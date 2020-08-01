|
3 : 0
завершен
01 августа 2020, 21:45
суббота
|
Стадион Джузеппе Меацца (Милан)
|Клаван Рагнар
|1:0(А)
|11’
|
Ибрагимович Златан
ассистент Кастильехо Самуэль
|2:0
|55’
|
Кастильехо Самуэль
ассистент Бонавентура Джакомо
|3:0
|57’
|13’
|Перейро Гастон
|45’
|Фараго Паоло
|58’
|Краньо Алессио
|Салемакерс Алексис
|67’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Бонавентура Джакомо
|Леау Рафаэл
|38’
|62’
|Ладинетти Риккардо
|Клаван Рагнар
|62’
|Карбони Андреа
|Чеппителли Лука
|62’
|Палоски Альберто
|Перейро Гастон
|Мальдини Даниэль
|Кастильехо Самуэль
|65’
|Брешианини Марко
|Беннасер Исмаэль
|65’
|Салемакерс Алексис
|Чалханоглу Хакан
|66’
|Дуарте да Силва Леонардо
|Кьер Симон
|79’
|79’
|Маригосу Федерико
|Ионицэ Артур
|89’
|Паволетти Леонардо
|Симеоне Джованни
|
|15
|Удары по воротам
|5
|
|
|5
|Удары в створ
|1
|
|
|16
|Фолы
|7
|
|
|7
|Угловые
|6
|
|
|2
|Офсайды
|0
|
|
|63%
|Владение мячом
|37%
|
|
|1
|Cэйвы
|3
|
|
|1
|Предупреждения
|3
|
А как он мажет по газону защитников соперников это вообще из боулинга.
А как он мажет по газону защитников соперников это вообще из боулинга.