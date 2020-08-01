ГлавнаяВсе матчи
Матчи Италия. Серия А 2019/2020
Лига чемпионов 2019/2020
Лига Европы 2019/2020
Россия. Суперкубок 2019
Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Англия. Суперкубок 2019
Англия. Премьер-Лига 2019/2020
Испания. Суперкубок 2019
Испания. Примера 2019/2020
Италия. Суперкубок 2019
Италия. Серия А 2019/2020
Германия. Суперкубок 2019
Германия. Бундеслига 2019/2020
Франция. Суперкубок 2019
Франция. Лига 1 2019/2020
Кубок России 2020/2021
Англия. Кубок 2019/2020
Англия. Кубок Лиги 2019/2020
Испания. Кубок 2019/2020
Италия. Кубок 2019/2020
Германия. Кубок 2019/2020
Франция. Кубок 2019/2020
Франция. Кубок Лиги 2019/2020
Россия. ФНЛ 2020/2021
Евро-2020
Украина. Премьер-Лига 2019/2020
Нидерланды. Эредивизие 2019/2020
Португалия. Примейра 2019/2020
Суперкубок УЕФА 2018
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Лига Наций 2020/2021
Клубный чемпионат мира 2019
Чемпионат мира 2018
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Казахстан. Премьер-лига 2020
Австралия. А-Лига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Первая Лига 2019/2020
Азербайджан. Премьер-Лига 2019/2020
Албания. Суперлига 2019/2020
Англия. Лига Два 2019/2020
Англия. Лига Один 2019/2020
Англия. Чемпионшип 2019/2020
Аргентина. Суперлига 2019/2020
Аргентина. Примера Б Метро 2019/2020
Аргентина. Примера Б Насьональ 2019/2020
Аргентина. Примера C Метро 2019/2020
Армения. Премьер-Лига 2019/2020
Беларусь. Высшая лига 2020
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Бельгия. Плей-офф за место в Лиге Европы 2018/2019
Бельгия. Вторая лига 2019/2020
Болгария. Вторая лига 2019/2020
Бразилия. Лига Гаушо 2020
Бразилия. Серия А 2020
Бразилия. Серия B 2020
Венгрия. Чемпионат I 2019/2020
Германия. Вторая Бундеслига 2019/2020
Германия. Третья лига 2019/2020
Гондурас. Лига Насьональ 2019/2020
Греция. Суперлига 2019/2020
Дания. Суперлига 2019/2020
Египет. Премьер-Лига 2019/2020
Израиль. Первый дивизион 2019/2020
Израиль. Премьер-Лига 2019/2020
Исландия. Высший дивизион 2020
Испания. Сегунда 2019/2020
Италия. Серия B 2019/2020
Катар. Старс Лига 2019/2020
Кипр. Первый дивизион 2019/2020
Китай. Суперлига 2020
Коста-Рика. Примера дивизион 2019/2020
Латвия. Высшая лига 2020
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2020
Марокко. Ботола Про 2019/2020
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Копа Судамерикана 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2020
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2018. Европа
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Товарищеские матчи. Клубы 2020
Товарищеские матчи. Сборные 2020
Чемпионат Европы U21 2019
Отбор Евро-2021 (до 21)
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Нидерланды. Кубок 2019/2020
Нидерланды. Первый дивизион 2019/2020
Норвегия. Высшая лига 2020
Польша. Первый дивизион 2019/2020
Польша. Экстракласса 2019/2020
Португалия. Кубок 2019/2020
Португалия. Кубок Лиги 2019/2020
Португалия. Сегунда 2019/2020
Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2019/2020
Россия. Премьер-Лига Крыма 2019/2020
Румыния. Лига 1 2019/2020
Румыния. Лига 2 2019/2020
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2019/2020
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2019/2020
Словения. Вторая лига 2019/2020
Словения. Первая лига 2019/2020
США. МЛС 2020
Таджикистан. Высшая Лига 2020
Турция. Первая лига 2019/2020
Турция. Супер-Лига 2019/2020
Украина. Кубок 2019/2020
Украина. Первая лига 2019/2020
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2019/2020
Финляндия. Высшая лига 2020
Финляндия. Первый дивизион 2020
Франция. Лига 2 2019/2020
Хорватия. Первая лига 2019/2020
Чехия. Первая лига 2019/2020
Чили. Примера B 2020
Швейцария. Суперлига 2019/2020
Швеция. Высшая Лига 2020
Швеция. Первая лига 2020
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Эстония. Высшая лига 2020
ЮАР. Премьер-Лига 2019/2020
Япония. J-Лига 2020
2020-08-01
2019-08-24
2019-08-25
2019-08-26
2019-08-30
2019-08-31
2019-09-01
2019-09-14
2019-09-15
2019-09-16
2019-09-20
2019-09-21
2019-09-22
2019-09-24
2019-09-25
2019-09-26
2019-09-28
2019-09-29
2019-09-30
2019-10-05
2019-10-06
2019-10-19
2019-10-20
2019-10-21
2019-10-25
2019-10-26
2019-10-27
2019-10-29
2019-10-30
2019-10-31
2019-11-02
2019-11-03
2019-11-04
2019-11-08
2019-11-09
2019-11-10
2019-11-23
2019-11-24
2019-11-25
2019-11-30
2019-12-01
2019-12-02
2019-12-06
2019-12-07
2019-12-08
2019-12-14
2019-12-15
2019-12-16
2019-12-18
2019-12-20
2019-12-21
2019-12-22
2020-01-05
2020-01-06
2020-01-11
2020-01-12
2020-01-13
2020-01-18
2020-01-19
2020-01-20
2020-01-24
2020-01-25
2020-01-26
2020-02-01
2020-02-02
2020-02-03
2020-02-05
2020-02-07
2020-02-08
2020-02-09
2020-02-15
2020-02-16
2020-02-17
2020-02-21
2020-02-22
2020-02-23
2020-02-29
2020-03-01
2020-03-08
2020-03-09
2020-06-20
2020-06-21
2020-06-22
2020-06-23
2020-06-24
2020-06-26
2020-06-27
2020-06-28
2020-06-30
2020-07-01
2020-07-02
2020-07-04
2020-07-05
2020-07-07
2020-07-08
2020-07-09
2020-07-11
2020-07-12
2020-07-13
2020-07-14
2020-07-15
2020-07-16
2020-07-18
2020-07-19
2020-07-20
2020-07-21
2020-07-22
2020-07-23
2020-07-24
2020-07-25
2020-07-26
2020-07-28
2020-07-29
2020-08-01
2020-08-02
Аталанта - Интер
Брешиа - Сампдория
Милан - Кальяри
Наполи - Лацио
Ювентус - Рома

Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта против Интер

Аталанта Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо) 0:2 Логотип футбольный клуб Интер (Милан) Интер
Аталанта
Интер
Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)
0 : 2
завершен
01 августа 2020, 21:45
суббота
Смотреть трансляцию
Логотип футбольный клуб Интер (Милан)
Италия. Серия А 2019/2020, 38 тур
Стадион Атлети Адзурри (Бергамо)
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
BetCity 2.65 3.80 2.60
Fonbet 42.00 20.00 1.04
Мелбет 2.69 3.84 2.51
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Голы
1’ 0:1 Д'Амброзио Данило
ассистент Янг Эшли
20’ 0:2 Янг Эшли
ассистент Гальярдини Роберто
Наказания
23’ де Врей Стефан
Джимсити Берат 25’
Толой Рафаэль 44’
56’ Брозович Марцело
86’ Ханданович Самир
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Спортиелло Марко Голлини Пьерлуиджи 5’
Хатебур Ханс Кастань Тимоти 61’
Муриэль Луис Пашалич Марио 61’
Малиновский Руслан Фройлер Ремо 61’
71’ Санчес Алексис Мартинес Лаутаро
77’ Шкриньяр Милан Бастони Алессандро
77’ Бираги Кристиано Д'Амброзио Данило
90’ Эриксен Кристиан Барелла Николо
90’ Мозес Виктор Янг Эшли
Да Рива Джакопо Гомес Алехандро 90+1’
Статистика
 12 Удары по воротам 11
1 Удары в створ 3
11 Фолы 12
7 Угловые 1
2 Офсайды 1
53% Владение мячом 47%
1 Cэйвы 1
2 Предупреждения 3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Rheinfall
Rheinfall
03 августа в 16:52
Первый за 3 последних сезона не валидольный последний тур. Причём с главным конкурентом за место.

Show must go on! Forza Inter!
Фредерик Крюгер
Фредерик Крюгер ответ Угадайте кто (раскрыть)
03 августа в 11:16
    spectator
    spectator
    02 августа в 19:27
    Не ожидал такого результата. Думал будет содом и гоморра, но как то чересчур идеально сыграли. Ну что ж...2е место, уже какой никакой шаг вперёд по сравнению с прошлым годом. На следующий год уже спрос будет с Конте серьезный.
    Groove000
    Groove000
    02 августа в 16:36
    Лучший сезон Интера за последние 10 лет. Всего одно очко отставание от первого места. Конечно, если бы не пара глупых сливов, сейчас бы праздновали чемпионство. Удачи в ЛЕ и в следующем сезоне
    football is a great game
    football is a great game
    02 августа в 14:17
    Наш сезон не был плохим. Но и чтобы сказать, что он был хорошим, чего-то не хватает, чуть-чуть.

    Смотрю я в таблицу, и понимаю, что Юве конечно знатно расслабился в конце и выглядит все круче, чем есть на самом деле, конечно, и мы оказались слабее не на 1 очко, как в таблице, но и не намного. Так, чуть-чуть.

    Пилять, ведь доведи мы до победы матч с Вероной и не 79ись мы в концовке матча с Болоньей, все могло быть куда веселее. Минимум Юве мог занервничать, а мы наоборот словить кураж... Но сложилось все так, как сложилось. Короче, правда в том, что окончательно слились из гонки мы не в январе в серии ничей, и даже не в феврале-марте проиграв Лацио и Юве, а в 30-31 турах. Все это время шансы были, просто мы уже в них не верили. Чуть-чуть.

    Весь сезон таким вышел, везде где-то чуть-чуть не хватило.
    Надеюсь, в следующем году мы эти "чуть-чуть" недостатка класса, опыта, характера доберем и все будет ещё лучше.
    Угадайте кто
    Угадайте кто ответ Фредерик Крюгер (раскрыть)
    02 августа в 14:06
    Каждый раз хейтеры несут одну и ту же пургу, а потом ноют.)
    Угадайте кто
    Угадайте кто ответ Лёня_ Макинтош (раскрыть)
    02 августа в 14:05
    Молитесь на косого гобба и гобба в парике)
    Фридрих Гаус
    Фридрих Гаус
    02 августа в 13:15
    Короче указали пригороду, кто в Ломбардии главный это C'è solo l'Inter Путь вторые по глупости с оставание в одно очко, но я доволен сезоном. Впервые оптимизм на будущий сезон, главное помнить почему в этом году этих очков не хватило. Удачи и успеха Интеру на будущий сезон и на игры этой Лиги Европы.
    S.T.A.L.K.E.R.135
    S.T.A.L.K.E.R.135
    02 августа в 12:10
    Всех с победой, ждём ЛЕ, не самый плохой сезон, с нетерпением ожидаю следующий сезон. Удачи Интеру и его поклонникам , FORZA!
    Лёня_ Макинтош
    Лёня_ Макинтош
    02 августа в 12:02


    Не смотря ни на что Гальярдини и Брозович Аут! А так за матч спасибо давно не получал такого удовольствия. Де Врей похоже 1й тур пропускает.
    ps
    Противоречивый сезон. 82 очка, 2 место, отставание от горбатых на 1 очко, из сложной группы в ЛЧ почти вышли, лучшая защита в лиге, 2-е нападение... Вроде о таком можно только мечтать было перед началом сезона. Но есть одно большое НО. Я смотрел все матчи... И никуя у меня из памяти не сотрешь многочисленные 2-е таймы, где мы просто очень жиденько обделывались... Очень надеюсь, что на следующий сезон, все сделают выводы, у игроков появится воля к победе, а у тренера хотя бы план Б на игру... Всем добра, форца Интер, верим блеать!
    RUPRICHT
    RUPRICHT
    02 августа в 11:32
    ОБИДНО Я РАСЧИТЫВАЛ НА БОРЬБУ ГИГАНТОВ А ПОЛУЧИЛАСЬ ИГРА В ОДНИ ВОРОТА！？
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    02 августа в 10:56
    Как же так, Аталанта? Как вы могли проиграть нерадзурри...Тем более так легко и безвольно! Мда, печально.
    Фредерик Крюгер
    Фредерик Крюгер ответ juvenale (раскрыть)
    02 августа в 10:03
    Варди это юноша по сравнению с итальянскими напами
    Фредерик Крюгер
    Фредерик Крюгер ответ Угадайте кто (раскрыть)
    02 августа в 10:02
    В следующем году Ювентус будет отправлен в Серию С за связи с судьями
    Фредерик Крюгер
    Фредерик Крюгер ответ Пьеркарло Гиндзани (раскрыть)
    02 августа в 10:01
      Ozabot
      Ozabot
      02 августа в 09:39
      «Аталанта» сильно просела после карантина. Либо потеряли нить игры, либо все другие команды уже приспособились к их игре. Уже нет такого куража, как прежде, и забивать перестали.
      Z. Kramer
      Z. Kramer ответ Gahi (раскрыть)
      02 августа в 09:38
      В Италии нет призёров, только в России какие то медали вручаются за 2-3 места.
      BARRRS
      BARRRS
      02 августа в 09:19
      Истинный чемпион Италиий!
      112910415
      112910415
      02 августа в 05:33
      Аталанта хитрит ...
      cska vperiod
      cska vperiod
      02 августа в 05:10
      Не смогли поднажать, чтобы обойти Юве.
      Comentarios
      Comentarios
      02 августа в 01:35
      Немного Интеру не хватило. А у Ювентуса наконец то конкуренция появилась. Аталанта и Милан кровушки попьют в следующем сезоне.
      Пьеркарло Гиндзани
      Пьеркарло Гиндзани
      02 августа в 01:17
      Ребят, я поражаюсь вашему цинизму.
      Весь сезон только и слышно было, какие прекрасные Аталанта и Лацио, как они борются с кабинетным произволом, какой герой Иммобиле, как много забивает Аталанта.
      Почему вы не болели за Аталанту против интера, который из года в год позорит Италию в ЕК и не воспитал никого для сборной Италии?
      Пьеркарло Гиндзани
      Пьеркарло Гиндзани ответ Wolf77785 (раскрыть)
      02 августа в 01:15
        Gahi
        Gahi
        02 августа в 00:54
        Интер раставил всё на свои места. Аталанта играла держа в голове игру в Л/Ч, Лацио даже не в призерах. Новый сезон обещает быть огненный. Удачи
        fanliverpoolfan22
        fanliverpoolfan22
        02 августа в 00:44
        Посмотрел таблицу Сериала а ведь ювентус опередил Интер только на одно очко,эх если бы не две левейших пенок юве против Аталанты,плак плак,сочувствую фанатам интера.
        Wolf77785
        Wolf77785
        02 августа в 00:32
        обидно, если бы юве не нарисовали столько очков, это игра была чемпионской и уже бы другая развязка могла быть и мотивация запредельная!!
        Верг
        Верг
        02 августа в 00:25
        Жаль, топил за аталанту
        juvenale
        juvenale
        02 августа в 00:10
        сегодня кстати страж интера РОкки отсудил последний матч в карьере))и даже тут умудрился поставить левый пеналь и засчитать второй гол РОмы,после фола на Бернардески
        juvenale
        juvenale ответ sihafazatron (раскрыть)
        02 августа в 00:09
        алкаш-пенсионер варди рулит аха
        sihafazatron
        sihafazatron ответ juvenale (раскрыть)
        02 августа в 00:07
        Варди это исключение, а в сериале каждый год пенсионеры рулят)))
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100