«Арсенал» и «Ливерпуль» не выявили победителя
1767909626
В матче английской Премьер-Лиги встречались «Арсенал» и «Ливерпуль». Встреча завершилась со счетом 0:0.
По итогам встречи «Арсенал» имеет 49 очков, у гостей — 35 очков.
В следующем матче «Арсенал» сыграет 17 января, соперником будет «Ноттингем Форест». «Ливерпуль» проведет следующий матч 17 января, (соперник — «Бернли»).
Арсенал, вообще, 1-й тайм сыграл безобразно и предсказуемо. Несколько раз пытались канониры через фланг обострить, получалось неплохо, но через центр пробиться к воротам Ливера не могли. Очень однообразная игра. И вот тут то, подумал: ну почему, команды АПЛ находят противоядие против прессинга Арсенала, против угроз с угловых, и только Бавария, так безграмотно и безвольно проиграла в Лондоне?!
Вобщем, только концовка, с её потасовкой слегка оживила скучноватый матч. Эх, надо было видеть вчера игру Н/К, которая команда выиграла-4:3, с огненной концовкой!!! А сегодня, откровенно игра не получилась. Ливер с первых минут играл от обороны, а лондонцы пытались, что-то предпринять, но не хватало креатива и выдумки в атаке. Кроме удара в перекладину у Ливера вспомнить нечего, а у Арсенала, кроме сольного флангового прохода в 1-м тайме, в стиле мини-футбола. Поэтому и тоскливые нули.
