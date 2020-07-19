|Тоттенхэм
|3:0
|Лестер Сити
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3 : 0
завершен
19 июля 2020, 18:00
воскресенье
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Стадион Тоттенхэм Хотспур Стэдиум (Лондон)
|Джастин Джеймс
|1:0(А)
|6’
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Кейн Харри
ассистент Моура Лукас
|2:0
|37’
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Кейн Харри
ассистент Моура Лукас
|3:0
|40’
|Моура Лукас
|57’
|73’
|Эванс Джонни
|Санчес Давинсон
|86’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Грэй Демарай
|Беннетт Райан
|59’
|Ихеаначо Келечи
|Перес Айосе
|70’
|Прат Деннис
|Тилеманс Юри
|70’
|Менди Нампалис
|Ндиди Вилфрид
|Ламела Эрик
|Ло Чельсо Джовани
|77’
|Бергвейн Стевен
|Моура Лукас
|77’
|83’
|Хирст Джордж
|Барнс Харви
|Жедсон
|Сон Хын-Мин
|89’
|Скипп Оливер
|Уинкс Харри
|90+2’
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|7
|Удары по воротам
|24
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|3
|Удары в створ
|6
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|15
|Фолы
|10
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|4
|Угловые
|13
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|4
|Офсайды
|0
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|29%
|Владение мячом
|71%
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|6
|Cэйвы
|1
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|2
|Предупреждения
|1
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