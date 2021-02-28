|
0 : 2
завершен
28 февраля 2021, 14:00
воскресенье
|
Стадион Открытие Арена, зрителей: 9834
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР 13:55
|53’
|0:1
|
Деспотович Джордже
ассистент Кварацхелия Хвича
|89’
|0:2
|Деспотович Джордже
|7’
|Шатов Олег
|Жиго Самуэль
|12’
|Мозес Виктор
|20’
|26’
|Бегич Сильвие
|Зобнин Роман
|37’
|Зобнин Роман
|45+4’
|62’
|Абильдгор Оливер
|71’
|Абильдгор Оливер
|Соболев Александр
|75’
|Джикия Георгий
|87’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|25’
|Бегич Сильвие
|Зуев Александр
|Крал Алекс
|Хендрикс Йоррит
|46’
|Бакаев Зелимхан
|Маслов Павел
|81’
|81’
|Йевтич Дарко
|Мусаев Леон
|85’
|Бакаев Солтмурад
|Макаров Денис
|
|13
|Удары по воротам
|14
|
|
|4
|Удары в створ
|5
|
|
|18
|Фолы
|10
|
|
|7
|Угловые
|2
|
|
|5
|Офсайды
|2
|
|
|58%
|Владение мячом
|42%
|
|
|3
|Cэйвы
|4
|
|
|6
|Предупреждения
|4
|
|
|1
|Удаления
|1
|
Опасения по поводу весны начинают сбываться... Тедеско изменил схему, но уходит летом. А команда, такое ощущение, на него в обиде. И уже 4 поражения в официальных матчах с нулём забитых голов.
В общем, всё плохо и ничего хорошего до лета можно не ждать. Спартаку ни в коем случае нельзя попадать в еврокубки с такой игрой. Дальше квалификации не пройдем.
И да, схема сейчас играет против нас, игроки не знают что делать. Надо возвращаться к 3-5-2, иначе так и будем огребать. В следующем туре у нас Краснодар.
Опасения по поводу весны начинают сбываться... Тедеско изменил схему, но уходит летом. А команда, такое ощущение, на него в обиде. И уже 4 поражения в официальных матчах с нулём забитых голов.
В общем, всё плохо и ничего хорошего до лета можно не ждать. Спартаку ни в коем случае нельзя попадать в еврокубки с такой игрой. Дальше квалификации не пройдем.
И да, схема сейчас играет против нас, игроки не знают что делать. Надо возвращаться к 3-5-2, иначе так и будем огребать. В следующем туре у нас Краснодар.