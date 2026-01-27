Top.Mail.Ru
В Мексике бандиты застрелили 11 человек на футбольном матче

вчера, 22:53

В мексиканском городе Саламанка во время футбольного матча между любительскими командами были убиты 11 человек.

Сообщается, что бандиты прибыли к стадиону на автомобилях, после чего открыли беспорядочный огонь по зрителям и футболистам. Всего пострадало более 20 человек. Причина нападения неизвестна, власти проводят расследование.

Город Саламанка и штат, в котором она находится, считаются одними из самых опасных мест в Мексике из-за бесчинствующих там преступных группировок.

Летом этого года Мексика должна принять несколько матчей ЧМ-2026, и сейчас руководство страны испытывает серьезное давление по причине опасений за безопасность участников соревнований.

