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2020-08-07
2020-08-07

Текстовая онлайн трансляция матча Зенит против Локомотив

Зенит Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург) 2:1 Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва) Локомотив
Зенит
Локомотив
Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)
2 : 1
завершен
вчера, 19:00
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Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)
Россия. Суперкубок 2020
Стадион ВЭБ-Арена (Москва)
Телетрансляция: Первый канал
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    Голы
    Дзюба Артём
    ассистент Дуглас Сантос     		1:0 14’
    Оздоев Магомед
    ассистент Дриусси Себастьян     		2:0 69’
    72’ 2:1 Чорлука Ведран
    ассистент Миранчук Алексей
    Наказания
    19’ Рыбус Мацей
    48’ Магкеев Станислав
    Дриусси Себастьян 58’
    64’ Миранчук Алексей
    Оздоев Магомед 67’
    73’ Баринов Дмитрий
    78’ Миранчук Антон
    Жирков Юрий 85’
    Азмун Сердар 90+2’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    62’ Смолов Федор Эдер
    71’ Жемалетдинов Рифат Магкеев Станислав
    Жирков Юрий Дзюба Артём 81’
    Мостовой Андрей Малком 81’
    81’ Рыбчинский Дмитрий Миранчук Антон
    Мусаев Леон Дриусси Себастьян 88’
    Ерохин Александр Оздоев Магомед 88’
    Ригони Эмилиано Азмун Сердар 90+2’
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    		 4 Предупреждения 5
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    Все комментарии
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин
    сегодня в 00:07
    Российский топ-клуб европейского уровня завоевал очередной трофей!
    Лакшери
    Лакшери
    сегодня в 00:06
    Браво братья!!! Браво!
    12й игрок
    12й игрок
    сегодня в 00:02
    Понятно всё, самый титулованый слился ахаха
    Хозяин фунтиков
    Хозяин фунтиков ответ stanichnik (раскрыть)
    вчера в 23:33
    Лучший тренер и хет трик..
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ ЦСКА Самый титулованный (раскрыть)
    вчера в 23:20
    Чемпионат ещё не начался...
    Но уже смотри где Зенит и где ЦСКА....)))
    Ярославъ Ивановъ
    Ярославъ Ивановъ
    вчера в 23:15
      12й игрок
      12й игрок ответ ЦСКА Самый титулованный (раскрыть)
      вчера в 23:11
      Так а че с голом то? Обоснуй правило я не в теме
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответ ЦСКА Самый титулованный (раскрыть)
      вчера в 23:03
      Специально для тебя...
      "Поздравляем ЦСКА с 21-м титулом, в матче на Суперкубок по футболу 2020,между Локомотивом (Москва) - Зенит (Санкт Петербург)".....желаем дальнейших успехов матчах в которых ЦСКА не смог принять участие"
      Ярославъ Ивановъ
      Ярославъ Ивановъ ответ Foxes (раскрыть)
      вчера в 23:03
      куда пропал ?
      ЦСКА Самый титулованный
      ЦСКА Самый титулованный ответ 12й игрок (раскрыть)
      вчера в 23:02, ред.
      Ну почему же не знаю? В 2018 году выиграли уже 7-ой Супер кубок России то же обыграли Локо.
      И как я могу завидовать команде у которой трофеев в разы меньше чем у ЦСКА?)))
      Ярославъ Ивановъ
      Ярославъ Ивановъ
      вчера в 23:01
      Зенит ты самый лучший клуб на свете
      Тебе дарованы огонь и сила
      Когда команда и фанаты вместе
      всегда ты первый на просторах мира
      Зарядим все вместе,что б веселее было
      Что б не кончалось во веки эта сила...
      ......и т . д. ......................................
      АлексАлекс
      АлексАлекс
      вчера в 22:57
      Семин знал, что делать с Зенитом, а сегодня все по делу, увы!
      ЦСКА Самый титулованный
      ЦСКА Самый титулованный ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      вчера в 22:54, ред.
      Так сегодня констатация фактов самая уместная.
      Раз сегодня получили трофей.
      Я и сказал - догоняйте лазурные ЦСКА по трофеям. Их у ЦСКА - 21. Вы вышли на второе место. Обошли Спартак -15 трофеев, Локо-14 трофеев.
      Тага Дага
      Тага Дага
      вчера в 22:51
        Константин Белых
        Константин Белых ответ Jeck Denielse (раскрыть)
        вчера в 22:49
        Да ладно не зазнавайся.
        blitz
        blitz
        вчера в 22:49
        Игру да же смотреть не стал. Был уверен что Зениту и Супер кубок подарят на юбилей клуба в этом году.
        12й игрок
        12й игрок ответ Jeck Denielse (раскрыть)
        вчера в 22:44
        Потому что ему завидно. Пукан разрывает у него. Он уже не помнит когда последний раз трофей брали... вот и успокаивает сам себя
        stanichnik
        stanichnik ответ RomzesRZN (раскрыть)
        вчера в 22:42
        Доброго Здоровья, Князь!
        Я не испытываю ни малейшей симпатии к питерскому клубу, а с приходом туда Газпрома он вообще стал мне ненавистен, но тем не менее, надо признать, что в этом году Чемпион на голову сильнее остальных команд в РПЛ. Достаточно взглянуть на показатели в ТТ:
        - разрыв в очках между первой и второй командой в пятнадцать баллов более чем существенный;
        - больше всех побед, двадцать две;
        - больше всех забито мячей, шестьдесят пять;
        - меньше всех пропущено мячей, восемнадцать.
        Про титулы этого года повторять не буду.
        Конечно не обошлось и без громких судейских скандалов в некоторых матчах с участием Чемпиона, но они вряд ли сказались на конечном спортивном результате, это не проблема питерского клуба. Это показатель давно прогнившей системы нашего футбольного хозяйства. А то что в РФС и РПЛ рулят представители Газпрома, так их выбрали туда руководители других клубов, значит их всё в этом руководстве устраивает, значит нет других, выбрали лучших на тот момент.
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse ответ ЦСКА Самый титулованный (раскрыть)
        вчера в 22:42, ред.
        Даже "констатация фактов" должна быть уместной....

        Ибо нет ничего абсурдней чем после матча Локомотив-Зенит залететь на ветку и кричать что у ЦСКА 21 титул....
        Поздравляю конечно тебя с этим выдающимся событием...но почему сегодня то ???..)))
        Ведь уж несколько лет как 21 титул...
        12й игрок
        12й игрок ответ ЦСКА Самый титулованный (раскрыть)
        вчера в 22:41
        То есть когда мяч покинул пределы поля можно продолжать играть, И даже забить гол можно? И его засчитают. Хрена это когда такое правило ввели??
        Олег Борткевич
        Олег Борткевич
        вчера в 22:40
        Все хорошо у Зенита, вот только трансферы... Давно такого маразма не было.
        ЦСКА Самый титулованный
        ЦСКА Самый титулованный
        вчера в 22:39
        Прежде «Золотой требл» удавалось делать только ЦСКА, для зенитовцев это первый такой опыт.
        ЦСКА всегда будет первым!!!
        ЦСКА Самый титулованный
        ЦСКА Самый титулованный ответ 12й игрок (раскрыть)
        вчера в 22:39, ред.
        Ну почему же не по правилам. Забит по правилам.
        Ярославъ Ивановъ
        Ярославъ Ивановъ ответ ЦСКА Самый титулованный (раскрыть)
        вчера в 22:38
          12й игрок
          12й игрок ответ ЦСКА Самый титулованный (раскрыть)
          вчера в 22:37
            ЦСКА Самый титулованный
            ЦСКА Самый титулованный ответ 12й игрок (раскрыть)
            вчера в 22:34, ред.
            Роспотребнадзор не разрешит и админресурс Зенита!))
            ЦСКА Самый титулованный
            ЦСКА Самый титулованный ответ Jeck Denielse (раскрыть)
            вчера в 22:34
            Это не ворчание, а констатация фактов!)))
            12й игрок
            12й игрок ответ ЦСКА Самый титулованный (раскрыть)
            вчера в 22:30
            Какие проблемы? Приезжайте в Питер и тренируйтесь хоть на 4 недели раньше.
            12й игрок
            12й игрок
            вчера в 22:28
            Забавляет ситуация. Играли зенит и локо. А недовольны кони ухахаха бомбит у них что питер трофей взял ухахахаха
            Jeck Denielse
            Jeck Denielse ответ ЦСКА Самый титулованный (раскрыть)
            вчера в 22:28, ред.
            Да ты уж час этим занимаешься.....)))

            Ибо нет лучшего комплимента...чем ворчание от зенитонеприятелей....
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