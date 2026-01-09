Top.Mail.Ru
«Валенсия» заключила контракт с Умаром Садиком

сегодня, 09:50

Форвард «Реала Сосьедад» Умар Садик продолжит карьеру в «Валенсии». Нигерийский игрок подписал контракт с клубом до 2028 года.

Садик уже выступал за «Валенсию» на условиях аренды в прошлом сезоне. Он присоединился к команде также в январе и забил 6 голов в 19 матчах.

galem72
galem72
сегодня в 10:40
Вряд ли нигериец станет каким-то спасением для Мышей в нападении. У него нормальная статистика была только в Сегунде. После перехода в ЛЛ он стал обычным бесполезным столбом, да ещё и с порванными крестами.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 10:38
Валенсии, надо усилятся и усилятся, и пытаться побыстрее покинуть зону вылета.
shlomo
shlomo
сегодня в 09:54
Чел после ужасной травмы абсолютно никакой. Прям как и Себастьян Халлер .... если и возвращать карьеру, то сейчас ...
