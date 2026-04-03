Наклейки Panini к чемпионату мира-2026 будут доступны в России

В пресс-службе Panini сообщили, что коллекция наклеек к чемпионату мира-2026 будет доступна в России.

Турнир пройдёт в Канаде, Мексике и США с 11 июня по 19 июля.

Альбом Panini сейчас находится на финальной стадии подготовки. Как только окончательный список участников турнира будет официально опубликован, в альбом будут внесены актуальные 6 разворотов, и коллекция пойдёт в печать. Впервые за всё время существования альбомов про мундиаль от Panini (с 1970 года) сроки определения участников и старт самого чемпионата происходят с минимальным интервалом. Поэтому во всём мире коллекционеры смогут начать готовиться к главному спортивному событию лета только за полтора-два месяца до первого свистка. Когда был другой регламент чемпионата, мы старались выпустить наши коллекции в марте. Также сообщаем, что ближе к июню обязательно будут выпущены дополнительные наборы наклеек с обновлением всех сборных.

В этом году коллекционные наклейки к чемпионату мира появятся в более 70 странах мира, и это событие после перерыва с Катаром мы не пропустим в России. Кстати, одноимённые карточки с 42 командами, которые первыми прошли квалификацию, уже в продаже в мире, в том числе в России. Также рады сообщить, что этот мундиаль будет беспрецедентным по масштабу и для Panini в том числе. Впервые в Северной Америке наклейки можно найти не в классических пакетиках, а там, где большинство людей их не ожидает увидеть: под этикеткой бутылки Coca-Cola. 12 наклеек предназначены для специальной страницы Coca Cola в официальном альбоме Panini для стран, принимающих чемпионат у себя. Это миллионы бутылок.