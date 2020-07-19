В 1 Шмейхель Каспер Голов пропущено: 3 Спасений: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 88 Минут сыграно: 90

З 29 Беннетт Райан Блоки: 1 Выносы: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 95 Минут сыграно: 45

З 5 Морган Уэс Ударов всего: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 75 Точность пасов: 97 Минут сыграно: 90

З 56 Томас Люк Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 9 Точные навесы: 4 Перехваты: 1 Пасы: 52 Точность пасов: 83 Минут сыграно: 90

З 6 Эванс Джонни Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 107 Точность пасов: 93 Минут сыграно: 90

П 15 Барнс Харви Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 88 Минут сыграно: 83

П 2 Джастин Джеймс Ударов всего: 2 Отборы: 4 Блоки: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 68 Точность пасов: 85 Минут сыграно: 90

П 25 Ндиди Вилфрид Ударов всего: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Выносы: 1 Пасы: 52 Точность пасов: 92 Минут сыграно: 70

П 8 Тилеманс Юри Фолов заработано: 4 Отборы: 1 Всего навесов: 14 Точные навесы: 2 Пасы: 43 Точность пасов: 81 Минут сыграно: 70

Н 9 Варди Джейми Ударов всего: 6 Ударов в створ: 1 Выносы: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 63 Минут сыграно: 90

Н 17 Перес Айосе Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 100 Минут сыграно: 59

Запасные игроки

В 12 Уорд Дэнни

З 39 Джонсон Дарнелл

П 7 Грэй Демарай Ударов всего: 4 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 94 Минут сыграно: 45

П 22 Джеймс Мэттью

П 24 Менди Нампалис Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 92 Минут сыграно: 20

П 26 Прат Деннис Ударов всего: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Пасы: 16 Точность пасов: 94 Минут сыграно: 20

П 20 Чудхури Хамза

Н 14 Ихеаначо Келечи Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Перехваты: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 84 Минут сыграно: 31