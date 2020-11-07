В 33 Гудиев Виталий Спасений: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 90

З 8 Богосавац Мирослав Фолов совершено: 2 Всего навесов: 5 Пасы: 59 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 90

З 4 Вилькер Анхель Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 5 Пасы: 60 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 90

З 24 Ненахов Максим Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 63 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 90

З 20 Нижич Зоран Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 4 Пасы: 63 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 90

П 7 Бериша Бернард Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 7 Точные навесы: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 73

П 14 Полярус Артем Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 10 Точные навесы: 4 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 56

П 94 Тимофеев Артем Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 58 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 90

П 23 Швец Антон Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 4 Отборы: 4 Пасы: 43 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 90

Н 29 Ильин Владимир Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 89

Н 3 Мелкадзе Георгий Фолов совершено: 2 Выносы: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 56

Запасные игроки

В 42 Мелихов Александр

В 88 Шелия Гиорги

З 96 Быстров Марат Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 34

З 55 Пуцко Александр

З 15 Семёнов Андрей

П 6 Адуев Амир

П 19 Иванов Олег

П 10 Кадыров Халид

П 99 Садулаев Лечи Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 17

П 59 Харин Евгений Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Выносы: 2 Пасы: 18 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 34

Н 90 Алсултанов Ислам Выносы: 1 Минут сыграно: 1