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1 : 1
завершен
03 октября 2020, 19:00
суббота
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Стадион Открытие Арена
|65’
|0:1
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Ерохин Александр
ассистент Дзюба Артём
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Понсе Эсекель
ассистент Крал Алекс
|1:1
|86’
|37’
|Дуглас Сантос
|Соболев Александр
|59’
|88’
|Барриос Вильмар
|89’
|Ловрен Деян
|Ещенко Андрей
|90+3’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Соболев Александр
|Бакаев Зелимхан
|53’
|72’
|Азмун Сердар
|Мостовой Андрей
|Ещенко Андрей
|Урунов Остон
|85’
|Маркитесов Дмитрий
|Ларссон Джордан
|90’
|90+2’
|Сутормин Алексей
|Оздоев Магомед
|90+2’
|Круговой Данил
|Малком
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|13
|Удары по воротам
|22
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|4
|Удары в створ
|11
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|14
|Фолы
|14
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|3
|Угловые
|6
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|0
|Офсайды
|6
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|57%
|Владение мячом
|43%
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|10
|Cэйвы
|3
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|2
|Предупреждения
|3
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