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Зенит - Спартак
Ротор - Арсенал
Сочи - Динамо

Текстовая онлайн трансляция матча Зенит против Спартак

Зенит Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург) 3:1 Логотип футбольный клуб Спартак (Москва) Спартак
Зенит
Спартак
3 : 1
завершен
16 декабря 2020, 20:00
среда
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Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 19 тур
Телетрансляция: Матч ТВ, МАТЧ ПРЕМЬЕР
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Мелбет 1.75 3.91 4.89
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    8' (1:0) Азмун Сердар (7) (Вендел (20))
     
    22' (1:1) Автогол Ловрен Деян (6)
     
    40' Малком (8)
     
    68' Дуглас Сантос (3) уходит с поля, Жирков Юрий (18) вышел на поле
     
    73' (2:1) Ракицкий Ярослав (44)
     
    78' Вендел (20)
     
    2
    81' Вендел (20) уходит с поля, Кузяев Далер (14) вышел на поле
    81' Малком (8) уходит с поля, Дриусси Себастьян (11) вышел на поле
     
    83' Барриос Вильмар (5)
     
    88' Азмун Сердар (7) уходит с поля, Ерохин Александр (21) вышел на поле
     
    90+4' (3:1) Дзюба Артём (22)
     
    25' Зобнин Роман (47)
     
    36' Ларссон Джордан (11)
     
    54' Джикия Георгий (14)
     
    68' Бакаев Зелимхан (10) уходит с поля, Кутепов Илья (29) вышел на поле
     
    87' Джикия Георгий (14) уходит с поля, Гапонов Илья (56) вышел на поле
    Голы
    Азмун Сердар
    ассистент Вендел     		1:0 8’
    22’ 1:1(А) Ловрен Деян
    Ракицкий Ярослав 2:1 73’
    Дзюба Артём 3:1 90+4’
    Наказания
    25’ Зобнин Роман
    36’ Ларссон Джордан
    Малком 40’
    54’ Джикия Георгий
    Вендел 78’
    Барриос Вильмар 83’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Жирков Юрий Дуглас Сантос 68’
    68’ Кутепов Илья Бакаев Зелимхан
    Кузяев Далер Вендел 81’
    Дриусси Себастьян Малком 81’
    87’ Гапонов Илья Джикия Георгий
    Ерохин Александр Азмун Сердар 88’
    Статистика
    		 27 Удары по воротам 5
    		9 Удары в створ 2
    		16 Фолы 14
    		9 Угловые 2
    		4 Офсайды 1
    		58% Владение мячом 42%
    		2 Cэйвы 6
    		3 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26
    сегодня в 11:18, ред.
    Лучше бы в ЛЧ так играли... Катать СпаМ большого ума не надо.
    hrukivad
    hrukivad
    сегодня в 09:23
    Варианта два:
    1) чемоданчик по ошибке занесли Ловрену иначе не понять,была не скидка (остановка грудью),еще и удар плечом (на повторе из за ворот хорошо видно).
    2) была двустаронка,а спам не приехал....
    hrukivad
    hrukivad ответ Борг (раскрыть)
    сегодня в 09:11
    зарема всю ночь по одному в опочивальню изволили вызывать...
    hrukivad
    hrukivad ответ Ген Геныч (раскрыть)
    сегодня в 09:06
    так это еще больший позор для команды!!!
    знали - не знали,снимут-не снимут....какая разница?!?
    а честь клуба? а болелы? а типа профи ? и т.п.
    Дед Мазая
    Дед Мазая
    вчера в 14:28, ред.
    Посмотрел минут десять при счете 1-1 и переключился на сериал "Пес"...
    Полное , а не Спартак...
    Тедеско вот говорят менять собрались. Его не надо было вообще приглашать, а через пару месяцев уже с ним было все понятно...
    Пока Федун не продаст Спартак, ничего не изменится. Мне так кажется...(((
    Serdar Pashakow 1
    Serdar Pashakow 1 ответ CАRLOS (раскрыть)
    вчера в 11:35
    Молодец!
    Михаил Полунин
    Михаил Полунин
    вчера в 10:14
    Спартак был плох,
    А Зенит был бог..

    Можно и так сказать, но менеджмент Спартака развалил все, что только можно...

    Футболисты особо не боролись, т.к. перспективы их туманны и клуб распоряжается футболистами, как товаром...

    Не думаю. что футболисты Спартака сразу разучились играть...

    Когда команду вынесли в Сочи, то как-то нет желания играть с Главным клубом Газпромам, которого назначают в Чемпионы...

    Да, и правильно, что не играли, т.к., если бы играли, то все равно бы не выиграли...По определению...

    И Тедеско прав, т.к. такое отношение арбитров к команде - ну ни в какие ворота...
    А каковы трансферы? Нет слов...

    Так, что пляшите и радуйтесь зенитовцы, что одолели никакущий Спартак, который еще и пешком ходил...Достойная победа. Ничего не скажешь.
    Марсело Бьелса
    Марсело Бьелса ответ ArtemBzdn (раскрыть)
    вчера в 08:40
    Когда спартак был чемпионом, разматывал Зенит и при этом тоже не мог выйти из группы ЛЧ, вы так не говорили.
    С детства за Сочи
    С детства за Сочи
    вчера в 08:00
    Оба центральных защитника Зенита забили по голу, но есть нюанс..
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    вчера в 07:38
    Убедительная победа в исполнении Зенита, убедительная! Зенитовцы диктовали свои условия Спартаку на протяжении всего матча. Кутепов в нападении? Этот товарищ там, конечно, преуспел) Джикия теперь не в ладах с Дзюбой будет...
    Всех преданных болельщиков Зенита с заслуженной и очень важной победой!
    CАRLOS
    CАRLOS
    вчера в 07:16
    Ради гола онаниста Зенит запорол около двадцати хороших атак передачами на это бревно. Как же пытаются отбелить этого рукоблуда, аж противно.
    Grim_Reaper
    Grim_Reaper ответ 12serg12 (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 02:34, ред.
    Тедеско как тренер неплох, игру поставил... но в Спартаке вечно своя грызня... Да и состав слабоват. А в зените Семак не тянет, максимум для внутреннего чемпионата, у игроков высокий класс в РФПЛ, но не играют они, уровень чемпионата такой, да и многие команды автобус ставят... Атакующий команд очень мало тот же спартак, Краснодар ну и сочи... Да и Семак тактику зачастую выбирает как у условной Уфы... в еврокубках видели игру.... с БД... Деградирует наш чемпионат. Кто достоин быть чемпионом - никто не показывает чемпионскую игру... Спартак не тянет, Зенит нестабилен, то ли играет то ли нет, Локомотив неизвестно что показывает на поле... ЦСКА неизвестно засчёт чего выигрывают... последние матчи провал, Краснодар никак не может найти свою игру... Динамо пусть с Локомотиви тренируется)))) сочи - сочи)))) И вообще наших в Лигу Чемпионов пускать нечего... позорище, ЛЕ потолок... хотя ЦСКА и Спартаку там нечего делать... одни из группы выйти никак не могут, а другие вечно сливают, с мечтами о чемпионстве....
    Grim_Reaper
    Grim_Reaper ответ Little Caprice (раскрыть)
    вчера в 02:15
    Самая слабая группа у Сити была, у Краснодара ровная... а у Локо группа смерти... и то неплохо смотрелись. особенно с Атлетико
    ildar_3871
    ildar_3871
    вчера в 01:58
    Зенит самый слабый клуб Европы !)
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА
    вчера в 00:09
    Вперёд Спартак!!
    Little Caprice
    Little Caprice
    вчера в 00:01
    Вот и весь уровень чемпионата в одной игре. Спартак не смог вообще ничего сделать против команды, которую изнасиловали в самой слабой группе ЛЧ.
    альсато
    альсато
    16 декабря в 23:56
    вот и усе...посыпался Спартак!)))))
    Владимир Немченков
    Владимир Немченков
    16 декабря в 23:24
    Во,Джикия говорил война будет,а тут полная капитуляция,да пацан сказал пацан сделал это не про него...
    Lu4nik
    Lu4nik ответ Футбольный обозреватель (раскрыть)
    16 декабря в 23:20
    действительно, нафиг нам ФИФА лохматых годов
    KLINSI
    KLINSI ответ iri13 (раскрыть)
    16 декабря в 23:20
    С победой конечно!
    А я всё же мечтаю увидеть действительно лучший клуб хоть восточной европы).
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ Борг (раскрыть)
    16 декабря в 23:15
    Перед матчем с Сочи уволили Газизова.сейчас Тедеско,тем более Тедеско сегодня на поле был спокоен,значит ввсе знал зараннее,как и команда!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ну реально,так не бывает,что бы за неделю команда просто разучилась играть!!!!!!!!!!!!Это все ни просто так!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Лёня и Зарема сделали свое дело!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ArtemBzdn
    ArtemBzdn ответ виктор бочарников (раскрыть)
    16 декабря в 23:13
    Сейчас нет злопыхателей, все в шоке от нашего футбола, т.к. и суперигроков нет. Выведи сейчас команду Зенит на игру даже в ЛЕ - и он продует крупно. Т.к. у нас низкий уровень, играют все тяп-ляп, но в банк бегать любят.
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ 12serg12 (комментарий удален) (раскрыть)
    16 декабря в 23:12
    А в чем виноват Тедеско?!!!!!!!!!!!!!!!!У Спартака всё было прекрасно до того ,как началась эта вакханалия с Газизовым и и Заремой,которая решила рулить командой и ставить своих ставленников!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Тут к Тедеско таки вопросов нет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Он прекрасно понимал и команда понимала,что тренера скорее всего сольют после Газизова,так и получилось!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Команда сама всё знает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Тут два варианта!!!!!!!!!!!!!!Дибо команда сливала Тедеско,либо солидарна с тренером и оьявила байкот Зареме и Лене за такие фортели!!!!!!!!!!!!!!!!
    iri13
    iri13 ответ KLINSI (раскрыть)
    16 декабря в 23:11
    Это всего лишь Спартак. )
    Борг
    Борг ответ Ген Геныч (раскрыть)
    16 декабря в 23:09
    Ну как же, команда еще пару туров назад, была на ходу. И тут в преддверии матча с зенитом, начинается очередная чехарда с гт и всё переворачивается с ног на голову.
    KLINSI
    KLINSI ответ Футбольный обозреватель (раскрыть)
    16 декабря в 23:09
    Ну значит я излишне привередлив).
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ fczpkossidspb (раскрыть)
    16 декабря в 23:08
    Полностью согласен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Лёня откровенно либо д.... либо просто не умный человек,что бы такие фортели выкидывать под перерыв,мог это сделать уже в зимнюю паузу!!!!!!!!!!!!!!!А сейчас команда откровенно ему игрой говорит,что Зарема им на ... не нужна!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Saban18
    Saban18 ответ Борг (раскрыть)
    16 декабря в 23:07
    Может я не так написал. Обе команды не блистали. Я писал о комментариях. Все осуждают игру Спартака и пара человек хвалят Зенит)
    TEREK_FOREVER
    TEREK_FOREVER ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
    16 декабря в 23:06
    Левая нога Ловрена стоит больше всего Терека. )))
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ Борг (раскрыть)
    16 декабря в 23:06
    Почему непонятно?!!!!!!!!!Лёня же,просто это еще усугубилось еще и Заремой!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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