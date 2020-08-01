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2 : 1
завершен
вчера, 19:00
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Россия. Суперкубок 2020
Стадион ВЭБ-Арена (Москва)
Телетрансляция: Первый канал
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Дзюба Артём
ассистент Дуглас Сантос
|1:0
|14’
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Оздоев Магомед
ассистент Дриусси Себастьян
|2:0
|69’
|72’
|2:1
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Чорлука Ведран
ассистент Миранчук Алексей
|19’
|Рыбус Мацей
|48’
|Магкеев Станислав
|Дриусси Себастьян
|58’
|64’
|Миранчук Алексей
|Оздоев Магомед
|67’
|73’
|Баринов Дмитрий
|78’
|Миранчук Антон
|Жирков Юрий
|85’
|Азмун Сердар
|90+2’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|62’
|Смолов Федор
|Эдер
|71’
|Жемалетдинов Рифат
|Магкеев Станислав
|Жирков Юрий
|Дзюба Артём
|81’
|Мостовой Андрей
|Малком
|81’
|81’
|Рыбчинский Дмитрий
|Миранчук Антон
|Мусаев Леон
|Дриусси Себастьян
|88’
|Ерохин Александр
|Оздоев Магомед
|88’
|Ригони Эмилиано
|Азмун Сердар
|90+2’
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|4
|Предупреждения
|5
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Но уже смотри где Зенит и где ЦСКА....)))
Но уже смотри где Зенит и где ЦСКА....)))
твои колокола
мАсква по чем
твои златые купола
бом бом бом бом бом бом..
твои колокола
мАсква по чем
твои златые купола
бом бом бом бом бом бом..
"Поздравляем ЦСКА с 21-м титулом, в матче на Суперкубок по футболу 2020,между Локомотивом (Москва) - Зенит (Санкт Петербург)".....желаем дальнейших успехов матчах в которых ЦСКА не смог принять участие"
"Поздравляем ЦСКА с 21-м титулом, в матче на Суперкубок по футболу 2020,между Локомотивом (Москва) - Зенит (Санкт Петербург)".....желаем дальнейших успехов матчах в которых ЦСКА не смог принять участие"
И как я могу завидовать команде у которой трофеев в разы меньше чем у ЦСКА?)))
И как я могу завидовать команде у которой трофеев в разы меньше чем у ЦСКА?)))
Тебе дарованы огонь и сила
Когда команда и фанаты вместе
всегда ты первый на просторах мира
Зарядим все вместе,что б веселее было
Что б не кончалось во веки эта сила...
......и т . д. ......................................
Тебе дарованы огонь и сила
Когда команда и фанаты вместе
всегда ты первый на просторах мира
Зарядим все вместе,что б веселее было
Что б не кончалось во веки эта сила...
......и т . д. ......................................
Раз сегодня получили трофей.
Я и сказал - догоняйте лазурные ЦСКА по трофеям. Их у ЦСКА - 21. Вы вышли на второе место. Обошли Спартак -15 трофеев, Локо-14 трофеев.
Раз сегодня получили трофей.
Я и сказал - догоняйте лазурные ЦСКА по трофеям. Их у ЦСКА - 21. Вы вышли на второе место. Обошли Спартак -15 трофеев, Локо-14 трофеев.
Я не испытываю ни малейшей симпатии к питерскому клубу, а с приходом туда Газпрома он вообще стал мне ненавистен, но тем не менее, надо признать, что в этом году Чемпион на голову сильнее остальных команд в РПЛ. Достаточно взглянуть на показатели в ТТ:
- разрыв в очках между первой и второй командой в пятнадцать баллов более чем существенный;
- больше всех побед, двадцать две;
- больше всех забито мячей, шестьдесят пять;
- меньше всех пропущено мячей, восемнадцать.
Про титулы этого года повторять не буду.
Конечно не обошлось и без громких судейских скандалов в некоторых матчах с участием Чемпиона, но они вряд ли сказались на конечном спортивном результате, это не проблема питерского клуба. Это показатель давно прогнившей системы нашего футбольного хозяйства. А то что в РФС и РПЛ рулят представители Газпрома, так их выбрали туда руководители других клубов, значит их всё в этом руководстве устраивает, значит нет других, выбрали лучших на тот момент.
Я не испытываю ни малейшей симпатии к питерскому клубу, а с приходом туда Газпрома он вообще стал мне ненавистен, но тем не менее, надо признать, что в этом году Чемпион на голову сильнее остальных команд в РПЛ. Достаточно взглянуть на показатели в ТТ:
- разрыв в очках между первой и второй командой в пятнадцать баллов более чем существенный;
- больше всех побед, двадцать две;
- больше всех забито мячей, шестьдесят пять;
- меньше всех пропущено мячей, восемнадцать.
Про титулы этого года повторять не буду.
Конечно не обошлось и без громких судейских скандалов в некоторых матчах с участием Чемпиона, но они вряд ли сказались на конечном спортивном результате, это не проблема питерского клуба. Это показатель давно прогнившей системы нашего футбольного хозяйства. А то что в РФС и РПЛ рулят представители Газпрома, так их выбрали туда руководители других клубов, значит их всё в этом руководстве устраивает, значит нет других, выбрали лучших на тот момент.
Ибо нет ничего абсурдней чем после матча Локомотив-Зенит залететь на ветку и кричать что у ЦСКА 21 титул....
Поздравляю конечно тебя с этим выдающимся событием...но почему сегодня то ???..)))
Ведь уж несколько лет как 21 титул...
Ибо нет ничего абсурдней чем после матча Локомотив-Зенит залететь на ветку и кричать что у ЦСКА 21 титул....
Поздравляю конечно тебя с этим выдающимся событием...но почему сегодня то ???..)))
Ведь уж несколько лет как 21 титул...
ЦСКА всегда будет первым!!!
ЦСКА всегда будет первым!!!
я тебе лекго докажу : где и когда (2006 год когда наглость судеек перевысила здравый смысл) технарь с днищем...
цлка - никто по игре!!!
я тебе лекго докажу : где и когда (2006 год когда наглость судеек перевысила здравый смысл) технарь с днищем...
цлка - никто по игре!!!
Ибо нет лучшего комплимента...чем ворчание от зенитонеприятелей....
Ибо нет лучшего комплимента...чем ворчание от зенитонеприятелей....