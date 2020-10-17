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3 : 1
завершен
17 октября 2020, 16:30
суббота
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Стадион Стадион ФК "Краснодар", зрителей: 10554
Телетрансляция: Матч Премьер
|Кабелла Реми
|1:0(П)
|45+1’
|Олссон Кристоффер
|2:0
|52’
|Берг Маркус
|3:0
|90+3’
|90+5’
|3:1
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Старфельт Карл
ассистент Шатов Олег
|Тренеру Мусаев Мурад
|43’
|45+3’
|Деспотович Джордже
|55’
|Абильдгор Оливер
|Смольников Игорь
|56’
|86’
|Шатов Олег
|90+1’
|Макаров Денис
|Кайо Пантелеао
|90+4’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Классон Виктор
|Марков Евгений
|46’
|58’
|Кварацхелия Хвича
|Бакаев Солтмурад
|68’
|Игнатьев Иван
|Хван Ин Бом
|Уткин Даниил
|Кабелла Реми
|71’
|Сулейманов Магомед-Шапи
|Ионов Алексей
|72’
|Берг Маркус
|Смольников Игорь
|77’
|Рамирес Кристиан
|Классон Виктор
|83’
|86’
|Зуев Александр
|Кварацхелия Хвича
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|12
|Удары по воротам
|8
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|4
|Удары в створ
|3
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|10
|Фолы
|14
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|6
|Угловые
|4
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|4
|Офсайды
|1
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|52%
|Владение мячом
|48%
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|2
|Cэйвы
|1
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|2
|Предупреждения
|4
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