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Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал против Челси

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Голы
5’ 0:1 Пулишич Кристиан
ассистент Жиру Оливье
Обамеянг Пьер-Эмерик 1:1(П) 28’
Обамеянг Пьер-Эмерик
ассистент Пепе Николя 		2:1 67’
Наказания
14’ Ковачич Матео
26’ Аспиликуэта Сезар
45+4’ Маунт Мэйсон
73’ Ковачич Матео
Себальос Даниэль 73’
75’ Рюдигер Антонио
Тренеру Артета Микель 75’
89’ Баркли Росс
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
35’ Кристенсен Андреас Аспиликуэта Сезар
49’ Педро Пулишич Кристиан
78’ Абрахам Тэмми Жиру Оливье
78’ Хадсон-Одои Каллум Рюдигер Антонио
79’ Баркли Росс Маунт Мэйсон
Нкетиа Эдвард Ляказетт Александр 82’
Папастатопулос Сократис Луис Давид 88’
Колашинац Сеад Тирни Киран 90+12’
Статистика
 11 Удары по воротам 9
3 Удары в створ 3
2 Фолы 14
6 Угловые 4
3 Офсайды 0
40% Владение мячом 60%
2 Cэйвы 1
1 Предупреждения 6
0 Удаления 1
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Все комментарии
dimagas2
dimagas2 ответ bn20 (раскрыть)
02 августа в 14:44
Никто и не спорит))
Тут другие вопросы смущают.
bn20
bn20 ответ dimagas2 (раскрыть)
02 августа в 14:36
По игре Арсенал был сильнее, челси проиграла заслуженно.
bn20
bn20
02 августа в 14:35
С победой канониров, кубок заслуженный 100%.

По игре Арсенал был сильнее.
Raamtvall
Raamtvall ответ dimagas2 (раскрыть)
02 августа в 13:25
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    02 августа в 11:01
    Молодчики, канониры! Блестящая финишная точка не самого в целом успешного сезона. Но после выигрыша кубка Англии его теперь не назовешь таким уж провальным) С волевой победой, пушкари! Обамеянг - просто лучший.
    dimagas2
    dimagas2 ответ Raamtvall (раскрыть)
    02 августа в 09:44
    Игра в ногу?Ты сам то повтор посмотри)))Нырок Жаки и театральные крики с в стиле Марсело или Алвеса))
    Raamtvall
    Raamtvall
    02 августа в 09:42
      Брулин
      Брулин
      02 августа в 09:41
      Поздравляю канониров с победой!
      Сезон вышел для них в итоге неплохой.
      Отдельный привет фанам Челси, которые после победы над МЮ в кубке в комментах тут кричали, что три победы МЮ над Челси ничего не решали , мол они все равно выше в таблице и кубок выиграют.
      В итоге соснули и там, и там. Приятно.
      VAN ARM
      VAN ARM
      02 августа в 07:29
      думал будет другой исход)))
      Klaus-S
      Klaus-S ответ dimagas2 (раскрыть)
      02 августа в 07:06
      Этого я не знаю. Но может быть, когда нибудь . )
      bratskij
      bratskij
      02 августа в 06:43
      Арсенал играть не умеет, так еще и симулянты такие же как барсуки.
      Ravshan878
      Ravshan878 ответ azkan (раскрыть)
      02 августа в 06:12
      Спасибо Azkan.Все дома сидим. Из магазина продуктов и домой. Как сами? Азкан всем здоровья.
      Comentarios
      Comentarios
      02 августа в 01:36, ред.
      Можно поздравить Арсенал с ЛЕ
      Адвокат 76
      Адвокат 76
      01 августа в 23:48
      Арсенал с победой!
      aNOOBis
      aNOOBis ответ Romeo 777 (раскрыть)
      01 августа в 23:09
      Судья-отстойный
      Верг
      Верг
      01 августа в 23:01
      Первый трофей артеты
      Crooclin
      Crooclin
      01 августа в 23:00
      Уррраааа!!!!
      Kirill Erokhin
      Kirill Erokhin
      01 августа в 22:40
      Арсенал с победой и попаданием в еврокубки! Пулишич, Педро и Аспи здоровья!
      Romeo 777
      Romeo 777
      01 августа в 22:37
      С победой Арсенал! Судья конечно не лучший свой матч отсудил, но в любом случае счёт на табло, Арсенал в ЛЕ, успехов там
      mphuZ
      mphuZ
      01 августа в 22:33
      Всех с победой! Завоевать трофей в таком сложном для нас сезоне - это многого стоит! И ещё в последний вагон Еврокубков сумели запрыгнуть!
      Владимир Тимофеевв
      Владимир Тимофеевв
      01 августа в 22:25
      Арсенал и его болельщиков с заслуженой с победой в кубке Англии ! Болельщикам синих не отчаиваться Челси несмотря на поражение в финале провёл хороший сезон в первый год под руководством Лэмпарда .
      aNOOBis
      aNOOBis ответ azkan (раскрыть)
      01 августа в 22:22
      Я Тэйлора тоже очень боялся
      aNOOBis
      aNOOBis ответ azkan (раскрыть)
      01 августа в 22:20
      Ну, это Тэйлор и он Челси в старте не убил. Уже достижение для него
      azkan
      azkan ответ aNOOBis (раскрыть)
      01 августа в 22:19
      Тоже правда. Я думал и в этой игре Луиза удалят. Ан нееет)) Удалили другого.
      aNOOBis
      aNOOBis ответ Klaus-S (раскрыть)
      01 августа в 22:18
      Строю в окрестностях церковь пресвятого Пьера-Эмерика. В качестве ЦФ когда команда играет, он бесподобен
      aNOOBis
      aNOOBis ответ Угадайте кто (раскрыть)
      01 августа в 22:17
      Ээээ. GTFO
      aNOOBis
      aNOOBis ответ номер 12 (раскрыть)
      01 августа в 22:16
      Это не серьёзно. Ведёшь статистику сколько кто кого поломал?
      aNOOBis
      aNOOBis ответ azkan (раскрыть)
      01 августа в 22:13
      Ну, денег надо от кубка ярмарок. У Арсенала Кронке, жмот. За неименьем кухарки, короче, и дворник красив.
      Аспиликуэта мог (не должен был) оставить Челси в меньшинстве. Тэйлор (ублюдок) такие решения принимал против бывшего защитника Челси, сам знаешь кого. 2:1 по делу ИМХО
      azkan
      azkan ответ Drossel (раскрыть)
      01 августа в 22:09
      И за этот кубок бились))))
      волгодон 2
      волгодон 2
      01 августа в 22:08
      Теперь посмотрим финал кубка Португалии для разнообразия?)
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