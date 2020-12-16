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3 : 1
завершен
16 декабря 2020, 20:00
среда
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Телетрансляция: Матч ТВ, МАТЧ ПРЕМЬЕР
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Азмун Сердар
ассистент Вендел
|1:0
|8’
|22’
|1:1(А)
|Ловрен Деян
|Ракицкий Ярослав
|2:1
|73’
|Дзюба Артём
|3:1
|90+4’
|25’
|Зобнин Роман
|36’
|Ларссон Джордан
|Малком
|40’
|54’
|Джикия Георгий
|Вендел
|78’
|Барриос Вильмар
|83’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Жирков Юрий
|Дуглас Сантос
|68’
|68’
|Кутепов Илья
|Бакаев Зелимхан
|Кузяев Далер
|Вендел
|81’
|Дриусси Себастьян
|Малком
|81’
|87’
|Гапонов Илья
|Джикия Георгий
|Ерохин Александр
|Азмун Сердар
|88’
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|27
|Удары по воротам
|5
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|9
|Удары в створ
|2
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|16
|Фолы
|14
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|9
|Угловые
|2
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|4
|Офсайды
|1
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|58%
|Владение мячом
|42%
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|2
|Cэйвы
|6
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|3
|Предупреждения
|3
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Что касается Спартака-такой беззубой игры в этом сезоне я не припомню....
Ни атаки нормальной провести, ни комбинацию разыграть, ни по воротам пробить, ни мяч отобрать...никакой воли к победе, ни какой заряженности на бой!! Полностью провали и цент поля, и весь матч....
Помимо всего еще и игру усилить некем....скамейка нуливая...
Зенит с победой!
Спартаку удачи! Возможно хорошо что перед зимнем перерывом так проиграли, будет над чем работать! Ну и состав нужно усилять однозначно.
Всем удачи!!!
Что касается Спартака-такой беззубой игры в этом сезоне я не припомню....
Ни атаки нормальной провести, ни комбинацию разыграть, ни по воротам пробить, ни мяч отобрать...никакой воли к победе, ни какой заряженности на бой!! Полностью провали и цент поля, и весь матч....
Помимо всего еще и игру усилить некем....скамейка нуливая...
Зенит с победой!
Спартаку удачи! Возможно хорошо что перед зимнем перерывом так проиграли, будет над чем работать! Ну и состав нужно усилять однозначно.
Всем удачи!!!