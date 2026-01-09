Top.Mail.Ru
Лидер Левой партии ФРГ допустил возможность возвращения РФ на ЧМ

сегодня, 00:35

Сопредседатель Левой партии (ЛП) Германии Ян ван Акен допустил возможность возвращения России на чемпионат мира по футболу.

В интервью газете Der Tagesspiegel он высказал мнение, что «это было бы правильным» при определенных условиях. «Спорт, культура и наука могут быть последними оставшимися каналами коммуникации. Например, во время холодной войны по обе стороны железного занавеса были ученые-естествоиспытатели, которые все еще мирно сотрудничали», — констатировал он. Это, по его словам, оказало на него «глубокое влияние как на биолога».

Чемпионат мира 2026 года пройдет в Канаде, Мексике и США с 11 июня по 19 июля. В нем впервые примут участие 48 команд. Сборная России отстранена от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.

