Похороны Бориса Игнатьева пройдут 30 января

Похороны бывшего главного тренера сборной России по футболу Бориса Игнатьева запланированы на 30 января. Об этом сообщил экс-наставник сборной России и московского «Локомотива» Юрий Семин.
Игнатьев скончался ночью 27 января в возрасте 85 лет.
«Ожидается, что прощание состоится в пятницу, а похороны — на Троекуровском кладбище», — отметил Семин.
В период с 1992 по 1996 год Игнатьев работал в тренерской группе национальной сборной, а с 1996 по 1998 год возглавлял её. До этого он руководил молодёжными и олимпийскими командами СССР.