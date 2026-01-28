В австрийском «Штурме» прояснили текущий статус вратаря Худякова

1769578119

сегодня, 08:28

Вратарь из России , который является основным игроком австрийского футбольного клуба «Штурм», вернулся к игровой практике после перерыва из-за травмы. Об этом сообщила пресс-служба команды.

«С лета прошлого года Даниил Худяков занимал позицию нашего основного вратаря. Несмотря на полученную травму, он восстановился и уже готов возглавить оборону в весенний этап сезона», — уточнили в официальном сообщении.

Повреждение запястья было получено 10 июля, когда Худяков упал с велосипеда во время пути на тренировку; вскоре ему была проведена хирургическая операция. Сейчас 22-летний игрок, выступающий за «Штурм» с лета 2024 года, набирает форму. За клуб он сыграл пять матчей, дважды сохранив ворота сухими. В составе «Штурма» стал чемпионом Австрии в сезоне 2024/25. До приезда в Австрию Худяков играл за московский «Локомотив».