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2 : 1
завершен
20 июля 2020, 22:45
понедельник
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Стадион Альянц Стэдиум (Турин)
|Роналду Криштиану
|1:0(П)
|51’
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Роналду Криштиану
ассистент Дибала Пауло
|2:0
|54’
|83’
|2:1(П)
|Иммобиле Чиро
|37’
|Андерсон Джаван
|Сандро Алекс
|60’
|Бонуччи Леонардо
|82’
|Данило
|88’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Данило
|Коста Дуглас
|57’
|Матюиди Блез
|Рэмзи Аарон
|57’
|66’
|Адеканье Бобби
|Кайседо Фелипе
|66’
|Вавро Денис
|Андерсон Джаван
|75’
|Андре Андерсон
|Катальди Данило
|Ругани Даниэле
|Дибала Пауло
|89’
|89’
|Фальбо Лука
|Фелипе Луис
|89’
|Моро Рауль
|Лаццари Мануэль
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|19
|Удары по воротам
|10
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|8
|Удары в створ
|3
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|18
|Фолы
|15
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|4
|Угловые
|7
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|1
|Офсайды
|1
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|54%
|Владение мячом
|46%
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|2
|Cэйвы
|5
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|3
|Предупреждения
|1
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Вопрос к невнятной игре всё же не к тренеру, а игрокам. Третий матч к ряду бросают играть при комфортном счёте и потом не могут вернутся в игру. Такой Ювентус находка для победителя пары МС-Реал.
Вопрос к невнятной игре всё же не к тренеру, а игрокам. Третий матч к ряду бросают играть при комфортном счёте и потом не могут вернутся в игру. Такой Ювентус находка для победителя пары МС-Реал.