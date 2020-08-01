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2 : 1
завершен
01 августа 2020, 19:30
суббота
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Стадион Уэмбли
|5’
|0:1
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Пулишич Кристиан
ассистент Жиру Оливье
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1:1(П)
|28’
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Обамеянг Пьер-Эмерик
ассистент Пепе Николя
|2:1
|67’
|14’
|Ковачич Матео
|26’
|Аспиликуэта Сезар
|45+4’
|Маунт Мэйсон
|73’
|Ковачич Матео
|Себальос Даниэль
|73’
|75’
|Рюдигер Антонио
|Тренеру Артета Микель
|75’
|89’
|Баркли Росс
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|35’
|Кристенсен Андреас
|Аспиликуэта Сезар
|49’
|Педро
|Пулишич Кристиан
|78’
|Абрахам Тэмми
|Жиру Оливье
|78’
|Хадсон-Одои Каллум
|Рюдигер Антонио
|79’
|Баркли Росс
|Маунт Мэйсон
|Нкетиа Эдвард
|Ляказетт Александр
|82’
|Папастатопулос Сократис
|Луис Давид
|88’
|Колашинац Сеад
|Тирни Киран
|90+12’
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|11
|Удары по воротам
|9
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|3
|Удары в створ
|3
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|2
|Фолы
|14
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|6
|Угловые
|4
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|3
|Офсайды
|0
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|40%
|Владение мячом
|60%
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|2
|Cэйвы
|1
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|1
|Предупреждения
|6
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|0
|Удаления
|1
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Тут другие вопросы смущают.
Тут другие вопросы смущают.
По игре Арсенал был сильнее.
По игре Арсенал был сильнее.
Сезон вышел для них в итоге неплохой.
Отдельный привет фанам Челси, которые после победы над МЮ в кубке в комментах тут кричали, что три победы МЮ над Челси ничего не решали , мол они все равно выше в таблице и кубок выиграют.
В итоге соснули и там, и там. Приятно.
Сезон вышел для них в итоге неплохой.
Отдельный привет фанам Челси, которые после победы над МЮ в кубке в комментах тут кричали, что три победы МЮ над Челси ничего не решали , мол они все равно выше в таблице и кубок выиграют.
В итоге соснули и там, и там. Приятно.
Аспиликуэта мог (не должен был) оставить Челси в меньшинстве. Тэйлор (ублюдок) такие решения принимал против бывшего защитника Челси, сам знаешь кого. 2:1 по делу ИМХО
Аспиликуэта мог (не должен был) оставить Челси в меньшинстве. Тэйлор (ублюдок) такие решения принимал против бывшего защитника Челси, сам знаешь кого. 2:1 по делу ИМХО