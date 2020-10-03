В 41 Кержаков Михаил Голов пропущено: 1 Выносы: 1 Спасений: 3 Пасы: 19 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 90

З 3 Дуглас Сантос Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 10 Точные навесы: 3 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 90

З 15 Караваев Вячеслав Ударов всего: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 4 Пасы: 30 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 90

З 6 Ловрен Деян Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 5 Желтые карточки: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 90

З 44 Ракицкий Ярослав Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Перехваты: 2 Выносы: 5 Пасы: 36 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 90

П 5 Барриос Вильмар Фолов заработано: 3 Отборы: 2 Перехваты: 3 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 90

П 21 Ерохин Александр Ударов всего: 4 Ударов в створ: 4 Голов забито: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 90

Н 17 Мостовой Андрей Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 36 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 72

П 27 Оздоев Магомед Ударов всего: 2 Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 40 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 89

Н 22 Дзюба Артём Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 90

Н 8 Малком Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 4 Пасы: 42 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 89

Запасные игроки

В 78 Васютин Александр

В 71 Одоевский Даниил

З 4 Круговой Данил Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 1

З 87 Прохин Данила

З 34 Терентьев Денис

П 18 Жирков Юрий

П 38 Мусаев Леон

П 19 Сутормин Алексей Выносы: 1 Минут сыграно: 1

Н 7 Азмун Сердар Фолов совершено: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 18

Н 10 Ригони Эмилиано