Семь фанатов ПАОКа погибли в аварии по пути на матч против «Лиона»

Во вторник в Румынии микроавтобус, перевозивший греческих футбольных болельщиков, столкнулся с грузовиком, в результате чего семь человек погибли и трое получили ранения, сообщили официальные лица. Транспортное средство следовало из Греции во Францию, где ПАОК проведет 29 января матч Лиги Европы против «Лиона».
Микроавтобус, в котором находились 10 мужчин, столкнулся с грузовиком в области Тимиш на западе Румынии, сообщила местная полиция.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что он «глубоко потрясен», узнав о трагической аварии в Румынии, унесшей жизни семи молодых соотечественников.
«В эти трудные моменты я вместе со всеми греками выражаю самые искренние соболезнования близким погибших и семье ПАОК», — написал он в соцсети.
В пресс-релизе полиции Тимиша говорится, что 29-летний мужчина, управлявший микроавтобусом, выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с грузовиком. Из семи погибших шесть человек скончались на месте происшествия, сообщили AFP румынские службы экстренной помощи, а трое других были госпитализированы с травмами.