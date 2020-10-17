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Краснодар - Рубин
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Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар против Рубин

Краснодар Логотип футбольный клуб Краснодар 3:1 Логотип футбольный клуб Рубин (Казань) Рубин
Краснодар
Рубин
3 : 1
завершен
17 октября 2020, 16:30
суббота
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Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 11 тур
Стадион Стадион ФК "Краснодар", зрителей: 10554
Телетрансляция: Матч Премьер
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    Голы
    Кабелла Реми 1:0(П) 45+1’
    Олссон Кристоффер 2:0 52’
    Берг Маркус 3:0 90+3’
    90+5’ 3:1 Старфельт Карл
    ассистент Шатов Олег
    Наказания
    Тренеру Мусаев Мурад 43’
    45+3’ Деспотович Джордже
    55’ Абильдгор Оливер
    Смольников Игорь 56’
    86’ Шатов Олег
    90+1’ Макаров Денис
    Кайо Пантелеао 90+4’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Классон Виктор Марков Евгений 46’
    58’ Кварацхелия Хвича Бакаев Солтмурад
    68’ Игнатьев Иван Хван Ин Бом
    Уткин Даниил Кабелла Реми 71’
    Сулейманов Магомед-Шапи Ионов Алексей 72’
    Берг Маркус Смольников Игорь 77’
    Рамирес Кристиан Классон Виктор 83’
    86’ Зуев Александр Кварацхелия Хвича
    Статистика
    		 12 Удары по воротам 8
    		4 Удары в створ 3
    		10 Фолы 14
    		6 Угловые 4
    		4 Офсайды 1
    		52% Владение мячом 48%
    		2 Cэйвы 1
    		2 Предупреждения 4
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    Все комментарии
    Пепс
    Пепс ответ Пепс (раскрыть)
    18 октября в 22:09, ред.
    Ну, как и писал, по первому голу с пенальти есть вопросы. Они и есть - Вилков нарушил регламент применения ВАР. Рука была, но эпизод был заигран. Вилков уже не имел права применять ВАР в том эпизоде.
    Пепс
    Пепс ответ alex074 (раскрыть)
    18 октября в 12:09
      alex074
      alex074 ответ Пепс (раскрыть)
      18 октября в 08:01
      Да Слуцкий пришел к Вам только бабла срубить, пока есть возможность...
      ЮГ РОССИИ
      ЮГ РОССИИ ответ -Хостинский- (раскрыть)
      18 октября в 07:00
      Думаю не будут лишними.
      Пепс
      Пепс ответ alex074 (раскрыть)
      18 октября в 02:16
      Бердыев смог дважды подряд. Ловчев руку на отсечение давал... Не говори гоп.... Мы были чемпионами дважды... В отличие от того же Краснодара пока
      Пепс
      Пепс
      18 октября в 02:14
      Судья сломал игру. Второй гол был решающим. Забит с явным фолом. Нехорошо Вилкофф... Твоя помощь бычкам не требовалась... А так - гниловастая победа... да и все... Да и попервому эпизоду с пеналем есть вопросы
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      18 октября в 01:32
      Зря Краснодар не поставил на место Мусаева Рашида Рахимова!!!
      95-shishani-95
      95-shishani-95 ответ -Хостинский- (раскрыть)
      18 октября в 01:15, ред.
      Я до этого не ходил на игры, щас хотел на Челси и Севилью пойти.
      А там оказывается эта карта нужна.
      Но её щас не делают сказали на кассе.
      cska1948
      cska1948 ответ -Хостинский- (раскрыть)
      17 октября в 21:49
      Если при зацепе игрок теряет скорость, что приводит к потере мяча и голу, то такие моменты ВАР должен наказывать. Ведь упади защитник, то судья непременно свистнул бы нарушение.
      -Хостинский-
      -Хостинский- ответ cska1948 (раскрыть)
      17 октября в 21:43
      Наслушался диктора ? Ногой Классон не нарушал 100 % там даже касания не было , рукой цеплял согласен , но это тоже не нарушение , если за такие цепляния будут свистеть футбол потеряет абсолютно всю свою зрелищность.
      -Хостинский-
      -Хостинский- ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
      17 октября в 21:39
      Мог бы карту болельщика завести давно , их уже года 3 выдают . Оформляется за 3 минуты
      -Хостинский-
      -Хостинский- ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
      17 октября в 21:37
      Ионов по сути потерялся на поле , Чернов играл хорошо
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      17 октября в 21:37
      Слуцкер повелся , не можешь играть иди тренируйся на кошках.
      halfbeek
      halfbeek
      17 октября в 21:23
      Рубин мне понравился. Счет не по игре. Пенальти случайность. Второй гол привоз, да и нарушение было. По делу 1:1. По факту 3:1
      zooveterinar
      zooveterinar
      17 октября в 21:22
      Пора собирать чемоданы Леня.
      ЮГ РОССИИ
      ЮГ РОССИИ
      17 октября в 21:17
      Кто смотрел матч?Как дебют новичков Ионова и Чернова??
      Pashok00786
      Pashok00786
      17 октября в 20:58
      Первый тайм отстой...второй переиграли полностью с победой!! но новичков надо наигрывать (второй гол очень спорный)
      alex074
      alex074
      17 октября в 20:52
      Таких высот, как с ЦСКА, ЛВС с Рубином по-любому не достигнет, т.к. Рубин не московская и не питерская команда, куда стекаются лучшие кадры со всей страны...Так пусть привыкает к середняку, где поражения , будут чаще, чем победы...И амбиции свои поумерит.
      Serdar Pashakow 1
      Serdar Pashakow 1
      17 октября в 20:10
      Краснодар с победой! Но с такой игрой в европе ждет вылет. В первом тайме столько мячей теряли, пас не могли дать друг другу. А Слуцкому удачи! Квара обиделся что у него отбирают мячи, и сел на скамейку. У него скорость, дриблинг хорош но водила. Его финты раскусили, и дальше он пойдет на спад(мое мнение)
      A.S.A
      A.S.A
      17 октября в 20:05
      С победой Быкииии!!!
      Хуторянин 84
      Хуторянин 84
      17 октября в 20:00
      Рубин в первом тайме смотрелся очень даже неплохо... Особенно вначале... успехов Рубину. КРАСНОДАР с ПОБЕДОЙ!
      mars6791
      mars6791
      17 октября в 19:48
      Краснодар посыграннее и чуть более зрелая команда. Рубину каких то моментах просто не хватало командной скорости, есть над чем поработать.
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      17 октября в 19:31
      С победой Краснодар и болелов!
      Но система продажи билетов на стадионе тупая!
      Не продали билет на Краснодар-Челси, говорят нужна карта болельщика. Но самое интересное, карту болельщика щас не дают!
      Вот идиотизм!!!
      Faustello
      Faustello ответ протон1 (раскрыть)
      17 октября в 19:20
      Конечно
      протон1
      протон1 ответ Faustello (раскрыть)
      17 октября в 19:07
      я ваще за рубин. просто ну не везёт им. вспомним как при Курбане обыграли барсу. ты сморел игру?
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      17 октября в 19:03
      Объективности ради, все же не без помощи вилкова. В ЛЧ такая игра не прокатит
      zooveterinar
      zooveterinar
      17 октября в 18:57
      Кресло под Леней зашаталось? или пока нет?
      sir_Alex
      sir_Alex
      17 октября в 18:53
      Вилков такой Вилков 😁
      andrefino13
      andrefino13 ответ мангo (раскрыть)
      17 октября в 18:52
      Что делаешь тут? ЦСКА в порядке,пытаешься влезть в дела Краснодара?Сгинь вместе с Вилковым.)
      particular
      particular
      17 октября в 18:43, ред.
      Краснодар поправил свои дела, а Рубин, при всей симпатичности, пробуксовывает в середине таблицы...
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