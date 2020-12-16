В 99 Лунёв Андрей Голов пропущено: 1 Выносы: 1 Спасений: 2 Пасы: 17 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 90

З 3 Дуглас Сантос Отборы: 3 Всего навесов: 12 Точные навесы: 3 Пасы: 26 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 68

З 6 Ловрен Деян Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 45 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 90

З 44 Ракицкий Ярослав Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 44 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 90

П 5 Барриос Вильмар Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 48 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 90

П 20 Вендел Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 48 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 81

П 27 Оздоев Магомед Ударов всего: 1 Фолов совершено: 5 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 42 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 90

З 19 Сутормин Алексей Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 90

Н 7 Азмун Сердар Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 88

Н 22 Дзюба Артём Ударов всего: 6 Ударов в створ: 4 Голов забито: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 90

П 8 Малком Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 81

Запасные игроки

В 78 Васютин Александр

В 71 Одоевский Даниил

З 4 Круговой Данил

З 87 Прохин Данила

З 2 Чистяков Дмитрий

П 21 Ерохин Александр Блоки: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 2

П 18 Жирков Юрий Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 22

П 14 Кузяев Далер Ударов всего: 1 Отборы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 10 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 9

П 17 Мостовой Андрей

П 38 Мусаев Леон

Н 11 Дриусси Себастьян Всего навесов: 2 Пасы: 8 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 9