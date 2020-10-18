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1 : 0
завершен
18 октября 2020, 14:00
воскресенье
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Стадион Арсенал
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР
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Ломовицкий Александр
ассистент Кангва Эванс
|1:0
|36’
|15’
|Страндберг Стефан
|Ломовицкий Александр
|29’
|Панченко Кирилл
|39’
|56’
|Мишкич Даниел
|67’
|Калинин Игорь
|Бауэр Роберт
|81’
|90+2’
|Емельянов Роман
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|61’
|Подберёзкин Вячеслав
|Егорычев Андрей
|Ковалев Юрий
|Ломовицкий Александр
|71’
|Кангва Кингс
|Джорджевич Лука
|71’
|76’
|Погребняк Павел
|Мишкич Даниел
|76’
|Артем Шаболин
|Ефремов Дмитрий
|Аджоев Гурам
|Панченко Кирилл
|84’
|Громыко Валерий
|Кангва Эванс
|84’
|Хлусевич Даниил
|Ковалев Юрий
|88’
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|9
|Удары по воротам
|11
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|1
|Удары в створ
|4
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|14
|Фолы
|10
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|2
|Угловые
|2
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|0
|Офсайды
|4
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|42%
|Владение мячом
|58%
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|4
|Cэйвы
|0
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|3
|Предупреждения
|4
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