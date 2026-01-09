Top.Mail.Ru
«Арсенал» и «Ливерпуль» не выявили победителя

сегодня, 01:00
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)0 : 0Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Арсенал» и «Ливерпуль». Встреча завершилась со счетом 0:0.

По итогам встречи «Арсенал» имеет 49 очков, у гостей — 35 очков.

В следующем матче «Арсенал» сыграет 17 января, соперником будет «Ноттингем Форест». «Ливерпуль» проведет следующий матч 17 января, (соперник — «Бернли»).

112910415
сегодня в 01:35
просто отдохнули
Grizly88
сегодня в 01:30
Во втором тайме Ливерпулю не хватило напа
Grizly88
сегодня в 01:27
Не знаю если и шас упустят титул Арсенал шансов у них не будет больше
Buzz Lightyear
сегодня в 01:23
Такой результат на руку Астон Вилле.
Capral
сегодня в 01:19
Матч разочарование. Большего ждал от этой игры, но ничего не ждал- ни от Вирца, ни от Фримпонга. Фримпонг, при всей его бестолковости, хорош на замене в конце игры, когда может убежать. А сегодня, проход по флангу, как правило заканчивался навесом. Типичный бегунок, не лишенный техники. Слот, уже Вирца выдвинул в центр поля, где ему и место, но и там немец себя не нашел... Ничем не запомнился, кроме cольного прохода в штрафную соперника, где сам же мяч и потерял, увлекшись атакой...

Арсенал, вообще, 1-й тайм сыграл безобразно и предсказуемо. Несколько раз пытались канониры через фланг обострить, получалось неплохо, но через центр пробиться к воротам Ливера не могли. Очень однообразная игра. И вот тут то, подумал: ну почему, команды АПЛ находят противоядие против прессинга Арсенала, против угроз с угловых, и только Бавария, так безграмотно и безвольно проиграла в Лондоне?!

Вобщем, только концовка, с её потасовкой слегка оживила скучноватый матч. Эх, надо было видеть вчера игру Н/К, которая команда выиграла-4:3, с огненной концовкой!!! А сегодня, откровенно игра не получилась. Ливер с первых минут играл от обороны, а лондонцы пытались, что-то предпринять, но не хватало креатива и выдумки в атаке. Кроме удара в перекладину у Ливера вспомнить нечего, а у Арсенала, кроме сольного флангового прохода в 1-м тайме, в стиле мини-футбола. Поэтому и тоскливые нули.
azkan
сегодня в 01:10
Всего 4 удара в створ на двоих. У Ливерпуля ни одного, кроме штанги.
Ничья в пользу шейхов. Думаю они догонят такой Арсенал.
shur
сегодня в 01:05
...две хитропопые команды заканчивали это блеклую,по другому и не назовёшь, скучную игру! И это АПЛ в середине сезона!!!
Grizly88
сегодня в 01:04
Унылая игра шас все клубы буксуют
