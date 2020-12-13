ГлавнаяВсе матчи
Матчи Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Россия. Суперкубок 2019
Суперкубок УЕФА 2020
Англия. Суперкубок 2019
Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Испания. Суперкубок 2019
Испания. Примера 2020/2021
Италия. Суперкубок 2019
Италия. Серия А 2020/2021
Германия. Суперкубок 2019
Германия. Бундеслига 2020/2021
Франция. Суперкубок 2019
Франция. Лига 1 2020/2021
Лига Наций 2020/2021
Кубок России 2020/2021
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок Лиги 2020/2021
Испания. Кубок 2020/2021
Италия. Кубок 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Франция. Кубок Лиги 2019/2020
Россия. ФНЛ 2020/2021
Евро-2020
Украина. Премьер-Лига 2020/2021
Нидерланды. Эредивизие 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2019
Чемпионат мира 2018
Кубок Америки 2020
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Казахстан. Премьер-лига 2020
Австралия. А-Лига 2020/2021
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Австрия. Первая Лига 2020/2021
Азербайджан. Премьер-Лига 2020/2021
Албания. Суперлига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Лига Один 2020/2021
Англия. Лига Два 2020/2021
Аргентина. Суперлига 2020/2021
Аргентина. Примера Б Метро 2020/2021
Аргентина. Примера Насьональ 2020/2021
Аргентина. Примера C Метро 2019/2020
Армения. Премьер-Лига 2020/2021
Беларусь. Высшая лига 2020
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Бельгия. Вторая лига 2020/2021
Болгария. Первая лига 2020/2021
Болгария. Вторая лига 2020/2021
Бразилия. Лига Баияно 2020
Бразилия. Лига Гаушо 2020
Бразилия. Лига Минейро 2020
Бразилия. Серия А 2020
Бразилия. Серия B 2020
Бразилия. Серия С 2020
Венгрия. Чемпионат I 2020/2021
Венесуэла. Примера дивизион 2020
Германия. Вторая Бундеслига 2020/2021
Германия. Третья лига 2020/2021
Гондурас. Лига Насьональ 2020/2021
Греция. Суперлига 2020/2021
Дания. Суперлига 2020/2021
Египет. Премьер-Лига 2020/2021
Израиль. Первый дивизион 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2020/2021
Индия. Ай-Лига 2019/2020
Индия. Суперлига 2020/2021
Ирландия. Премьер-Лига 2020
Исландия. Высший дивизион 2020
Исландия. Первый дивизион 2020
Испания. Сегунда 2020/2021
Италия. Серия B 2020/2021
Катар. Старс Лига 2020/2021
Кипр. Первый дивизион 2020/2021
Китай. Суперлига 2020
Колумбия. Примера А 2020
Колумбия. Примера B 2020
Коста-Рика. Примера дивизион 2020/2021
Латвия. Высшая лига 2020
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2020
Марокко. Ботола Про 2020/2021
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2020
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2022. Европа
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ 2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2020
Товарищеские матчи. Сборные 2020
Отбор Евро-2021 (до 21)
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2020/2021
Молдова. Национальный дивизион 2020
Нидерланды. Первый дивизион 2020/2021
Нидерланды. Кубок 2020/2021
Никарагуа. Примера 2020/2021
Норвегия. Высшая лига 2020
Парагвай. Примера дивизион 2020
Парагвай. Второй дивизион 2020
Польша. Экстракласса 2020/2021
Польша. Первый дивизион 2020/2021
Португалия. Сегунда 2020/2021
Португалия. Кубок 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 1 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 2 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 3 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 4 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2020/2021
Россия. Премьер-Лига Крыма 2020-2021
Румыния. Лига 1 2020/2021
Румыния. Лига 2 2020/2021
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2020/2021
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2020/2021
Сербия. Суперлига 2020/2021
Словакия. Первая лига 2020/2021
Словения. Первая лига 2020/2021
Словения. Вторая лига 2020/2021
США. МЛС 2020
Таджикистан. Высшая Лига 2020
Турция. Супер-Лига 2020/2021
Турция. Первая лига 2020/2021
Турция. Кубок Турции 2020/2021
Украина. Первая лига 2020/2021
Украина. Кубок 2020/2021
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2020/2021
Финляндия. Высшая лига 2020
Финляндия. Первый дивизион 2020
Франция. Лига 2 2020/2021
Хорватия. Первая лига 2020/2021
Чехия. Первая лига 2020/2021
Чили. Примера дивизион 2020
Чили. Примера B 2020
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Швеция. Высшая Лига 2020
Швеция. Первая лига 2020
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Эстония. Высшая лига 2020
ЮАР. Премьер-Лига 2020/2021
Япония. J-Лига 2020
2020-12-13
2020-08-08
2020-08-09
2020-08-10
2020-08-11
2020-08-14
2020-08-15
2020-08-18
2020-08-19
2020-08-22
2020-08-23
2020-08-25
2020-08-26
2020-08-29
2020-08-30
2020-09-12
2020-09-13
2020-09-14
2020-09-18
2020-09-19
2020-09-20
2020-09-21
2020-09-26
2020-09-27
2020-09-28
2020-10-03
2020-10-04
2020-10-17
2020-10-18
2020-10-24
2020-10-25
2020-10-26
2020-10-31
2020-11-01
2020-11-06
2020-11-07
2020-11-08
2020-11-21
2020-11-22
2020-11-23
2020-11-28
2020-11-29
2020-12-05
2020-12-06
2020-12-07
2020-12-11
2020-12-12
2020-12-13
2020-12-16
2020-12-17
2020-12-18
2021-02-28
2021-03-07
2021-03-14
2021-03-21
2021-04-04
2021-04-11
2021-04-18
2021-04-25
2021-05-02
2021-05-09
2021-05-16
Ахмат - Ростов
Тамбов - Рубин
Краснодар - Локомотив
ЦСКА - Урал

Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат против Ростов

Ставки на футбольные матчи
BetCity
    Еще
     
    58' Харин Евгений (59) уходит с поля, Полярус Артем (14) вышел на поле
     
    66' Ильин Владимир (29)
     
    71' Ильин Владимир (29) уходит с поля, Садулаев Лечи (99) вышел на поле
     
    88' Тимофеев Артем (94) уходит с поля, Адамов Арсен (5) вышел на поле
     
    89' Ненахов Максим (24) уходит с поля, Адуев Амир (6) вышел на поле
     
    13' Хаджикадунич Деннис (5)
     
    2
    64' Байрамян Хорен (19) уходит с поля, Алмквист Понтус (11) вышел на поле
    64' Еременко Роман (7) уходит с поля, Сухомлинов Данила (76) вышел на поле
     
    82' (0:1) Тугарев Роман (23)
     
    2
    90+1' Полоз Дмитрий (99) уходит с поля, Обухов Владимир (13) вышел на поле
    90+4' Тугарев Роман (23) уходит с поля, Козлов Алексей (34) вышел на поле
    Голы
    82’ 0:1 Тугарев Роман
    Наказания
    13’ Хаджикадунич Деннис
    Ильин Владимир 66’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Полярус Артем Харин Евгений 58’
    64’ Алмквист Понтус Байрамян Хорен
    64’ Сухомлинов Данила Еременко Роман
    Садулаев Лечи Ильин Владимир 71’
    Адамов Арсен Тимофеев Артем 88’
    Адуев Амир Ненахов Максим 89’
    90+1’ Обухов Владимир Полоз Дмитрий
    90+4’ Козлов Алексей Тугарев Роман
    Статистика
    		 12 Удары по воротам 8
    		4 Удары в створ 3
    		20 Фолы 14
    		9 Угловые 2
    		2 Офсайды 0
    		51% Владение мячом 49%
    		2 Cэйвы 4
    		1 Предупреждения 1
    Обсудить
    Сортировать
    Все комментарии
    ATG
    ATG
    сегодня в 23:29
    Респект соседям! Так держать! Только вот Израильские клубы надо обыгрывать в ЕК
    санек002
    санек002 ответ LOpp (раскрыть)
    сегодня в 22:38
    ростов молодцы!могли и в лидерах быть!не то ,что подопечные стамески!
    LOpp
    LOpp ответ Трезвый повар (раскрыть)
    сегодня в 22:21
    Я в курсе. Особых надежд на матч в Питере не питаю.
    Навзир
    Навзир ответ MIvan (раскрыть)
    сегодня в 22:16
    А где ты видел недовольство?
    Навзир
    Навзир ответ Ice van Reed (раскрыть)
    сегодня в 22:08, ред.
    Да в принципе я и Талалаевым доволен, игра при нем приобразилась, не хватает ему исполнителей толковых. Надеемся на лучшее.
    MIvan
    MIvan
    сегодня в 22:08
    Не умеет Ахмат проигрывать, опять всей командной на поле вышли.... играют в тусклый футбол, а все и вся выноваты.
    Трезвый повар
    Трезвый повар ответ LOpp (раскрыть)
    сегодня в 21:56
    Это произойдёт только в том случае если Спартак проиграет
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 21:54
    Ростов если в следующем туре обыграет цска, то вполне может год завершить на втором месте.
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ Навзир (раскрыть)
    сегодня в 21:49, ред.
    Уважаемый не стоит зарекаться, я тоже в своё время, когда Рубин обыграл Барсу, я мечтал о таком тренере, мечты сбываются!!!
    Навзир
    Навзир ответ Ice van Reed (раскрыть)
    сегодня в 21:46
    Не пойдет Бердыев к нам, хотя я бы был рад.
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 21:44
    Молодцы комбайнёр
    С Победой фк РОСТОВ !!!
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ Аксинья (раскрыть)
    сегодня в 21:40, ред.
    Эти "Вольные Стрелки" могут в любой момент как Рагозин, стрельнуть себе в ногу!)))
    Аксинья
    Аксинья
    сегодня в 21:39
    "Вольным стрелкам" из команды Робин Гуда осталось слить только три встречи - Ротору, Тамбову и Арсеналу, а в остальных поединках всех соперников надо наказывать и это вполне возможно))
    vitalik dobroy
    vitalik dobroy ответ Навзир (раскрыть)
    сегодня в 21:36
    Ничего пока не ясно, второй круг впереди. Всё может измениться и в лучшую сторону!
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ
    сегодня в 21:36
    Насколько неприятно и неожиданно было поражение в прошлом туре от Уфы, настолько приятна победа сегодня.Эх если бы немного стабильности Ростову!С учётом всех событий в клубе достойное 4;место.
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ Навзир (раскрыть)
    сегодня в 21:36, ред.
    Уважаемы, в прошлом матче, я думал ровно так же про своих! Бывают взлёты и падения, Бердыев вам бы крылья дал, плюс ему мечеть в Грозном очень нравится!
    А чемпион то не настоящий
    А чемпион то не настоящий
    сегодня в 21:28
    Валерка красавец!
    Навзир
    Навзир
    сегодня в 21:26
    Поздравляю Ростов. Нашим по ходу нечего не нужно. Главная и единственная задача, не вылететь,не более.
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    сегодня в 21:23
    У Ростова девятый бюджет в РПЛ. Локальным четвёртым местом удовлетворён
    gentlewolf
    gentlewolf
    сегодня в 21:19
    Ворротчик Ахмата по щщам огребет в раздевалке.
    Надо ж так проколоться при сдаче матча?
    vitalik dobroy
    vitalik dobroy
    сегодня в 21:11, ред.
    Сегодня праздник, откупориваю пивасик! За Ростов , Карпина и удачный навес Тугарева!! Урааааа!!
    Владимир Дыкин
    Владимир Дыкин ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
    сегодня в 21:09
    Шкурин, Обляков и Зайнутдинов пропустят матч с «Ростовом»
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    сегодня в 21:07
    Ростов с победой! Тугарев 👍👍👍! Рома оставайся в
    Ростове! В Локо только щёлкать клювом могут (Хвича).
    Ravshan878
    Ravshan878
    сегодня в 21:07
    Болельщики РОСТОВА с ПОБЕДОЙ.Ростов сила и 👍👍👏👏.
    протон1
    протон1
    сегодня в 21:06
    не ожидал. думал ничья будет. валера супер
    Absinthe2
    Absinthe2 ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
    сегодня в 21:05
    Цска надо оттеснять от зоны еврокубков.
    "Для России было бы лучше, если в Европу вместо Цска попадет любой другой клуб")
    -CaНиTaр_Лeсa-_5
    -CaНиTaр_Лeсa-_5
    сегодня в 21:04, ред.
    Кроме Ерёменко, Байрамяна и Норманна, кто все эти люди, которые играют сейчас за Ростов ?
    vitalik dobroy
    vitalik dobroy
    сегодня в 21:02, ред.
    Нашим сегодня явно откровенно повезло. Ну так бывает. Игра равная. Ну, на то и игра, она непредсказуема. Спасибо Фортуне, сегодня улыбнулась Ростову!
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ ответ Absinthe2 (раскрыть)
    сегодня в 21:02
    Я последний раз был на стадионе Ростов -ЦСКА 3:2.Матчи всегда огонь!
    волгодон 2
    волгодон 2
    сегодня в 21:01
    Молодцы!!! С победой!
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100