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Тамбов - Ахмат
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Текстовая онлайн трансляция матча Тамбов против Ахмат

Тамбов Логотип футбольный клуб Тамбов 0:1 Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный) Ахмат
Тамбов
Ахмат
0 : 1
завершен
сегодня, 19:00
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Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 14 тур
Стадион Мордовия Арена (Саранск)
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР
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4.393.371.93
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Мелбет 4.92 3.62 1.81
Лига ставок 3.10 3.25 2.45
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    Голы
    87’ 0:1 Тимофеев Артем
    Наказания
    33’ Ненахов Максим
    Онугха Герман 44’
    82’ Ильин Владимир
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    56’ Харин Евгений Полярус Артем
    57’ Быстров Марат Мелкадзе Георгий
    73’ Садулаев Лечи Бериша Бернард
    Тилль Себастьен Карапетян Александр 76’
    Костюков Михаил Онугха Герман 81’
    90+1’ Алсултанов Ислам Ильин Владимир
    Шахов Виталий Карасев Павел 90+2’
    Статистика
    		 7 Удары по воротам 19
    		1 Удары в створ 7
    		12 Фолы 15
    		3 Угловые 8
    		0 Офсайды 1
    		42% Владение мячом 58%
    		6 Cэйвы 1
    		1 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 22:41
    Вот и молодцы! Отлично! С победой нас, всех кто поддерживает Терек!
    Футбольный обозреватель
    Футбольный обозреватель
    сегодня в 22:35
    Терек молодцы! 👍
    Союзник противников
    Союзник противников ответ протон1 (раскрыть)
    сегодня в 21:12
    Это не стимул,это широкий жест богатого барина,смахивающего с плеча услужившему ему цирковому силачу свою не последнюю шубу.
    протон1
    протон1
    сегодня в 21:11
    что за маска у талалаева? он ели в ней дышал. там что фильтр угольный?.
    протон1
    протон1 ответ Союзник противников (раскрыть)
    сегодня в 21:09
    так это стимул. плохо когда кокорина подписал спартак. вот это плохо.
    Союзник противников
    Союзник противников ответ протон1 (раскрыть)
    сегодня в 21:07
    Поэтому наш футбол в опе,поскольку всё стоит на этом.
    протон1
    протон1
    сегодня в 21:03
    ну что ) я был прав?. от 4й позиции терек отделяет одно очко))))
    протон1
    протон1
    сегодня в 21:01
    кстати за победу кто забьет кадыров говорят обещал тому подарить мерседес очень дорогой.
    particular
    particular
    сегодня в 21:00
    Ахмат поправил турнирные дела, в то время как Тамбов озабоченно конвульсирует в поисках подельника и прописки...
    протон1
    протон1
    сегодня в 20:59
    молодцы. сейчас посмотрим на какой позиции будет. я говорил что он будет в лидирующих позициях. тут кричали 9 место)
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    сегодня в 20:54
    Скучнейший поединок. Победы не заслужил никто. Однако счёт на табло.
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 20:52
    игра была равная)))
    протон1
    протон1 ответ incorrigible - 99 (раскрыть)
    сегодня в 20:49
    не икарус. а поезд) ... везет сильным . щас посморим как терек подымится.
    протон1
    протон1
    сегодня в 20:48
    урааа) сбылось что я говорил. Бог услышал мою молитву!!!!
    incorrigible - 99
    incorrigible - 99
    сегодня в 20:45
    Тамбов икарус поставил
    протон1
    протон1
    сегодня в 20:42
    терек забейте на зло тролям гол. умоляю вас.
    протон1
    протон1 ответ Союзник противников (раскрыть)
    сегодня в 20:37
    если закачает опр кол голов то на 4 поднимится)
    протон1
    протон1 ответ Footbolista (раскрыть)
    сегодня в 20:36
    у этой одной волчицы столько заряда. что все самцы на коленях. учти это брат) это очень серьезная тема)
    Союзник противников
    Союзник противников ответ протон1 (раскрыть)
    сегодня в 20:15, ред.
    Ладно,прикинем хвост к носу и будем считать перспективное 6-8 место одним из лидерских!
    Footbolista
    Footbolista ответ протон1 (раскрыть)
    сегодня в 20:11
    Рома это волчица...причем одна)...
    протон1
    протон1 ответ Dirty_Harry (раскрыть)
    сегодня в 20:02
    волки это рома. а эти не волки а ....
    протон1
    протон1 ответ Союзник противников (раскрыть)
    сегодня в 20:01
    в одну из лидерскую позицию. так верней. ну ты посмотри что дают 23 очка. я и не говорил что 1е, 2-е, или 4-е место. а реальный шанс подтянутся. зачем цепляешься начальника?)
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Dirty_Harry (раскрыть)
    сегодня в 19:53
    Пока они кусают только себя за хвост,видимо блохи замучили.
    Союзник противников
    Союзник противников ответ протон1 (раскрыть)
    сегодня в 19:52
    Слушай,а за победу над "Тамбовом" всем 9 очков дают,или только "Тереку" обещано,раз он может выйти "в лидерскую позицию"???
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    сегодня в 19:49
    Тамбов вы же волки, кусайтесь за очки
    протон1
    протон1
    сегодня в 19:42
    у терека есть шанс выйти в лидерскую позицию в чемпионате сейчас. . там- бов клуб ни о чем пока что.
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 19:34
    Просыпаться будем???
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    сегодня в 19:06
    Тамбову удачи!!!
    NYJ
    NYJ
    сегодня в 18:45
    Тамбовчане, знаем у Вас проблемы, но не сдавайте игру, пожалуйста.
    Gahi
    Gahi
    сегодня в 18:06
    Ахмат = 2.Х.
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