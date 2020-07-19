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Тоттенхэм - Лестер Сити
Борнмут - Саутгемптон

Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм против Лестер Сити

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Голы
Джастин Джеймс 1:0(А) 6’
Кейн Харри
ассистент Моура Лукас 		2:0 37’
Кейн Харри
ассистент Моура Лукас 		3:0 40’
Наказания
Моура Лукас 57’
73’ Эванс Джонни
Санчес Давинсон 86’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
46’ Грэй Демарай Беннетт Райан
59’ Ихеаначо Келечи Перес Айосе
70’ Прат Деннис Тилеманс Юри
70’ Менди Нампалис Ндиди Вилфрид
Ламела Эрик Ло Чельсо Джовани 77’
Бергвейн Стевен Моура Лукас 77’
83’ Хирст Джордж Барнс Харви
Жедсон Сон Хын-Мин 89’
Скипп Оливер Уинкс Харри 90+2’
Статистика
 7 Удары по воротам 24
3 Удары в створ 6
15 Фолы 10
4 Угловые 13
4 Офсайды 0
29% Владение мячом 71%
6 Cэйвы 1
2 Предупреждения 1
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Все комментарии
galem72
galem72
20 июля в 11:01
Лисы откровенно поплыли после карантина. Более чем уверен, Лестер даст бой МЮ в последнем туре.
DXTK
DXTK
20 июля в 09:13
Закономерная победа шпор, урагана с дублем.
112910415
112910415
20 июля в 05:14
перспективы Лестера подвисли ...
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
20 июля в 00:17
Спаркси, вар не последняя инстанция, но именно вар вернул вас туда, где вы должны быть, а про Скомину бы лучше молчал, забыл, как Мосс и Дин раньше помогали Тоттену, а про геев зря, зачем обижаешь фанатов Тоттена из Лондона.
Угадайте кто
Угадайте кто
19 июля в 23:48
Скорее его дубль помог МЮ), Тотену эта победа как мёртвому припарка)
Тео Джонс
Тео Джонс
19 июля в 22:33
Как я и прогнозировал Лестер сольет борьбу за ЛЧ, хотя я ожидал это еще ранее.
матос
матос
19 июля в 21:01
Эх Лисы Лисы , что манков решили пустить в ЛЧ , самим не хочется там играть???
Beka_byaka
Beka_byaka
19 июля в 20:54, ред.
Лестер не топ клуб. Ожидать от них чтото больше чем они последние несколько лет показывают, было бы не справедливо. Также, они все ещё не потеряли шанса, попадания в ЛЧ. В любом случае попадут они туда или нет, клуб достойно выступил и заслужил уважения.
sparxx2
sparxx2
19 июля в 20:35
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    19 июля в 20:29
    Похоже, что это поражение означает, что лисы не сыграют в ЛЧ в следующем сезоне! Надеюсь, что там будет Манчестер Юнайтед. Ну а Тоттенхэм сделал игру еще в первом тайме) С разгромной и заслуженной победой, шпоры!
    Угадайте кто
    Угадайте кто ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
    19 июля в 20:16
    Одолжите ему Скомину. Без словенца или Оливера скаузер (Роджерс) бессилен)))
    Угадайте кто
    Угадайте кто ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
    19 июля в 20:15
    Собственно там и должен был играть Ливерпуль, если бы Скомина не вытащил их из группы.
    Угадайте кто
    Угадайте кто
    19 июля в 20:14
    Никогда Кейн не нравился, но молодец, сослужил службу красному Манчестеру.)
    azkan
    azkan ответ ст_прапорщик (раскрыть)
    19 июля в 20:07
    С победой вас!
    Nazi
    Nazi
    19 июля в 20:07
    Тоттенхем как злая собака, ни себе, ни другим :)

    Жаль Лестер. Хотя сами виноваты, профукали такой задел...
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22 ответ ст_прапорщик (раскрыть)
    19 июля в 20:06
    Да здраствует ле
    ст_прапорщик
    ст_прапорщик ответ Конфедерат (раскрыть)
    19 июля в 20:04
    с какого перепугу? В последнем туре Лисы играют дома с МЮ - все карты в руки!!!
    Конфедерат
    Конфедерат
    19 июля в 19:59
    Прощай ЛЧ...
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    19 июля в 19:57
    Теперь Лестеру надо выносить мю в последнем туре,если сегодня обыграли бы кур место в лч была бы обеспечена ,очень жаль Роджерс бездарь соберись.
    ст_прапорщик
    ст_прапорщик
    19 июля в 19:55
    Всех Шпор с победой!
    ст_прапорщик
    ст_прапорщик
    19 июля в 19:54
    Скиппа можно было и пораньше выпустить, очень интересно на него было-бы посмотреть
    azkan
    azkan
    19 июля в 19:41
    Льорис хорош. И на выходе и штрафные тащит. А не как наша кепка лять..
    azkan
    azkan ответ ст_прапорщик (раскрыть)
    19 июля в 19:39
    Судья тоже самое сказал))))
    Угадайте кто
    Угадайте кто
    19 июля в 19:34
    На руку Манчестер Юнайтед
    ст_прапорщик
    ст_прапорщик ответ azkan (раскрыть)
    19 июля в 19:31
    да ни фига там не было
    azkan
    azkan
    19 июля в 19:28
    Судья, сам пошел смотреть ВАР?!
    dimagas2
    dimagas2 ответ azkan (раскрыть)
    19 июля в 19:20
    Так нет еще Перейры и Сююнджу,это 4 ключевых игрока.
    azkan
    azkan
    19 июля в 19:19
    Роджерс гоняет своих, молодцы лисы!
    DXTK
    DXTK
    19 июля в 18:56
    Смотрю Моур дает отличный шанс своим бывшим и Челси и МЮ попасть в ЛЧ))))) хотя надеюсь Лестер заскочит на этот турнир.
    azkan
    azkan
    19 июля в 18:56
    Трудно им без Силлуэла и Мэдисона. И если они уйдут Роджерсу нужны новые игроки вместо них.
    А так спасибо Жозе, помогает по старой дружбе)))
    Да и футболисты выдают хорошую игру, помня как они про..рали АПЛ Лестеру)))
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