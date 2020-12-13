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0 : 1
завершен
сегодня, 19:00
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Стадион Ахмат-Арена (Грозный)
|82’
|0:1
|Тугарев Роман
|13’
|Хаджикадунич Деннис
|Ильин Владимир
|66’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Полярус Артем
|Харин Евгений
|58’
|64’
|Алмквист Понтус
|Байрамян Хорен
|64’
|Сухомлинов Данила
|Еременко Роман
|Садулаев Лечи
|Ильин Владимир
|71’
|Адамов Арсен
|Тимофеев Артем
|88’
|Адуев Амир
|Ненахов Максим
|89’
|90+1’
|Обухов Владимир
|Полоз Дмитрий
|90+4’
|Козлов Алексей
|Тугарев Роман
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|12
|Удары по воротам
|8
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|4
|Удары в створ
|3
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|20
|Фолы
|14
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|9
|Угловые
|2
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|2
|Офсайды
|0
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|51%
|Владение мячом
|49%
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|2
|Cэйвы
|4
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|1
|Предупреждения
|1
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С Победой фк РОСТОВ !!!
С Победой фк РОСТОВ !!!
Надо ж так проколоться при сдаче матча?
Надо ж так проколоться при сдаче матча?
Ростове! В Локо только щёлкать клювом могут (Хвича).
Ростове! В Локо только щёлкать клювом могут (Хвича).
"Для России было бы лучше, если в Европу вместо Цска попадет любой другой клуб")
"Для России было бы лучше, если в Европу вместо Цска попадет любой другой клуб")