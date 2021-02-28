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Спартак - Рубин
Ахмат - Динамо
Краснодар - Урал

Текстовая онлайн трансляция матча Спартак против Рубин

Спартак Логотип футбольный клуб Спартак (Москва) 0:2 Логотип футбольный клуб Рубин (Казань) Рубин
Спартак
Рубин
0 : 2
завершен
28 февраля 2021, 14:00
воскресенье
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Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 20 тур
Стадион Открытие Арена, зрителей: 9834
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР 13:55
Ставки на футбольные матчи
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Мелбет 1.85 3.73 4.51
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    12' Жиго Самуэль (2)
     
    20' Мозес Виктор (8)
     
    37' Зобнин Роман (47)
     
    45+4' Зобнин Роман (47)
     
    46' Хендрикс Йоррит (4) уходит с поля, Крал Алекс (33) вышел на поле
     
    75' Соболев Александр (7)
     
    81' Маслов Павел (39) уходит с поля, Бакаев Зелимхан (10) вышел на поле
     
    87' Джикия Георгий (14)
     
    7' Шатов Олег (20)
     
    25' Зуев Александр (12) уходит с поля, Бегич Сильвие (4) вышел на поле
     
    26' Бегич Сильвие (4)
     
    53' (0:1) Деспотович Джордже (9) (Кварацхелия Хвича (21))
     
    62' Абильдгор Оливер (28)
     
    71' Абильдгор Оливер (28)
     
    81' Мусаев Леон (38) уходит с поля, Йевтич Дарко (8) вышел на поле
     
    85' Макаров Денис (25) уходит с поля, Бакаев Солтмурад (87) вышел на поле
     
    89' (0:2) Деспотович Джордже (9)
    Голы
    53’ 0:1 Деспотович Джордже
    ассистент Кварацхелия Хвича
    89’ 0:2 Деспотович Джордже
    Наказания
    7’ Шатов Олег
    Жиго Самуэль 12’
    Мозес Виктор 20’
    26’ Бегич Сильвие
    Зобнин Роман 37’
    Зобнин Роман 45+4’
    62’ Абильдгор Оливер
    71’ Абильдгор Оливер
    Соболев Александр 75’
    Джикия Георгий 87’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    25’ Бегич Сильвие Зуев Александр
    Крал Алекс Хендрикс Йоррит 46’
    Бакаев Зелимхан Маслов Павел 81’
    81’ Йевтич Дарко Мусаев Леон
    85’ Бакаев Солтмурад Макаров Денис
    Статистика
    		 13 Удары по воротам 14
    		4 Удары в створ 5
    		18 Фолы 10
    		7 Угловые 2
    		5 Офсайды 2
    		58% Владение мячом 42%
    		3 Cэйвы 4
    		6 Предупреждения 4
    		1 Удаления 1
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    Все комментарии
    Риелтор с берегов Невы
    Риелтор с берегов Невы ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
    01 марта в 10:31
    Наверное это так, я не проверял. Да только за эти два года Зенит два чемпионства взял, кубок и супер кубок.
    А Спартак? Кубок Тины?
    Эффективность перестроений спартака равна нулю.
    Но проблема не в этом.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
    01 марта в 01:12
    Как быстро у тебя оптимизм перерос в панику. Не торопись, остынь, главное пойми, что никакого заговора против Спартака нет. Все как обычно. Привыкай
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    01 марта в 01:09
    Зачем ты упоминаешь мелких сошек?. Там Миллер - скала непотопляемая уже 20 лет. А менять тренеров при таких деньжищах - это как хобби , галстуки менять.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    01 марта в 00:06
    4-е поражение подряд...3 в РПЛ и в Кубке...
    4 матча - 0 голов....

    Тут Промеса - маловато будет...
    Как минимум нужны ещё Фернандо,Глушаков и Адриано...
    311
    311
    28 февраля в 20:44
    Че как там антоха? Тащит уже?)
    makkie
    makkie
    28 февраля в 20:33
    Позор!
    Опасения по поводу весны начинают сбываться... Тедеско изменил схему, но уходит летом. А команда, такое ощущение, на него в обиде. И уже 4 поражения в официальных матчах с нулём забитых голов.

    В общем, всё плохо и ничего хорошего до лета можно не ждать. Спартаку ни в коем случае нельзя попадать в еврокубки с такой игрой. Дальше квалификации не пройдем.

    И да, схема сейчас играет против нас, игроки не знают что делать. Надо возвращаться к 3-5-2, иначе так и будем огребать. В следующем туре у нас Краснодар.
    Джон Иванов 2
    Джон Иванов 2
    28 февраля в 20:19
    Зобнин что-то много стал себе лишнего позволять на поле, причем не в футбольном плане, какая-то безрассудность
    А что касаемо коуча, то он уже не мотивирован, и команда тоже, разброд и шатание
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK- ответ Риелтор с берегов Невы (раскрыть)
    28 февраля в 20:19
    Я вот посмотрел кто играл за Зенит с Ростовом 2 года назад и знаешь что увидел?!
    Только Дзюба и Кузяев выходили в основе на поле в обоих играх! И гендир у вас 2 года назад был другой! И тренер, как и спортивный директор у вас и 3 лет не проработал (к тому же все чаще появляются слухи о его уходе), а зам и того меньше! А председатель совета директоров Зенита, Илюхина, бывшая корпоративщица Газпрома, всего год в Зените! Но вы так пристально следите за Спартаком что не видите что у вас под носом творится!
    goalaktika
    goalaktika
    28 февраля в 20:13
    Он же сказал, уйдет когда Спартак станет чемпионом! Пацан начал все ровно!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
    28 февраля в 19:49
    Юран , пожалуй получше будет.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
    28 февраля в 19:47
    Пожалуй соглашусь почти со всем, кроме мелочей. Приятно читать такой аргументированный анализ. Удачи!!!
    Красно-белый 1987
    Красно-белый 1987 ответ Правдин Семён (раскрыть)
    28 февраля в 19:10
    Тихонову или Юрану можно дать шанс возглавить Спартак
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    28 февраля в 19:06
    Промес не спас:( О, да, спаситель вернулся в Спартак, да толку то?) Деспотович просто зверь! А ведь его реально мог подписать ЦСКА прошлым летом... С заслуженной победой над пупсиками, Леонид Викторович!)
    Vadik
    Vadik
    28 февраля в 19:05
    Рубин с заслуженной победой! Тедеске Спартаку пора на дверь указывать! Поведение Зобнина и Соболева говорит о том, что в команде нет дисциплины! Да команды тоже нет....
    Правдин Семён
    Правдин Семён
    28 февраля в 19:00
    Не понимаю почему мы должны это терпеть:мучительно наблюдать за муками любимой команды на поле? Румына нужно уже завтра отправить домой,а вместе с ним и треть основы. Бакаева звездного,надеюсь, отдадут конкурентам или наймут тренера,который даст ему звездюлей. Жду Парфенова.
    Красно-белый 1987
    Красно-белый 1987 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    28 февраля в 18:57, ред.
    дела были Анатолий срочные😆 по игре: в первом тайме много желания и от этого куча ошибок и проигранной борьбы татарам, до прихода Промеса в Спартак считал рубин фаворитом первого матча весенней стадии в рпл, после возвращения Квинси всё стало 50 на 50 и думал во время первого тайма что победила бы та команда, которая забила бы первой на открытии арене, сегодня Казани очень помог Зобнин, похоже вспомнив удаление в дерби с цска у Ромы есть проблеммы в голове, его нужно сильно оштрафовать, команду он просто подставил. Промес конечно ещё не набрал кондиций, но даже в такой форме голландца Спартак стал сильнее и теперь есть варианты на обоих флангах атаки. нам пока не хватает топового плеймейкера, а каким он должен быть сегодня показал всему миру Квича Кварацхелия! вот этого парня бы нам в команду и мы точно без проблемм вскрывали бы все команды автобусы и смогли бы составить конкуренцию трубе на весь сезон...вместо Квичи у нас вышел Бакаев, который за 10 минут прибывания на поле раз 5 просто бездарно терял мяч. также не понравился Соболев сегодня, Саша слишком много психовал и было не приятно на это смотреть, а когда нужно было не прочуствовал момент чтобы открыться и сыграть на опережение и Уремович в конце первого тайма спас рубин выскочив на прострел Мозеса из-за спины Соболева. во втором тайме был офсайд и гол по правилам отменили...понравилось, что команда играла с огромным желанием победить,оставшись в меньшенстве руки никто не повесил и шансы сравнять счёт были. с такой мотивацией и исполнителями победы скоро прийдут, многое уже решиться на что будет претендовать Спартак в следующем туре против краснодара, пока красно - белые выглядят сумбурно, очень нужна одна победа, чтобы футболисты успокоились...вперёд Спартак!!!
    Константин Белых
    Константин Белых ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    28 февраля в 18:53
    Нужен тактик стратег-а не шизик который половину сезона на удалении на трибуне лямы свои получает. Я не хуже смогу так сидеть на трибуне и получать деньги.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Константин Белых (раскрыть)
    28 февраля в 18:46
    Я это говорил давно. Тедеско совершенно не наш тренер
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    28 февраля в 18:26
    "Рубин" обогнал "Краснодар", а "Сочи" "Спартак".

    Показательно, что скромные, в основном со свободными агентами/арендованными игроками, но тренерские команды обошли нормально укопмлектованные и амбициозные, но без качественных тренеров. Возможно, кому-то это станет уроком (хотя Галицкому вряд ли).
    Футбольный обозреватель
    Футбольный обозреватель
    28 февраля в 18:21
    Рубин красавцы!👏
    Риелтор с берегов Невы
    Риелтор с берегов Невы
    28 февраля в 18:02
    В команде в среднем меняют всех каждые два года. Понятно очередь тедеско подошла. Но кого то ещё нагонят. Но вот кого? Спортдира недавно сменили, отдел по трансферам тоже весь новый. Зарема тоже без году неделя. Врачей меняли, даже водителя нагнали. Получается Максименко уже сторожил команды, Джикия тоже. Или вокруг них скоро информационный шум начнётся, или поваров в тарасовке перетрясут. Типа кисель не бодрит.
    Ironigor
    Ironigor
    28 февраля в 17:55
    Рубин ну просто Красавцы !!! Матч держал в напряжении классная игра двух команд, удача была на стороне Казанцев !!! Не впечетлил Промес , может ещё не влился в игру , дальше будем смотреть. Обе команды бились , выиграл сильнейший , - Леонд !!!
    Константин Белых
    Константин Белых
    28 февраля в 17:45
    А по факту гнать немчуру нужно прямо сейчас и ставит временно кого нибудь из дубля до лета ибо и Теду и Хинкелю уже до фени какая будет схема-куда девать Промеса и какое будет место у Спартака. Они уже мысленно на чемоданах в Гепманию летят и оставлять их сейчас большая ошибка. Ставьте хоть Юрана(он материть их будет смачно) но иностранца только Карреру можно. По крайней мере на данный момент.
    d663jejazmtt
    d663jejazmtt
    28 февраля в 17:43
      Олег Гутченко 2
      Олег Гутченко 2 ответ Roger Young (раскрыть)
      28 февраля в 17:26
      Он играл в Оренбурге
      Roger Young
      Roger Young
      28 февраля в 17:21, ред.
      Кто этот Деспотович? Впервые слышу? Вообще играл хоть в одном нормальном клубе до 28 лет?
      Паровозов
      Паровозов
      28 февраля в 17:00
      Блеклая игра Промеса как и всего спартака, Тедеска себя исчерпал пора на родину.
      старина
      старина
      28 февраля в 16:57
        Kaguzuti
        Kaguzuti
        28 февраля в 16:52
          ViktorVolchok07
          ViktorVolchok07
          28 февраля в 16:47
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