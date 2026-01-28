Top.Mail.Ru
Похороны Бориса Игнатьева пройдут 30 января

сегодня, 15:11

Похороны бывшего главного тренера сборной России по футболу Бориса Игнатьева запланированы на 30 января. Об этом сообщил экс-наставник сборной России и московского «Локомотива» Юрий Семин.

Игнатьев скончался ночью 27 января в возрасте 85 лет.

«Ожидается, что прощание состоится в пятницу, а похороны — на Троекуровском кладбище», — отметил Семин.

В период с 1992 по 1996 год Игнатьев работал в тренерской группе национальной сборной, а с 1996 по 1998 год возглавлял её. До этого он руководил молодёжными и олимпийскими командами СССР.

Alex_67
Alex_67
сегодня в 16:53
Хорошо, что семья есть... Терпения им!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:55
Светлая память о хорошем человеке...
