«Лацио» подписал Даниэля Мальдини

1769584202

сегодня, 10:10

«Лацио» официально оформил трансфер полузащитника из «Аталанты» на правах аренды с опцией выкупа, которая может стать обязательной при выполнении определенных условий.

Клубы подтвердили соглашение, игрок прошел медицинское обследование и подписал контракт во вторник днем. По сообщениям, в том числе Goal, «Лацио» платит 1 млн евро за аренду плюс еще потенциально 500 000 евро в виде бонусов. Опция выкупа оценивается еще в 14 млн евро и может стать обязательной при выполнении определенных условий в течение его шестимесячного пребывания на стадионе «Олимпико».