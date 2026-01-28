Семь фанатов ПАОКа погибли в аварии по пути на матч против «Лиона»

1769582189

сегодня, 09:36

Во вторник в Румынии микроавтобус, перевозивший греческих футбольных болельщиков, столкнулся с грузовиком, в результате чего семь человек погибли и трое получили ранения, сообщили официальные лица. Транспортное средство следовало из Греции во Францию, где ПАОК проведет 29 января матч Лиги Европы против «Лиона».

Микроавтобус, в котором находились 10 мужчин, столкнулся с грузовиком в области Тимиш на западе Румынии, сообщила местная полиция.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что он «глубоко потрясен», узнав о трагической аварии в Румынии, унесшей жизни семи молодых соотечественников.

«В эти трудные моменты я вместе со всеми греками выражаю самые искренние соболезнования близким погибших и семье ПАОК », — написал он в соцсети.