Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиНаши за рубежомАвстрия. Бундеслига 2025/2026

В австрийском «Штурме» прояснили текущий статус вратаря Худякова

сегодня, 08:28

Вратарь из России Даниил Худяков, который является основным игроком австрийского футбольного клуба «Штурм», вернулся к игровой практике после перерыва из-за травмы. Об этом сообщила пресс-служба команды.

«С лета прошлого года Даниил Худяков занимал позицию нашего основного вратаря. Несмотря на полученную травму, он восстановился и уже готов возглавить оборону в весенний этап сезона», — уточнили в официальном сообщении.

Повреждение запястья было получено 10 июля, когда Худяков упал с велосипеда во время пути на тренировку; вскоре ему была проведена хирургическая операция. Сейчас 22-летний игрок, выступающий за «Штурм» с лета 2024 года, набирает форму. За клуб он сыграл пять матчей, дважды сохранив ворота сухими. В составе «Штурма» стал чемпионом Австрии в сезоне 2024/25. До приезда в Австрию Худяков играл за московский «Локомотив».

Подписывайся в ВК
Все новости
Сафонов подтвердил возвращение к тренировкам в ПСЖ
Вчера, 16:43
Захарян в среду вернется в общую группу «Реала Сосьедад»
Вчера, 15:48
Карпин оценил слухи об уходе Захаряна из «Реала Сосьедад»
25 января
В «Целе» сообщили, что Иосифов сосредоточен на выступлениях за клуб
19 января
Захарян пропустит матч с «Барселоной» из-за повреждения
17 января
Захарян не забил в серии пенальти в матче Кубка Испании
14 января
Сортировать
Все комментарии
mdtr5q8z2cub
mdtr5q8z2cub
сегодня в 13:08
Велосипед ему запретили, так он теперь ролики наденет...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:20
Написать можно всё, что угодно, на деле придется доказывать свой статус - "велосипедист"...)
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 10:45
А что, были сомнения в его статусе?
112910415
112910415
сегодня в 10:35
вперед к победам и " сухарям" !
stanichnik
stanichnik
сегодня в 10:28
Он и в этом году может стать призёром и даже повторить прошлогодний успех.
lotsman
lotsman
сегодня в 10:19, ред.
С возвращением. Удачи в играх, чтобы травма не повлияла на игроввые способности.
69k886vv8qvq
69k886vv8qvq
сегодня в 09:56
Удачи в играх и застолбить номер один....
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:51
Вот на пару с Мотей должны стать основными
p8gs9vkqgeq9
p8gs9vkqgeq9
сегодня в 09:43
Здоровья парню и возвращения в строй
q2kxvqvx5p56
q2kxvqvx5p56
сегодня в 09:36
Надо ему забирать своё место в раме
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 