«Лацио» подписал Даниэля Мальдини

сегодня, 10:10

«Лацио» официально оформил трансфер полузащитника Даниэля Мальдини из «Аталанты» на правах аренды с опцией выкупа, которая может стать обязательной при выполнении определенных условий.

Клубы подтвердили соглашение, игрок прошел медицинское обследование и подписал контракт во вторник днем. По сообщениям, в том числе Goal, «Лацио» платит 1 млн евро за аренду плюс еще потенциально 500 000 евро в виде бонусов. Опция выкупа оценивается еще в 14 млн евро и может стать обязательной при выполнении определенных условий в течение его шестимесячного пребывания на стадионе «Олимпико».

lazzioll
lazzioll
сегодня в 12:26, ред.
подписания конечно удручают. продать Гендузи и подписать Мальдини, отдать перспективного вратаря на десятилетие и взять ноунейма. хоть Тейлора успели взять из Аякса. о каком топе или еврокубках может идти речь с таким подходом
112910415
112910415
сегодня в 12:16
фамилия очень удачная ...
km4wc79de935
km4wc79de935
сегодня в 12:12
Может в Риме у него игра пойдёт
7v82e5u2qbr4
7v82e5u2qbr4
сегодня в 12:11
Природа на нем отдохнуть решила.....

Ну а чего ему? Ну и пусть посредственность. За счёт фамилии попадает в серъезные клубы, которые платят ему огромные деньги, учитывая что таланта у него ноль полный. Не было бы фамилии Мальдини на футболке, пылил бы в середняке серии С на заменах. А так получит несколько миллионов за карьеру и спокойно будет их проедать на пенсии на роскошной вилле, купленной за папины деньги. Жизнь у мальчонки удалась.
mxcecgar97dn
mxcecgar97dn
сегодня в 12:09
Не слишком убедительно продвигается карьера младшего Мальдини. Не надо было нарушать семейную традицию и переходить в полузащиту. Дед и отец были великими защитниками, одни из лучших в этом амплуа.
9unntb2x4cgb
9unntb2x4cgb
сегодня в 12:08
Круговорот Мальдини в Серии А....:)))
mr9y5kj8m6jw
mr9y5kj8m6jw
сегодня в 12:07
До уровней папы и деда парень всё равно явно не дотянет
z3ur6jhhvz7t
z3ur6jhhvz7t
сегодня в 12:06
Фамилия ко многому обязывает...
sv_1969
sv_1969 ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 11:56
Это зависит от того как он играть будет
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 11:46
Лацио это не Интер))) за римский клуб можно играть сыну Паоло Мальдини....
drug01
drug01
сегодня в 10:28
Главное выполнить все пункты соглашения
