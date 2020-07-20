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Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус против Лацио

Ювентус Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин) 2:1 Логотип футбольный клуб Лацио (Рим) Лацио
Ювентус
Лацио
Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)
2 : 1
завершен
20 июля 2020, 22:45
понедельник
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Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)
Италия. Серия А 2019/2020, 34 тур
Стадион Альянц Стэдиум (Турин)
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    Голы
    Роналду Криштиану 1:0(П) 51’
    Роналду Криштиану
    ассистент Дибала Пауло     		2:0 54’
    83’ 2:1(П) Иммобиле Чиро
    Наказания
    37’ Андерсон Джаван
    Сандро Алекс 60’
    Бонуччи Леонардо 82’
    Данило 88’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Данило Коста Дуглас 57’
    Матюиди Блез Рэмзи Аарон 57’
    66’ Адеканье Бобби Кайседо Фелипе
    66’ Вавро Денис Андерсон Джаван
    75’ Андре Андерсон Катальди Данило
    Ругани Даниэле Дибала Пауло 89’
    89’ Фальбо Лука Фелипе Луис
    89’ Моро Рауль Лаццари Мануэль
    Статистика
    		 19 Удары по воротам 10
    		8 Удары в створ 3
    		18 Фолы 15
    		4 Угловые 7
    		1 Офсайды 1
    		54% Владение мячом 46%
    		2 Cэйвы 5
    		3 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    Угадайте кто
    Угадайте кто ответ Groove000 (раскрыть)
    21 июля в 21:01
    Чем дальше от секты, тем яснее голова.
    Groove000
    Groove000 ответ Шишанутый (раскрыть)
    21 июля в 12:51
    Блин, как ты это делаешь?) Уже не только счет угадал, но и исполнителей)
    galem72
    galem72
    21 июля в 10:50
    Ну как же парток без "заслуженного" пенка? ))
    Жаль, что Лацио не смог устоять на ногах после карантина...
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ За Путина (раскрыть)
    21 июля в 10:25
      No problem
      No problem
      21 июля в 08:40
      С победой дружбаны.
      За Путина
      За Путина ответ Beka_byaka (раскрыть)
      21 июля в 08:13
      Меське желаем чемпионата в Латвии лиге, ой, забыл
      За Путина
      За Путина ответ Шатаут (раскрыть)
      21 июля в 08:12
        BarSlona
        BarSlona
        21 июля в 08:07
        Ну во первых не ранолду а пенальти
        Legend 6
        Legend 6
        21 июля в 08:07
        😂😂😂Роналду заставляет нырять свою команду, для достижения своих личных целей
        Agamaga
        Agamaga
        21 июля в 07:43
        Куда без пенальти ахахах, это уже традиция! Толкают цацку на липовые награды. А то заплачет как в Реале, что его недостаточно любят и не помогают забивать ахах))
        рус фан
        рус фан
        21 июля в 06:57, ред.
        Юве стал чемпионом Италии в этом матче, Интер не сможет ликвидировать отрыв в 8 баллов, поздравляю болел Юве с чемпионством, сейчас надо еще помочь Криштиану за 4 тура забить 5 голов и более и он возможно получит ЗМ в этом сезоне что безусловно будет так же весьма престижно для Юве.
        NGYRZ
        NGYRZ
        21 июля в 06:17, ред.
        Beka_byaka
        Сегодня 00:49

        Поздравляю Ювентус а также их болел, с очевидным и очередным чемпионством, 8 очков, 4 игры с не сильными командами, их уже не догнать. А также желаю Роналду завоевать в этом недофутбольном году звание лучшего пенальтиста, и золотую бутсу. Для этого надо ещё 5 пенальти.
        ________________

        Месси в этом году пролетел с чемпионством в первенстве Испании и у фанатов Барселоны, этот год сразу стал недофудбольным!😁😁😁

        З-зависть!
        112910415
        112910415
        21 июля в 04:56
        тяжелейший пенальти затащил !
        BESTJuventus21
        BESTJuventus21
        21 июля в 02:41
        Сарри уже отмечает. Смотрите
        valt134
        valt134
        21 июля в 02:12
        Без «дежурного» пеналя ну никак.
        Угадайте кто
        Угадайте кто
        21 июля в 01:50
        А хейтерам его дубль принёс бессонную ночь и подпалил седло)
        Угадайте кто
        Угадайте кто ответ Wolf77785 (раскрыть)
        21 июля в 01:38
        Главное что бы мессионеры не отскочили в ЛЧ, пусть продолжат славную традицию разгромных вылетов. Хотя если Наполи их простит, то Бавария точно разнесёт в пух и прах)
        Угадайте кто
        Угадайте кто ответ juvenale (раскрыть)
        21 июля в 01:16
        Думаю пройдут, но так же натужно, как сегодня резервистов Лацио.)
        Шатаут
        Шатаут
        21 июля в 01:12
        Пеналду + замыкалду = 2 гола... А... Еще прыжок гея после голов - любите меня, я такой один..... Нарцисс во всей красе.... Последнее слово будет за Чиро... Как и в этом матче.... Хе-хе...
        juvenale
        juvenale ответ Угадайте кто (раскрыть)
        21 июля в 01:12
        Ювентус Лион не пройдет)
        juvenale
        juvenale ответ SonicStar (раскрыть)
        21 июля в 01:11
        напиши еще, что с левого хахах
        Dirty_Harry
        Dirty_Harry
        21 июля в 00:58
        Опять пендаль и ставка опять сыграла, Юве предсказуем.
        Угадайте кто
        Угадайте кто
        21 июля в 00:57
        Ювентус можно поздравить сразу с двумя событиями. С победой и с тем что Бонучи пропустит следующую игру.
        Вопрос к невнятной игре всё же не к тренеру, а игрокам. Третий матч к ряду бросают играть при комфортном счёте и потом не могут вернутся в игру. Такой Ювентус находка для победителя пары МС-Реал.
        Drakulа
        Drakulа
        21 июля в 00:53
        Рон или Чиро возьмут бутсу,возможно и с Левой,если забьют столько же)
        Drakulа
        Drakulа
        21 июля в 00:53
        Пока мосся доит родной клуб,проваливая все крупные матчи,Ронслду просто бьет все рекорды! Да,что там говорить!!! Роналду 5 ЛЧ-барся 5😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻😂
        Шишанутый
        Шишанутый ответ Тео Джонс (раскрыть)
        21 июля в 00:50
        Это ты живеш прошлым как и все успехи гнома остались в прошлом в этом сезоне он полный провал а у Рона есть еще порох!
        Beka_byaka
        Beka_byaka
        21 июля в 00:49, ред.
        Поздравляю Ювентус а также их болел, с очевидным и очередным чемпионством, 8 очков, 4 игры с не сильными командами, их уже не догнать. А также желаю Роналду завоевать в этом недофутбольном году звание лучшего пенальтиста, и золотую бутсу. Для этого надо ещё 5 пенальти.
        Bom Bom
        Bom Bom
        21 июля в 00:48
        Ну с очередной победой. Невзрачный футбол, но мы привыкли к такому зрелищу. Спасибо Лацио за привоз
        95-shishani-95
        95-shishani-95 ответ Wolf77785 (раскрыть)
        21 июля в 00:47, ред.
        Скорее так:
        • с Аллегри: финалы ЛЧ и чемпионство более достойное!
        • с Сарри: позорная игра, и этим всё сказано!
        И плюс игроки уже совсем постарели. Тупой Бонуччи сегодня подтвердил это, когда мог спокойно вынести мяч.
        Чего стоят последние игры, где Ювентус ведя в 2 мяча, упускал победы.
        амурец
        амурец
        21 июля в 00:47, ред.
        да уж, Ювентус одержал очень натужную победу, под конец игры Юве еле бродили по полю, минут через 10 игроки Юве наверное уже бы попадали, но тем не менее Юве с победой, теперь уже наверное их никто не остановит на пути к победе в сериАле
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