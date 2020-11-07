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0 : 1
завершен
сегодня, 19:00
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Стадион Мордовия Арена (Саранск)
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР
|87’
|0:1
|Тимофеев Артем
|33’
|Ненахов Максим
|Онугха Герман
|44’
|82’
|Ильин Владимир
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|56’
|Харин Евгений
|Полярус Артем
|57’
|Быстров Марат
|Мелкадзе Георгий
|73’
|Садулаев Лечи
|Бериша Бернард
|Тилль Себастьен
|Карапетян Александр
|76’
|Костюков Михаил
|Онугха Герман
|81’
|90+1’
|Алсултанов Ислам
|Ильин Владимир
|Шахов Виталий
|Карасев Павел
|90+2’
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|7
|Удары по воротам
|19
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|1
|Удары в створ
|7
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|12
|Фолы
|15
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|3
|Угловые
|8
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|0
|Офсайды
|1
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|42%
|Владение мячом
|58%
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|6
|Cэйвы
|1
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|1
|Предупреждения
|2
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