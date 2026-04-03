ФИФА повысила цены на билеты на финал чемпионата мира 2026 года

03 апреля 2026, 18:54

Международная федерация футбола (ФИФА) повысила максимальную цену билета на финал чемпионата мира 2026 года до 10 990 долларов после возобновления продаж в среду, которое было затруднено из-за сбоев.

Ранее был окончательно утверждён состав из 48 команд-участниц мундиаля, который пройдёт в Канаде, Мексике и США этим летом.

Когда ФИФА начала продавать билеты после жеребьёвки турнира в декабре, стоимость была 8 680 долларов.

Билеты категории 2 на матч, который пройдёт 19 июля на стадионе «МетЛайф» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси) стали стоить 7 380 долларов (до этого было 5 575 долларов). Билеты категории 3 — 5 785 долларов (ранее — 4 185).

К вечеру среды билеты были доступны только на 17 из 72 матчей группового этапа и ни на одну игру плей-офф.

Футбольный руководящий орган использует динамическое ценообразование для соревнования, которое пройдёт в 11 городах США, а также в трёх городах Мексики и двух городах Канады.

К вечеру на первый матч сборной США с Парагваем, который состоится 12 июня на стадионе «SoFi» в Инглвуде (Калифорния), были доступны только билеты по цене 2 735 долларов — самые дорогие места, и цена осталась неизменной по сравнению с декабрём. Билеты на поединок американцев с Австралией в Сиэтле 19 июня и встречу 25 июня против Турции в Инглвуде не были доступны.

К вечеру среды на матч открытия турнира между Мексикой и Саудовской Аравией 11 июня в Мехико были доступны только билеты по цене 2 985 долларов (в декабре было 2 355). На первый матч Канады 12 июня против Боснии и Герцеговины в Торонто оставались билеты по 2 240 долларов (раньше — 2 170).

Все комментарии
Фил Кио
Фил Кио
04 апреля в 00:30
Надо срочно покупать, это не последнее повышение, в мире глобальная инфляция.
5zjh7vrzzhvc
5zjh7vrzzhvc
03 апреля в 20:20
До старта ЧМ ещё подымут
Jeck Denielse
Jeck Denielse
03 апреля в 19:23, ред.
Буржуи сделали бы сразу....1 билет- 1 млрд долларов......
Варвар7
Варвар7
03 апреля в 19:23
"Кризис не чего не поделаешь" - "А кому щас легко"....)))
