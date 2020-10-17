В 39 Сафонов Матвей Голов пропущено: 1 Отборы: 1 Выносы: 3 Спасений: 2 Пасы: 19 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 97

З 98 Петров Сергей Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 4 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 97

П 28 Смольников Игорь Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 78

З 2 Сорокин Егор Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Блоки: 2 Перехваты: 3 Пасы: 39 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 97

З 18 Чернов Евгений Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 4 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 97

П 52 Вильена Тонни Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 97

Н 11 Ионов Алексей Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Пасы: 19 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 72

Н 7 Кабелла Реми Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 4 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пенальти забито: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 72

З 31 Кайо Пантелеао Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 5 Перехваты: 4 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 97

П 14 Олссон Кристоффер Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Пасы: 70 Точность пасов: 65 Минут сыграно: 97

Н 20 Марков Евгений Фолов заработано: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 45

Запасные игроки

В 1 Городов Евгений

В 88 Синицын Андрей

З 6 Рамирес Кристиан Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Пасы: 7 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 14

П 8 Газинский Юрий

П 16 Классон Виктор Ударов всего: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 38

П 47 Уткин Даниил Ударов всего: 1 Отборы: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 25

Н 33 Берг Маркус Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 19