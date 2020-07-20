В 1 Щесны Войцех Голов пропущено: 1 Спасений: 2 Пасы: 13 Точность пасов: 86 Минут сыграно: 90

З 19 Бонуччи Леонардо Фолов совершено: 2 Блоки: 2 Перехваты: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 83 Минут сыграно: 90

З 4 де Лигт Матийс Фолов заработано: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 95 Минут сыграно: 90

З 12 Сандро Алекс Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 42 Точность пасов: 84 Минут сыграно: 90

П 30 Бентанкур Родриго Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 58 Точность пасов: 87 Минут сыграно: 90

П 11 Коста Дуглас Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 91 Минут сыграно: 57

П 16 Куадрадо Хуан Фолов заработано: 5 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 1 Выносы: 2 Пасы: 58 Точность пасов: 84 Минут сыграно: 90

П 25 Рабьо Адриен Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 4 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Выносы: 3 Пасы: 47 Точность пасов: 87 Минут сыграно: 90

П 8 Рэмзи Аарон Ударов всего: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 88 Минут сыграно: 57

Н 10 Дибала Пауло Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 4 Точные навесы: 3 Пасы: 49 Точность пасов: 94 Минут сыграно: 89

Н 7 Роналду Криштиану Ударов всего: 11 Ударов в створ: 4 Голов забито: 2 Фолов заработано: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пенальти забито: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 91 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 77 Буффон Джанлуиджи

В 31 Пинсольо Карло

З 13 Данило Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 77 Минут сыграно: 33

З 28 Демирал Мерих

З 24 Ругани Даниэле Выносы: 1 Пасы: 1 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 1

З 42 Уэсли

П 14 Матюиди Блез Фолов совершено: 2 Перехваты: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 100 Минут сыграно: 33

П 38 Мураторе Симоне

П 35 Оливиери Марко

П 5 Пьянич Миралем

Н 46 Дзанимаккья Лука