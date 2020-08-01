В 99 Доннарумма Джанлуиджи Выносы: 1 Спасений: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 85 Минут сыграно: 90

З 2 Калабрия Давиде Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 3 Пасы: 65 Точность пасов: 90 Минут сыграно: 90

З 24 Кьер Симон Ударов всего: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Выносы: 6 Пасы: 43 Точность пасов: 97 Минут сыграно: 79

З 19 Эрнандес Тео Ударов всего: 2 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 88 Минут сыграно: 90

П 4 Беннасер Исмаэль Ударов всего: 1 Фолов заработано: 3 Пасы: 54 Точность пасов: 96 Минут сыграно: 66

П 46 Габбиа Маттео Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 53 Точность пасов: 94 Минут сыграно: 90

П 7 Кастильехо Самуэль Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 83 Минут сыграно: 65

П 79 Кессье Франк Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 61 Точность пасов: 88 Минут сыграно: 90

П 10 Чалханоглу Хакан Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 7 Точные навесы: 2 Пасы: 37 Точность пасов: 92 Минут сыграно: 65

Н 21 Ибрагимович Златан Ударов всего: 5 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пенальти не забито: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 74 Минут сыграно: 90

Н 17 Леау Рафаэл Ударов всего: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Выносы: 1 Удары в каркас ворот: 2 Пасы: 5 Точность пасов: 100 Минут сыграно: 38

Запасные игроки

В 1 Бегович Асмир

В 90 Доннарумма Антонио

П 20 Билья Лукас

П 5 Бонавентура Джакомо Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 35 Точность пасов: 94 Минут сыграно: 52

П 94 Брешианини Марко Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 100 Минут сыграно: 24

П 43 Дуарте да Силва Леонардо Пасы: 8 Точность пасов: 80 Минут сыграно: 11

П 93 Лаксальт Диего

П 39 Лукас Пакета

П 56 Салемакерс Алексис Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 95 Минут сыграно: 25

П 97 Торрази Эмануэле

Н 29 Коломбо Лоренцо