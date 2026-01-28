Похороны Бориса Игнатьева пройдут 30 января

1769602272

сегодня, 15:11

Похороны бывшего главного тренера сборной России по футболу запланированы на 30 января. Об этом сообщил экс-наставник сборной России и московского «Локомотива» Юрий Семин.

Игнатьев скончался ночью 27 января в возрасте 85 лет.

«Ожидается, что прощание состоится в пятницу, а похороны — на Троекуровском кладбище», — отметил Семин.