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0 : 2
завершен
01 августа 2020, 21:45
суббота
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Стадион Атлети Адзурри (Бергамо)
|1’
|0:1
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Д'Амброзио Данило
ассистент Янг Эшли
|20’
|0:2
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Янг Эшли
ассистент Гальярдини Роберто
|23’
|де Врей Стефан
|Джимсити Берат
|25’
|Толой Рафаэль
|44’
|56’
|Брозович Марцело
|86’
|Ханданович Самир
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Спортиелло Марко
|Голлини Пьерлуиджи
|5’
|Хатебур Ханс
|Кастань Тимоти
|61’
|Муриэль Луис
|Пашалич Марио
|61’
|Малиновский Руслан
|Фройлер Ремо
|61’
|71’
|Санчес Алексис
|Мартинес Лаутаро
|77’
|Шкриньяр Милан
|Бастони Алессандро
|77’
|Бираги Кристиано
|Д'Амброзио Данило
|90’
|Эриксен Кристиан
|Барелла Николо
|90’
|Мозес Виктор
|Янг Эшли
|Да Рива Джакопо
|Гомес Алехандро
|90+1’
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|12
|Удары по воротам
|11
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|1
|Удары в створ
|3
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|11
|Фолы
|12
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|7
|Угловые
|1
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|2
|Офсайды
|1
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|53%
|Владение мячом
|47%
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|1
|Cэйвы
|1
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|2
|Предупреждения
|3
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Show must go on! Forza Inter!
Show must go on! Forza Inter!
Смотрю я в таблицу, и понимаю, что Юве конечно знатно расслабился в конце и выглядит все круче, чем есть на самом деле, конечно, и мы оказались слабее не на 1 очко, как в таблице, но и не намного. Так, чуть-чуть.
Пилять, ведь доведи мы до победы матч с Вероной и не 79ись мы в концовке матча с Болоньей, все могло быть куда веселее. Минимум Юве мог занервничать, а мы наоборот словить кураж... Но сложилось все так, как сложилось. Короче, правда в том, что окончательно слились из гонки мы не в январе в серии ничей, и даже не в феврале-марте проиграв Лацио и Юве, а в 30-31 турах. Все это время шансы были, просто мы уже в них не верили. Чуть-чуть.
Весь сезон таким вышел, везде где-то чуть-чуть не хватило.
Надеюсь, в следующем году мы эти "чуть-чуть" недостатка класса, опыта, характера доберем и все будет ещё лучше.
Смотрю я в таблицу, и понимаю, что Юве конечно знатно расслабился в конце и выглядит все круче, чем есть на самом деле, конечно, и мы оказались слабее не на 1 очко, как в таблице, но и не намного. Так, чуть-чуть.
Пилять, ведь доведи мы до победы матч с Вероной и не 79ись мы в концовке матча с Болоньей, все могло быть куда веселее. Минимум Юве мог занервничать, а мы наоборот словить кураж... Но сложилось все так, как сложилось. Короче, правда в том, что окончательно слились из гонки мы не в январе в серии ничей, и даже не в феврале-марте проиграв Лацио и Юве, а в 30-31 турах. Все это время шансы были, просто мы уже в них не верили. Чуть-чуть.
Весь сезон таким вышел, везде где-то чуть-чуть не хватило.
Надеюсь, в следующем году мы эти "чуть-чуть" недостатка класса, опыта, характера доберем и все будет ещё лучше.
Не смотря ни на что Гальярдини и Брозович Аут! А так за матч спасибо давно не получал такого удовольствия. Де Врей похоже 1й тур пропускает.
ps
Противоречивый сезон. 82 очка, 2 место, отставание от горбатых на 1 очко, из сложной группы в ЛЧ почти вышли, лучшая защита в лиге, 2-е нападение... Вроде о таком можно только мечтать было перед началом сезона. Но есть одно большое НО. Я смотрел все матчи... И никуя у меня из памяти не сотрешь многочисленные 2-е таймы, где мы просто очень жиденько обделывались... Очень надеюсь, что на следующий сезон, все сделают выводы, у игроков появится воля к победе, а у тренера хотя бы план Б на игру... Всем добра, форца Интер, верим блеать!
Не смотря ни на что Гальярдини и Брозович Аут! А так за матч спасибо давно не получал такого удовольствия. Де Врей похоже 1й тур пропускает.
ps
Противоречивый сезон. 82 очка, 2 место, отставание от горбатых на 1 очко, из сложной группы в ЛЧ почти вышли, лучшая защита в лиге, 2-е нападение... Вроде о таком можно только мечтать было перед началом сезона. Но есть одно большое НО. Я смотрел все матчи... И никуя у меня из памяти не сотрешь многочисленные 2-е таймы, где мы просто очень жиденько обделывались... Очень надеюсь, что на следующий сезон, все сделают выводы, у игроков появится воля к победе, а у тренера хотя бы план Б на игру... Всем добра, форца Интер, верим блеать!
Весь сезон только и слышно было, какие прекрасные Аталанта и Лацио, как они борются с кабинетным произволом, какой герой Иммобиле, как много забивает Аталанта.
Почему вы не болели за Аталанту против интера, который из года в год позорит Италию в ЕК и не воспитал никого для сборной Италии?
Весь сезон только и слышно было, какие прекрасные Аталанта и Лацио, как они борются с кабинетным произволом, какой герой Иммобиле, как много забивает Аталанта.
Почему вы не болели за Аталанту против интера, который из года в год позорит Италию в ЕК и не воспитал никого для сборной Италии?