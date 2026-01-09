«Милан» сыграл вничью с «Дженоа»

1767909031

сегодня, 00:50

В матче итальянской Серии А встречались «Милан» и «Дженоа». Встреча завершилась со счетом 1:1.

Голом у хозяев отметился: Рафаэл Леау (90+2'). За гостей забил Коломбо (28').

По итогам встречи «Милан» имеет 39 очков, у гостей — 16 очков.

В следующем матче «Милан» сыграет 11 января, соперником будет «Фиорентина». «Дженоа» проведет следующий матч 12 января, (соперник — «Кальяри»).