7
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|4
|Предупреждения
|4
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Дело не в возрасте Роналду. Он ещё побегает. Дело в том что клуб он выбрал не тот. Вчера 100% убедился в том что его игнорируют. Такое было ощущение что у юве икроков 10 и один Роналду. Никто не хотел играть сним, и через него. Илиже подавать ему под удар. Если заметили вышел дибала и начал везде пахать, все начали на него играть... Игра ожила... И гол третий после его появления.
Также правильно заметили тут ребята, что Роналду симулирует часто. Не борится, не атакует, не прессингует, обводок нет, стенку сним никто не играет, в единоборства практически не включается. Это не возраст, это уже не желание играть, самосохранение.... Есть у парня уже миллиард в баксах, и не понимает он ради чего или кого делжен бегать.... А нужен был он Ювентусу, для того чтоб заработать на футболках и рекламе. Вот и все.
Дело не в возрасте Роналду. Он ещё побегает. Дело в том что клуб он выбрал не тот. Вчера 100% убедился в том что его игнорируют. Такое было ощущение что у юве икроков 10 и один Роналду. Никто не хотел играть сним, и через него. Илиже подавать ему под удар. Если заметили вышел дибала и начал везде пахать, все начали на него играть... Игра ожила... И гол третий после его появления.
Также правильно заметили тут ребята, что Роналду симулирует часто. Не борится, не атакует, не прессингует, обводок нет, стенку сним никто не играет, в единоборства практически не включается. Это не возраст, это уже не желание играть, самосохранение.... Есть у парня уже миллиард в баксах, и не понимает он ради чего или кого делжен бегать.... А нужен был он Ювентусу, для того чтоб заработать на футболках и рекламе. Вот и все.
Стенка с перепугу разбегалась до удара, а мяч влетал в ворота, словно пушечное ядро, вместе с вратарем. Вот и Рона смело можно на лавке держать, пока пенальти не дадут и тогда уже его выпускать. Больше от него толку никакого.
Стенка с перепугу разбегалась до удара, а мяч влетал в ворота, словно пушечное ядро, вместе с вратарем. Вот и Рона смело можно на лавке держать, пока пенальти не дадут и тогда уже его выпускать. Больше от него толку никакого.
Интересно, если величайший пенальтист перейдет в Зенит, за синей краской пойдешь? Все правильно! Каков кумир, таковы и его поклонники, бегают с ветки на ветку. Раньше таких называли Ландскнехтами. Воевали за тех, кто больше платит, но у них был большой минус! В самую трудную минуту боя они либо бежали, потому как чувство патриотизма у них отсутствовало напрочь, либо переходили на сторону врага.
Интересно, если величайший пенальтист перейдет в Зенит, за синей краской пойдешь? Все правильно! Каков кумир, таковы и его поклонники, бегают с ветки на ветку. Раньше таких называли Ландскнехтами. Воевали за тех, кто больше платит, но у них был большой минус! В самую трудную минуту боя они либо бежали, потому как чувство патриотизма у них отсутствовало напрочь, либо переходили на сторону врага.
Так что всё закономерно.
Ни знаю как они собираются обыгрывать Леон в таких кондициях.
Так что всё закономерно.
Ни знаю как они собираются обыгрывать Леон в таких кондициях.
Как всё предсказуемо!
Как всё предсказуемо!