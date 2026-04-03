Наклейки Panini к чемпионату мира-2026 будут доступны в России

03 апреля 2026, 17:42

В пресс-службе Panini сообщили, что коллекция наклеек к чемпионату мира-2026 будет доступна в России.

Турнир пройдёт в Канаде, Мексике и США с 11 июня по 19 июля.

Альбом Panini сейчас находится на финальной стадии подготовки. Как только окончательный список участников турнира будет официально опубликован, в альбом будут внесены актуальные 6 разворотов, и коллекция пойдёт в печать. Впервые за всё время существования альбомов про мундиаль от Panini (с 1970 года) сроки определения участников и старт самого чемпионата происходят с минимальным интервалом. Поэтому во всём мире коллекционеры смогут начать готовиться к главному спортивному событию лета только за полтора-два месяца до первого свистка. Когда был другой регламент чемпионата, мы старались выпустить наши коллекции в марте. Также сообщаем, что ближе к июню обязательно будут выпущены дополнительные наборы наклеек с обновлением всех сборных.

В этом году коллекционные наклейки к чемпионату мира появятся в более 70 странах мира, и это событие после перерыва с Катаром мы не пропустим в России. Кстати, одноимённые карточки с 42 командами, которые первыми прошли квалификацию, уже в продаже в мире, в том числе в России. Также рады сообщить, что этот мундиаль будет беспрецедентным по масштабу и для Panini в том числе. Впервые в Северной Америке наклейки можно найти не в классических пакетиках, а там, где большинство людей их не ожидает увидеть: под этикеткой бутылки Coca-Cola. 12 наклеек предназначены для специальной страницы Coca Cola в официальном альбоме Panini для стран, принимающих чемпионат у себя. Это миллионы бутылок.

Первый альбом наклеек Panini в СССР про мундиаль появился в 1990 году. С тех пор альбом выпускался в России каждые четыре года. Исключение — ЧМ-2022 в Катаре, в России наклейки официально не продавались, их можно было заказать на зарубежных маркетплейсах.

В данный момент в продажу уже поступили карточки ЧМ-2026 других компаний, их можно купить в торговых центрах или киосках.

Источник: tass.ru Фото: Сайт Panini America
Более 8,4 млн человек посетили игры сборной России во всём мире с 1992-го
02 апреля
Домашние матчи сборной России за всё время посетили более 3,7 млн зрителей
02 апреля
Матч Россия — Мали посетили почти 35 тысяч зрителей
01 апреля
Ширко раздаст автографы перед матчем «Спартак» — «Локомотив»
30 марта
FSA: Больше 75% болельщиков не поддерживают использование VAR в АПЛ
30 марта
Свищёв сообщил, что Минздрав заблокировал закон о возвращении пива
28 марта
tctsrfhg2st4
03 апреля в 18:16
Ну что.... теперь осталось узнать цену всего этого...
ge284zya7ppq
03 апреля в 17:52
Будем довольствоваться хотя бы наклейками(
Гость
