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Спартак - Зенит
Уфа - Ротор
Тамбов - Арсенал
Урал - ЦСКА

Текстовая онлайн трансляция матча Спартак против Зенит

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    Голы
    65’ 0:1 Ерохин Александр
    ассистент Дзюба Артём
    Понсе Эсекель
    ассистент Крал Алекс     		1:1 86’
    Наказания
    37’ Дуглас Сантос
    Соболев Александр 59’
    88’ Барриос Вильмар
    89’ Ловрен Деян
    Ещенко Андрей 90+3’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Соболев Александр Бакаев Зелимхан 53’
    72’ Азмун Сердар Мостовой Андрей
    Ещенко Андрей Урунов Остон 85’
    Маркитесов Дмитрий Ларссон Джордан 90’
    90+2’ Сутормин Алексей Оздоев Магомед
    90+2’ Круговой Данил Малком
    Статистика
    		 13 Удары по воротам 22
    		4 Удары в створ 11
    		14 Фолы 14
    		3 Угловые 6
    		0 Офсайды 6
    		57% Владение мячом 43%
    		10 Cэйвы 3
    		2 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    Бакланский рубеж
    Бакланский рубеж ответ Ген Геныч (раскрыть)
    05 октября в 00:21
    Я знаю, какая кнопка у тебя западает
    pomor45
    pomor45 ответ stachel (раскрыть)
    04 октября в 18:06, ред.
    Да какая там качественная оборона, если допустили 22 удара по воротам, а из них 11 в створ? Удары простенькие и особого труда Максименко не доставили. Будь чуть посложнение и быть бы разгрому.
    Константин Белых
    Константин Белых ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    04 октября в 13:32
    Все хорошо. Только корону с башки снимите.
    SpaM-SARW
    SpaM-SARW
    04 октября в 12:12
    Что-то литейка много заговорил. Соскучился во время спячки
    SpaM-SARW
    SpaM-SARW ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    04 октября в 12:03
    За три победы подряд вам стоит благодарить предыдущих кротов
    Red blu
    Red blu ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    04 октября в 10:46, ред.
    В футболе важен конечный результат матча, а не понятие могли и мы выиграть. Важно какой счёт на табло. Можно и все штанги с перекладиной обстучать, а соперник один гол забьет с рикошетом и все, давай до свидания матч проигран.
    Пpoтив всех
    Пpoтив всех ответ Литейный 4 (раскрыть)
    04 октября в 10:23
      Константин Белых
      Константин Белых ответ zyxel410 (раскрыть)
      04 октября в 10:17
      Я больше скажу. Не проиграли Спартаку только на фарте. Когда приедете на Сигнал Идуну в Дортмунде-неприятно удивитесь.
      sir_Alex
      sir_Alex ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
      04 октября в 09:50
      Увы, но ты прав на все 100%. Федуну и Кº плевать на команду и её спортивные результаты.
      Alexander Chernetsov
      Alexander Chernetsov
      04 октября в 09:18
      Хорошая игра. Правда нервы «пожевали». Никак не пойму роли Урунова. Получит мяч, опустит голову и... как правило теряет. В этой игре с «его подачи», а за тем и потеря Понсе и прилетел гол. За Урал так можно играть, но Спартак не Урал и здесь другие разводящие. Объясните пацану, что учиться ему ещё и учиться.
      spartak kursk
      spartak kursk
      04 октября в 09:08
      Спартаку спасибо за характер....
      Максименко спасибо за сейвы..
      Реализация красно-белых оказалась на низком уровне,и результат мог оказаться плачевным.

      Аура на стадионе потрясающая..Болельщики молодцы...
      Igo0rek
      Igo0rek ответ Лунный Волк (комментарий удален) (раскрыть)
      04 октября в 08:48
      Ну мне все равно кто там как себя называет.
      Храневец
      Храневец
      04 октября в 06:37
      Неплохой матч , держал в напряжении до конца игры .Такие матчи хочется смотреть .
      Анд-м
      Анд-м
      04 октября в 02:25
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse
        04 октября в 02:17
        Всем Доброй ночи....
        Ничья...
        Жаль...
        Если команда после трёх поражений играет с этим же соперником вничью - то это плюс...
        А значит ничья в пользу хозяев....
        Хотя и непозволительная роскошь для команды претендующей на почётное второе место первенства ....дома....дозволять сопернику наносить 22 удара по воротам...
        Максименко молодец....спору нет...выручал...
        Понимаю расстройство Семака....но...
        Всех с прекрасным футбольным вечером !!!!!!
        12й игрок
        12й игрок ответ Hypnoz (раскрыть)
        04 октября в 02:17
        Для этого, для чего??
        Константин Белых
        Константин Белых
        04 октября в 01:28
        Все таки Понсе это находка! Пусть лучше Кока идет подальше но нападение Соболь Ларссон Понсе рулит!!
        Сергей Ерошин
        Сергей Ерошин ответ Red blu (раскрыть)
        04 октября в 00:48
        Так вы вообще и Зениту и Локо продули, и Рубину, Спартак же только один большой матч проиграл, это мы вас утешать должны, что у вас дела в больших матчах не ладятся.
        Ген Геныч
        Ген Геныч
        04 октября в 00:40
        Что же ,глянул обзор матча и вот что для себя понял!!!!!!!!!!!!!!!!Первый тайм-полностью за Зенитом,если бы ни Максименко 2-0 и гуляй Вася(а-ля ЦСКА-Спартак,где Спартак должен был выигрывать 3-1,но получилось все с точностью да наоборот)!!!!!!!!!!!!!!!!Второй тайм-тут Спартак 2 раза простил Зенит,а Зенит толком и ничего не показал,кроме полумомента Мостового!!!!!!!!!!!!!!

        Если подводить итог,то Зенит был сильнее в 1-м тайме,Спартак во 2-м!!!!!!!!!!!!!Что не отменяет тог,что забей Зенит в первом тайме,то все могло сложиться по другому!!!!!!!!!!!!

        По голам ничего сказать не могу,у Зенита рядовой гол со скидкой от палена,у Спартака,Понсе исправил свой косяк!!!!!!!!!!!!!!

        А вообще на результат пофиг ,кто бы ни выиграл,в Европе будет больно!!!!!!!!

        Сейчас все развивается так,как я и писал ранне,после матча ПАОК-Краснодар!!!!!!!!!

        На телевидении и все эксперты,пророчат выход Зенита и ЦСКА из группы и Краснодар туда тоже относят,скептически высказываются только по Локо!!!!!!!!!!!!!

        В их понимании мы должны выходить из группы,а в реальной жизни,еле ноги от ПАОКа уносим!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        zzzzenittt
        zzzzenittt ответ матос (раскрыть)
        03 октября в 23:58
        С удачным матчем?) Ничья, дома...выглядит как радость середняка от очередного отскока
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответ Red blu (раскрыть)
        03 октября в 23:41
        Не вижу связи. ЦСКА мы могли и выиграть как и зенит, эти матчи нельзя складывать. Сегодня так а завтра так.
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
        03 октября в 23:40
        Ну раз для вас радостьиз 22 двух ударов один голешник положить то и мы вам рады. По сути ни чего не создали, но хоть владения Заремы оценили
        giga71
        giga71
        03 октября в 23:38
        Результат подтвердил, что когда судьи нормально судят, зенит не может побеждать.
        ПерекатиПоле
        ПерекатиПоле ответ Литейный 4 (раскрыть)
        03 октября в 23:35
        Не, стадион в принципе норм, не хуже чем у Сочи или Ростова. Но я так понял что под лавочку «народной команды» Лёне перепало много земли в Москве, а там ещё строить и строить! Сейчас многоэтажками застроено лишь 10-15% тушинского поля. В общем, пока все не застроят, Лёня с Зарёмой из спартака не уйдут, нам на радость.
        ЛЬВОВ НА МЯСО
        ЛЬВОВ НА МЯСО ответ Василий 50 (раскрыть)
        03 октября в 23:27
        Бакланов на шашлык ощипывает!)
        ЛЬВОВ НА МЯСО
        ЛЬВОВ НА МЯСО ответ Лунный Волк (комментарий удален) (раскрыть)
        03 октября в 23:26
        А "лучший клуб восточной европы" - это нормально!)
        ЛЬВОВ НА МЯСО
        ЛЬВОВ НА МЯСО ответ Red blu (раскрыть)
        03 октября в 23:25
        Кто бы говорил!) В последних 5-и играх с ЦСКА у Спартака 3 победы! А Зенит армейцы с марта 2014 года лишь один раз обыграли!)))
        Василий 50
        Василий 50
        03 октября в 23:18
        Терентьев, ты где?
        Red blu
        Red blu
        03 октября в 23:11
        Не может спартак выигрывать в больших матчах, ЦСКА проиграли, сегодня с Зенитом еле отскочили. Ну а Семаку надо что то делать. Команда подсела к концу игры и замены не освежили команду.
        Igo0rek
        Igo0rek ответ Лунный Волк (комментарий удален) (раскрыть)
        03 октября в 23:09
        Так кроме Зенита этим саксофоном, никто и не пользуется
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