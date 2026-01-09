«Валенсия» заключила контракт с Умаром Садиком
Форвард «Реала Сосьедад» продолжит карьеру в «Валенсии». Нигерийский игрок подписал контракт с клубом до 2028 года.
Садик уже выступал за «Валенсию» на условиях аренды в прошлом сезоне. Он присоединился к команде также в январе и забил 6 голов в 19 матчах.
